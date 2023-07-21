Meme coinlerin kralı bugün genel piyasadaki tatsızlığa rağmen yönünü yukarı çevirdi. Peki yükselişin sebebi neydi? Fiyat artışı yatırımcıları heyecanlandırsa da kısa vadeli yörünge konusunda emin olmak zor. Peki güncel teknik okumalar hangi seviyelere işaret ediyor? DOGE kaç dolar olacak?

Dogecoin (DOGE)

Dört saatlik grafikte fiyat 0,075 dolarlık yatay direnci aşmayı başardı. 14 ve 18 Temmuz tarihlerinde 0,066 dolar bölgesini ziyaret eden fiyat daha derin diplerden kaçındı. Düşüşlerdeki uzun kuyruklar boğaların bu satışları karşıladığını gösteriyor. 20 Temmuz tarihinde V tipi toparlanan fiyat zirveyi şimdi daha yukarı taşıyor. Bugün gelen yükselişin arkasındaki gerekçe Musk’ın son DOGE paylaşımıydı.

Muzip milyarderin paylaşımıyla başlayan talep genel piyasadaki toparlanma beklentisinden de besleniyor olabilir. ABD piyasalarındaki düşüş ve Fed toplantısı endişesiyle satış yaşayan Bitcoin’e rağmen altcoinlerin bir bölümü erkenden alıcıları çekmeyi başardı.

DOGE Fiyat Tahmini

Haftalık grafikte fiyat halen dibi tamamlama evresinde gibi görünüyor. Eğer uzun vadeli grafikte 0,078 dolar üstü kapanışlar görebilirse istikrarlı yükselişten bahsedebiliriz. Daha sonrasında fiyat 17 Nisan haftasındaki 0,09 dolarlı bölgeyi hedefleyebilir. Orta vadede 0,081 ve 0,094 doların ardından 0,1 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak çalışacak.

Ekim ayından bu yana fiyat tam 7 kez bu kritik eşiğin üstünde kapanışlar yaptı. Ancak daha fazlası gelmedi. Sonuncusunu Nisan ayı başında gördük ve fiyat daha sonra yüzde 50’ye yakın düştü. Uzun vadede genel piyasadaki toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. Özellikle birkaç ay içinde beklenen resesyon endişelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte DOGE 0,1 ve 0,15 dolar seviyesinin ardından gerçek dibini bulmuş şekilde tekrar 0,2 ve üzerine sıçrayabilir.

Dogecoin topluluğunun nihai hedefi 1 dolar bunun için de eğer gelecekse sonraki boğa sezonunun zirvesini beklemeleri gerekecek. DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,075 dolardan alıcı buluyor ve RSI aşırı alım bölgesine yakın. Eğer Bitcoin cephesinde ani satışlar görmezsek pozitif hissiyat ve ılımlı da olsa istikrarlı yükseliş devam edecek.