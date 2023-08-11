Blockchain biyometri toplama projesi Worldcoin (WLD), kamuoyuna resmi olarak lanse edilmesinden bu yana kazançtan çok olumsuz düzenleyici suçlarıyla boğuşuyormuş gibi görünüyor. Peki yeni gelişmeler ne yönde oldu?

Arjantin Worldcoin’i Araştıran Diğer Ülkelere Katıldı

Şok edici bir gelişme olarak nitelendirilemeyecek bir şekilde, Arjantin Hükümeti bilgi ajansı Kamu Bilgi Erişim Ajansı, Sam Altman’ın projesi hakkında veri gizliliği endişeleri nedeniyle bir soruşturma başlattı.

Kamu Bilgi Erişim Ajansı, kullanıcı verilerini nasıl topladığıyla ilgili olarak Worldcoin projesinin yöntemlerini araştırmak için kaynaklarını tahsis edeceğini söyledi. Ajans ayrıca, bu soruşturmanın bir parçası olarak kişisel verilerin depolanmasını ve protokolün kullanımını da inceleyeceğini söyledi.

Herhangi bir anormallik tespit edilmesi halinde Ajans, kamuoyu ile paylaştığı açıklamada, ilgili tüm endişeleri gidermek için belirtilmemiş önlemler alacağını açıkladı. Worldcoin projesi, dünya çapında karşılaşılan bazı temel biyometrik veri zorluklarını ele alabilecek çok devrimci bir protokol olarak etiketlenmiştir. Proje, ilgilenen bireylerin İrislerini taramak için ‘Orb’ adı verilen özel olarak tasarlanmış bir cihaz kullanıyor.

İddia edildiği gibi bu veriler güvenli bir şekilde saklanmakta ve kullanıcılara WLD token’ları olarak gönderilen birkaç Dolar içeren bir teşvik ile birlikte verileri üzerinde kontrol sağlamakta. Veri toplama modeli ve WLD token’larının tahsisi birçok belirsizliğe yol açmış ve cevaplardan çok sorular ortaya çıkmıştı.

Arjantin’in yanı sıra, diğer ülkeler de Worldcoin hakkında bir soruşturma başlattı ve Kenya, Fransa ve Almanya’daki yetkililer, bir ihlal veya diğeri için projeyi inceleyen ülkeler listesinin başında yer aldı.

Worldcoin (WLD) Fiyatına Bakış

Worldcoin’e farklı ülkeler tarafından uygulanan bir dizi baskı, son zamanlarda token fiyatı üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Şu anda WLD, mevcut zincir içi verilere göre son 24 saat içinde %8,26 düşüşle 1,69 dolar fiyattan işlem görüyordu.

Şu anda mevcut piyasa fiyatıyla 211,69 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olan token için daha fazla olumsuzluk söz konusu olabilir. Worldcoin protokolü henüz emekleme aşamasında ve bazı bölgelerden gelen hedefli hükümet baskılarına rağmen, diğerlerinde benimsenmesi yakın vadede büyümesini sürdürmesine yardımcı olabilir.