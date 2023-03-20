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Yedinci Altcoinin Kurucusu İsyan Etti! PlanB’nin Önerisi ve 2 Ay İçinde Olacaklar!

Kripto paralarda iki ay içinde neler olacak? Cardano kurucusu ve PlanB hangi tavsiyelerde bulundu?
22:25
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoinlerden birinin kurucusu son günlerde yaşananlara adeta isyan etti. 2 ay içinde detaylar netleşecek. Kripto para piyasalarının yükselişine neden olan zincirleme banka iflasları kripto karşıtlarını daha da sinirlendirmiş gibi görünüyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Yatırımcıları neler bekliyor?

Cardano Kurucusu

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ABD bankacılık krizinden kripto sektörünü sorumlu tuttukları için politikacıları eleştiriyor. Input Output Hong Kong (IOHK) CEO’su yaptığı yeni bir açıklamada, dijital varlık yatırımcılarını politikacılar ve merkez bankaları tarafından yapılan gürültüyü görmezden gelmeye çağırıyor.

“Bu bankacılık krizini merkez bankaları ve politikacılar yarattı ve şimdi de kriptoyu suçluyorlar. Buna kanmayın ve seçim zamanı geldiğinde sandık başında hatırlamak için bir liste tutun. Sorumlu bir kripto seçmeni olun.”

Hoskinson, bankacılık krizi derinleştikçe dijital varlıkların yasaklanmasını savunan Avrupa Parlamentosu üyesi John Van Overtveldt tarafından yapılan bir açıklamaya atıfta bulunuyor. Van Overtveldt kripto paraları uyuşturucuyla bir tutup yasaklanması gerektiğini savunmuştu. Popüler kripto analisti PlanB ise Overtveldt için farklı bir tavsiyede bulundu.

“Matematiği yasaklamak… neden ve nasıl? Bence mevcut bankacılık kargaşasından (ve 2008’deki bir öncekinden) çıkarabileceğimiz ders, (merkez) bankalarının QE (niceliksel genişleme) ile ne yaptıklarını gerçekten bilmedikleri ve Bitcoin’in ne olduğu hakkında kesinlikle hiçbir fikirleri olmadığıdır.”

Kripto Paraların 2 Ayı Kaldı

Bankacılık krizinin boyutunu henüz tam olarak kavrayabilmiş değiliz. Fed ve diğer merkez bankalarının önümüzdeki 2 ay boyunca atacakları adımlar bize mevcut kaosun gerçekten haklı olup olmadığını gösterecek. Powell’ın henüz bu toplantıda ne yapacağına dair oluşmuş net bir beklenti bile yok. Normal şartlarda toplantıdan 1 hafta önce piyasa büyük ölçüde gelecek kararı tahmin edip bunu fiyatlıyordu. Mevcut belirsizlik bunu da engelledi.

Bu kriz şimdilik kripto paralara yaramış gibi görünüyor. Eğer bankacılık krizi büyümeye devam eder ve merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmek zorunda kalırsa bu da kripto paraların lehine olacaktır. Öte yandan Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann sosyal medyada bankalarıyla ilgili gürültünün onları zor duruma soktuğunu iddia etti. Bunu SVB Başkanı da birkaç gün önce söylemişti. İki açıklamadan çıkaracağımız sonuç devam eden krizin üstünün örtülemediği ve örtülemediği için de büyümeye devam edebileceğidir. Eğer Elon Musk yerine eski yönetim Twitter’ı idare etseydi muhtemelen bu konuda devletlerden gelen baskıya rıza gösterip konunun sosyal medyada büyütülmesini (Biden’ın oğlu ve diğer konularda olduğu gibi) engelleyebilirdi.

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