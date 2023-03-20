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Çok Sert Yükselecekler! Birçok Tahmini Çıkan Analist İzleme Listesindeki 4 Altcoin’i Paylaştı!

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, sert yükseliş beklediği izleme listesindeki 4 altcoin'i paylaştı. İşte o altcoin'ler.
21:40
20 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Ethereum’un (ETH) Bitcoin‘in (BTC) performansını yakalayacağına ve nihayetinde piyasa değerine göre en büyük kripto parayı geride bırakacağına inandığını açıkladı. Analist, ETH’nin yanı sıra izleme listesinde bulunan ve büyük çıkış yapmasını beklediği 3 altcoin’i paylaştı.

Analistin İzleme Listesindeki İlk Altcoin: Ethereum (ETH)

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Ethereum‘un Bitcoin (ETH/BTC) karşısındaki grafiğini yakından takip ettiğini söyledi. Analist, kısa vadede Bitcoin’in piyasaya liderlik etmeye devam edeceğine ve ardından Ethereum’un büyük bir patlama yapacağını belirterek şunları söyledi:

ETH/BTC: Bu seviyenin civarında bir sıçrama olursa şaşırmam, ancak sonuçta önümüzdeki aylarda 0.055 BTC’ye gideceğini düşünüyorum. Bence BTC bir süre Ethereum’dan daha iyi performans gösterir ve daha sonra ETH patlama yapar. Yıllardır akümüle oluyor. Bu da muhtemelen aynı durum.

Bu yazının yazıldığı sırada ETH/BTC 0.065 BTC ya da bin 824 dolardan işlem görüyor. Analistin grafiğine göre, 0.055 BTC (bin 543 dolar) hedefine doğru gelecek bir hareket haftalık zaman diliminde ETH/BTC için yükselişin kurulumunun tamamlanması ve başlaması anlamına gelecek.

Analistin İzleme Listesindeki İkinci Altcoin: BNB (BNB)

Altcoin Sherpa’nın izleme listesindeki ikinci altcoin, kripto para borsası Binance‘in hizmet token’ı olan BNB’ye bakan Altcoin Sherpa, piyasa değerine göre dördüncü en büyük kripto paranın 2022’nin Mayıs ayından bu yana düşüşünü sürdüren kilit bir direnç seviyesini geçmek üzere olduğunu belirterek “BNB’de bu bölge ne zaman kırılacak? 2022’nin Kasım ayındaki son kırılımdan bu yana ilk iki günlük kapanışı yaptık. 330 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz.” dedi.

Bu yazının yazıldığı sırada BNB, yatırımcıların direnç seviyesinin biraz üzerinde, 337 dolardan işlem görüyor.

Analistin İzleme Listesindeki Üçüncü Altcoin: Mask Network (MASK)

Analistin izleme listesindeki üçüncü altcoin, gizlilik merkezli kripto para projesi Mask Network‘ün yönetişim token’ı olan MASK. Altcoin Sherpa’ya göre, MASK yükseliş trendinde ancak bir sonraki yükselişten önce bir geri çekilmeden geçmesi söz konusu olabilir:

MASK: Çok güçlü görünüyor ancak bir direnç bölgesinde; 5 dolar dibi satın almak fırsat. 5 – 4,50 dolar sağlam bir giriş bölgesi gibi görünüyor.

Analistin İzleme Listesinde Dördüncü Altcoin: Liquity (LQTY)

Altcoin Sherpa’nın radarındaki dördüncü ve son altcoin ise merkeziyetsiz kredi protokolü Liquity (LQTY). Analist, LQTY’nin şu anda bir sonraki ralliye hazırlık için akümüle olabileceğine inanıyor.

Analistin grafiğine bakıldığında, yükseliş görüşünün 2,39 doların altında geçersiz kılınmasıyla mevcut fiyatlardan LQTY biriktirmek istediği görülüyor. Bu yazının yazıldığı sırada LQTY 2,41 dolar seviyesindeydi.

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