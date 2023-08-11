Bitcoin fiyatı son gelen enflasyon verisi aylar sonra yükselişe geçtiği için 29.500 doların altında kalıyor. Bu durum ilerleyen saatlerde fiyatın 28.300 dolara kadar düşebileceğini söylüyor. Diğer taraftan ADA Coin yeniden 0,3 dolar desteğini kaybetti. Peki önümüzdeki günlerde neler olacak?

ADA Coin Yorum

Cardano (ADA) fiyatı, Temmuz ayında yaptığı tepeden ret yedikten sonra uzun vadeli aralığına geri dönüyor. Fiyatın kısa vadeli yükselen destek hattından ayrılmasıyla reddedilme daha da belirginleşti ve bu da ADA fiyatının daha fazla düşüş yaşayabileceğini söylüyor.

Haftalık grafikte ADA Coin fiyatı yılın başından bu yana 0,25 dolarlık destek aralığının üzerinde alıcı buluyor. ADA Haziran ayında kısa bir süreliğine altına düşerken, uzun bir alt fitil oluşturdu. Bu durum alım baskısının bir işareti olarak kabul edilir.

ADA Coin Grafik Yorum

ADA Coin Temmuz ayında 0,38 dolar zirvesine ulaştı ancak bu bölgeyi aşamadı. Yükselişin sebebi Ripple özet kararı olduğu için kalıcı olamaması normal. Özet kararla ilgili daha fazla yorum ve açıklama geldikçe menkul kıymet damgası yiyen ADA Coin benzeri birçok altcoin o dönemki kazançlarını sildi. Son olarak SEC bu kararı temyize götürme niyetini bugün erken saatlerde duyurdu.

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz düşüş bekleyenleri destekliyor. Elliott dalga sayımından beslenen düşüş beklentisi düzeltici bir A-B-C yapısına işaret ediyor. Bu düşüş görünümü, ADA fiyatının 31 Temmuz’da kısa vadeli yükselen destek çizgisinden aşağı inmesiyle teyit edildi. Bu olay, önceki rallinin net biçimde sona erdiğini gösteriyor.

ADA fiyatı düşmeye devam ederse kayıpları %17’ye ulaşabilir. Bu senaryoda 0,25 dolarlık yatay destek alanına gerilemesi muhtemeldir. Bununla birlikte, fiyat yeniden güç kazanırsa yüzde 8 artabilir. Bunun için yükselen destek hattının geri kazanılması gerekiyor.

Yükselen destek hattının geri kazanılması bu düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır. Bu durumda ADA fiyatı bir sonraki dirence 0,38 dolara ulaşabilir.

Hoskinson’un başarısızlığı haberi (news), ağın yeterince geliştirici çekemeyişi bir yana son SEC darbesi popüler altcoin için en öldürücü hamle oldu.