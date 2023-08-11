Kripto para piyasasında en yaygın kabul gören fikir, Bitcoin madencilerinin aldığı blok sübvansiyonunu yarıya indiren ve ‘Bitcoin Halving’ olarak bilinen olaydan sonra Bitcoin’in (BTC) her zaman fiyatının yükseldiği. Ancak bir kripto analistinin farklı bir teorisi var ve bu sefer farklı olacağına inanıyor.

Analistin Bitcoin Fiyat Tahmini

Binlerce takipçisi bulunan ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bir Twitter (X) hesabı olan CrediBULL Crypto, tartışmalı analizini 10 Ağustos’ta yayınladı. Yayınlanan bu analiz ise yatırımcıları tedirgin etmiş görünüyor.

Nisan/Mayıs 2024’teki bir sonraki BTC yarılanması, birçok kişinin beklediği gibi ‘başlangıç’ yerine boğa döngümüzün TOP olarak işaretlenecek ve bu nedenle 2025 yılına kadar BÜYÜK bir ayı piyasasının derinliklerinde olacağız.

Teorisi tarihsel verilerle destekleniyor ve Bitcoin’in 2020’nin yaygın olarak kabul edilen döngüsünden ziyade 2018’de başlayan ve BTC’nin 3.000 dolardan fiyatlandırıldığı bir boğa piyasası döngüsünde olduğunu varsayıyor. CrediBULL ayrıca bu döngünün sona ermediğine inanıyor ve Kasım 2021’deki 69.000 dolardan daha yüksek bir tepe görmeyi bekliyor.

Ancak bu kripto analisti tarafından ortaya atılan yeni bir teori değil. CrediBULL, 1 Temmuz’da yayınladığı bir yazıda, Bitcoin’in Aralık 2021’e kadar 100.000 dolara ulaşması yönündeki yaygın piyasa beklentisine karşı çıkarak, bunun yerine 40.000 dolara geri çekilme çağrısında bulundu ve olan da tam olarak buydu.

Döngüde Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Analistin görüşüne göre mevcut döngü (2018-2024) göz önüne alındığında, her boğa koşusunu bir geri çekilme ve ardından bir konsolidasyon aşaması izlemişti. Her konsolidasyon aşamasını, bir önceki konsolidasyon aşamasından daha az gün süren bir sonraki “parabolik hareket” izlemişti.

Bu verileri yukarıda verilen grafikte de görebiliriz:

1,100 dolar: 104 gün, ilk konsolidasyon aşaması (2019)

9.500 dolar: 81 gün, ilk itici güç (2019)

8.000 dolar: 207 gün, ikinci konsolidasyon aşaması (2020)

52,000 dolar: 180 gün, ikinci dürtü (2021)

16.400 dolar: 272 gün, üçüncü konsolidasyon aşaması (2023)

Tüm zamanların yeni en yüksek aralığı: 272 günden az sürmeli, üçüncü ve son (2024)

Bu analiz, iyi bilinen bir Teknik Analiz (TA) göstergesi olan ‘Elliot Dalgası döngüleri teorisi’ ile uyumludur. Elliot Wave’in 12345 teorisine göre, ilk dalga (1) 2019’daki ilk harekete başlıyor, ardından 2020’de bir geri çekilme (2), 2021’de yeni bir hareket (3) geliyor ve son hareketin (5) ne olabileceği beklentisiyle mevcut aşamamız olarak son geri çekilmeye (4) ulaşıyor.

CrediBULL Crypto daha sonra, Nisan ve Mayıs 2024’e kadar Bitcoin’in yarıya inmesinden sonra daha da yüksek fiyatlar bekleyen birçok yatırımcıyı şaşırtacak bir “seküler ayı piyasasının” başlayacağını tahmin ediyor.

Bu arada BTC, yazım saati itibariyle 29.400 dolar fiyatla işlem görürken bu durum kripto paranın gün içinde %1,18’lik bir düşüş yaşandığına işaret etti. Her şey göz önüne alındığında, kripto varlığının yukarıdaki analistin beklentilerini karşılama kabiliyeti, Bitcoin ile ilgili daha fazla gelişmenin yanı sıra daha geniş kripto ve makroekonomik ortamdaki genel duyarlılığa bağlı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.