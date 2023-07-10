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Yatırımcılar Ağustos ayında ilk cevabı bekliyor ve eğer lehte cevap gelirse satın alma çılgınlığı başlayabilir. Bu da ayı piyasalarında cesur davrananların devasa kazançlar elde edebileceği anlamına geliyor. Elbette Spot Bitcoin ETF için cevap bekleniyor. Yıllardır başvuruları reddeden SEC, vadeli ETF onayına rağmen spot onayında diretiyor. Eski SEC Başkanı bu konuda bazı açıklamalar yaptı.

Eski SEC Başkanı Bitcoin ETF

Eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Jay Clayton, spot bitcoin borsa yatırım fonu başvuru sahiplerinin, yatırımcıların dijital varlığı satın almaları için daha verimli ve etkili bir yol olduğunu kanıtlayabilmeleri halinde onay alma şanslarının yüksek olduğunu söyledi. CNBC’ye katılan Clayton, “Spot piyasanın vadeli işlemler piyasasına benzer bir etkinliğe sahip olduğu konusunda haklılarsa, bir bitcoin ETF’sini onaylamaya direnmek zor olacaktır” dedi.

Ancak, önceki bitcoin spot ETF başvurularının reddedilmesi sırasında SEC’i yöneten ve şu anda uluslararası hukuk firması Sullivan & Cromwell’de kıdemli politika danışmanı olarak çalışan Clayton, bir bitcoin spot ETF’nin nihayet ne zaman gerçekleşebileceğine dair bir tahminde bulunmaktan kaçındı.

Kripto Paralar Uçabilir

SEC geçmişte şeffaflık eksikliği ve yatırımcının düzenlenmemiş spot piyasadan nasıl korunacağına dair endişeler nedeniyle başvuruları reddetmişti. Clayton, SEC’in geçmişte vadeli işlem ETF’lerinin onaylanmasını nasıl ele aldığını karşılaştırarak SEC’in düşüncesini daha da açıkladı.

“SEC vadeli işlemlere dayalı bir ETF’yi onayladığında, ‘vadeli işlemler piyasasına bakalım, gözetimi görüyoruz, yatırımcı için bu piyasadaki korumaların yeterli olduğunu görüyoruz’ dediler. Daha sonra bunları spot piyasada görmüyoruz, bu yüzden bu ayrımı yapacağız diyerek spot ETF başvurularını reddettiler”.

Grayscale’in açtığı davada da ana odak noktası bu. Spot ETF ve Vadeli ETF arasında dayanak fiyat açısında ciddi bir farklılık yok. İkisi de Bitcoin fiyatına endeksli ve SEC’in onay vermeyişi onu olaya dışarıdan bakanlar için çelişkiye düşmüş gösteriyor. Hatırlarsanız birkaç ay önce Grayscale duruşma tutanaklarını yayınladığımızda hakim de bu çelişkiye dikkat çekmişti.

BlackRock ve diğerlerinin en son başvuruları, Coinbase‘i piyasa gözetimi için bir ortak olarak kullanmayı ve piyasada şeffaflığı artırmak için trade, takas hakkında bilgi vermeyi önerdi. SEC şu anda ABD kripto trade firmasına ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açıyor.

Diğer olası dijital varlıkların yanı sıra bitcoin için spot piyasayı doğrudan düzenleme konusunda Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na daha fazla yetki verilmesine yönelik mevzuat, kısmen FTX’in çöküşü ve Sam Bankman-Fried’ı çevreleyen skandal nedeniyle geçen yıl durdu. Ancak yeni mevzuat benzer bir yetki verebilir ve ETF onayını değerlendirirken düzenleyicileri rahatlatabilir. Nitekim siyasiler arasındaki baskın görüş, Bitcoin konusunda CFTC’nin (emtia olduğu gerekçesiyle) gözetim yetkisine sahip olması gerektiği yönünde.

Sonuç olarak eğer ETF onayı gelirse bu kripto paraların tümü için büyük bir yükseliş dalgasının başlamasına neden olabilir. Eski başkan bu ihtimali sanıldığı kadar düşük olmadığına inanıyor.