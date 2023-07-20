Yaptığı yükselişle göz dolduran Chainlink (LINK) günün en çok konuşulan altcoinler’inden biri oldu. LINK, Chainlink CEO’su Sergey Nazarov, bankaların ve diğer finans kurumlarının kendi Blockchain’lerini inşa edecekleri ve bunları birbirine bağlamak için yeni başlattıkları CCIP protokolünü kullanabileceklerini söylemesiyle son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde yükselerek 8 doların üzerine çıktı.

LINK’in Dikkat Çeken Yükselişi

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Chainlink ağının yerel varlığı LINK, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 21,04 yükselişle 8,23 dolardan işlem görüyor. Veriler LINK’in Bitcoin karşısındaki (LINK/BTC) değerinin yüzde 19,84 artışla 0.0002725 seviyesinde, Ethereum karşısındaki (LINK/ETH) değerinin ise yüzde 20,44 artışla 0.004297 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Rekt Capital, paylaştığı grafiğe, LINK fiyatının 2022’nin Mayıs ayından bu yana arasında konsolide olduğu aralık dibinin aralık tepesine ve hatta biraz ötesine yükseldiği notunu iliştirdi. Bu aralığın altcoin için bir konsolidasyon bölgesi olduğunun altını çizen analistin paylaştığı fiyat grafiğine göre bu aralığın tepe noktası 7,78 dolarda. Fiyatın bu aralığın tepe noktasının üstünde mum kapanışı yapması yukarı yöndeki hareketin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayabilir.

Beklenen mum kapanışını gelmemesi halinde ise LINK fiyatının konsolidasyon bölgesinde kalmaya devam etmesi söz konusu olacak. Altcoin için alt taraftaki kritik destek seviyesi 6,13 dolar. Fiyatın 6,13 doların altına sarkması halinde ise 4,4 ile 4 dolar aralığındaki bölgeye (yeşil) geri çekilmesi beklenebilir.

Chainlink CEO’sunun Açıklaması LINK’deki Yükselişi Hızlandırdı

Yerel varlığı son 30 günde yüzde 62, son 7 günde ise yüzde 28 değer kazanan Chainlink’deki yükseliş, ağın CEO’su Sergey Nazarov‘un kısa süre önce yaptığı açıklamayla şiddetlendi. Nazarov, bankaların ve diğer finans kurumlarının kendi Blockchain’lerini inşa edeceklerini beklediğini söyledi. Chainlink CEO’su inşa ettikleri Blockchain’leri birbirine bağlamak için bankaların ve finans kurumlarının yeni başlattıkları CCIP protokolünü kullanabileceklerini ekledi.

Nazarov’a göre bu senaryonunun kazananı yalnızca Chainlink olmayacak, bir bütün olarak kripto para piyasasının tamamı için büyük bir kazanım olacak ve sektöre daha fazla değer katacak.