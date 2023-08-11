Ethereum‘un fiyatı 21 Temmuz’dan bu yana 1.800 ila 1.900 dolar arasında değişen dar bir işlem aralığında kilitlendi. PayPal’ın Ethereum tabanlı stablecoin’inin piyasaya sürülmesi ve Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) yönelik taleplerdeki artış gibi son dönemdeki olumlu gelişmelere rağmen, bu kayda değer dalgalanma eksikliği yatırımcılar arasında bir belirsizlik ve şüphecilik duygusu yarattı.

PayPal’ın kripto para dünyasına girişi, Ethereum için ana akım benimsemeye doğru büyük bir adım anlamına gelebilir. Ancak bu hamle, merkezileşme ve kişisel varlıklar üzerindeki potansiyel kontrol kaybına ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ethereum’da Endişe Artıyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu son zamanlarda Ethereum ETF’leri için yapılan başvurularda bir artışa tanık oldu ve bu da spot Bitcoin (BTC) ETF’leri kurmak isteyen büyük varlık yönetimi firmalarının eğilimini yansıtıyor.

Ethereum ağı, akıllı sözleşmelerle yapılanlar da dahil olmak üzere işlemlerin maliyeti olan yüksek gaz ücretleri nedeniyle sorun yaşıyor. Geçtiğimiz iki ay boyunca ortalama işlem ücreti 4 dolardan fazla oldu ve bu da merkezi olmayan uygulamalarına (DApps) olan talebi sınırladı.

Ethereum ağındaki mevduatların kilitli toplam değerinde (TVL) gözle görülür bir düşüş olmuştu. DefiLlama tarafından bildirildiği üzere, bu düşüş son üç yılda gözlemlenen en düşük TVL seviyesine işaret etmekte.

Geçtiğimiz hafta boyunca bu eğilimde bazı değişimler yaşanmış olsa da, mevcut senaryo, üç ay önce kaydedilen 14,75 milyonun aksine, Ethereum mevduatlarında, özellikle 12,9 milyon civarında, önemli bir azalmayı yansıtıyor.

Ethereum’un TVL’sindeki düşüşün kullanıcı tabanındaki düşüşle ilişkili olup olmadığını tespit etmek için yatırımcılar DApp’lerin kullanımını izlemeli. Oyun platformları ve pazar yerleri gibi belirli DApp’lerin önemli miktarda para yatırma işlemi gerektirmediğine dikkat etmek önemli olabilir.

DApp’leri kullanan aktif adreslerin sayısı azalmış durumda ve bu da endişe verici olabilir. Son 30 günde, Ethereum’daki ana DApp’ler %25 daha az aktif kullanıcıya sahipti. Bu durum, yatırımcıların ağ üzerinde işlem yapmanın maliyetinden memnun olmadıklarını yansıtıyor olabilir.

Ethereum türevlerinin incelenmesi, ETH yatırımcılarının nasıl konumlandığına bağlı olarak 1.800 dolar seviyesinin gerçekten güvenilir bir destek seviyesi olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.

Boğalar ve Ayılar Arasında Denge

Ethereum üç aylık vadeli işlemleri balinalar ve arbitraj yapanlar arasında popüler durumda. Bununla birlikte, bu sabit aylık sözleşmeler tipik olarak spot piyasalara göre hafif bir primle işlem görür ve bu da satıcıların uzlaşmayı geciktirmek için daha fazla para istediklerini gösterir. Sonuç olarak, sağlıklı piyasalarda ETH vadeli işlem sözleşmelerinin yıllık %5 ila 10 primle işlem görmesi gerekir ki bu durum kripto piyasalarına özgü olmayan bir durumdur.

Temel gösterge olarak da adlandırılan vadeli işlem primine göre, Ethereum piyasasındaki profesyonel tüccarlar 16 Temmuz’dan bu yana yükseliş yönünde bir duruş sergileyemedi. Şu anki %5’lik seviye, kaldıraçlı uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki talepte bir denge durumuna işaret eden nötr-ayı eşiğinin eşiğinde geziniyor.

Coinbase‘in Base ağının 9 Ağustos’ta tanıtılması, Ethereum’un 1.900 doları aşma mücadelesine katkıda bulunabilir. Ekosistemdeki birkaç geliştirme ekibi, şu anda merkezi olmayan borsa Uniswap’in bir versiyonunu içeren Base ağı için tekliflerini açıkladı.

Ethereum için yükseliş beklentileri, bir ETF’nin potansiyel onayı ve PayPal’ın stablecoin’i tarafından kolaylaştırılan önemli kullanıcı tabanı ile beslenirken, ağ kendisini mevcut akıllı sözleşme platformlarından ve geniş kaynaklara sahip rakiplerden gelen rekabetle karşı karşıya buluyor. Böyle bir senaryo, 1.800 dolarlık destek seviyesinin dayanıklılığını çevreleyen bir belirsizlik unsuru ortaya çıkarıyor.