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En büyük PoS ağlarından olan Cardano (ADA) bu yıl beklenen performansı gösteremedi. Bunun iki temel nedeni var. İlki ağ yükseltmelerinin heyecanın sönmesi ikincisi ise Hoskinson’un bir nevi negatif etkisi diyebiliriz. Ancak yakında yapılacak yeni güncelleme önceki 2 güncellemede olduğu gibi fiyatı yukarı çekebilir.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) geliştiricileri kısa süre önce yeni bir layer2 ödeme ve anında mutabakat ürünü olan Hydra Pay’i tanıttı. On-chain üzerindeki geçmiş veriler, ürünün topluluk tarafından iyi karşılanması halinde ADA fiyatının iki katına çıkabileceğini gösteriyor. Ocak 2023’ün ortalarında Cardano, Djed algoritmik stablecoin’i yerel test ağında piyasaya sürdü. Şubat ayındaki mainnet lansmanından sonra Cardano balina işlemleri anında %400 artış gösterdi. Ve 3 ay içinde ADA fiyatı %40 değer kazanarak 16 Nisan’da 2023 zirvesi olan 0,46 dolara ulaştı.

DJED özelinde konu biraz farklıydı. Ufak bir detay bilgi vermiş olalım. DJED ile stablecoin teminatı (aşırı teminatlı algo stablecoin) ADA Coin olacaktı. Bu da yeni stablecoine talebin artması halinde LUNA-UST arasındaki ilişkiye benzer biçimde ADA fiyatının artacağı varsayımını doğurdu. Yatırımcılar haksız değildi ancak DJED beklenen talebi görmediği için fiyata etkisi sınıflı oldu köpük çabuk söndü. Gelecekte DJED talebi artarsa daha büyük bir talep patlamasına neden olur mu? Zaman gösterir ancak olması halinde fiyat hızla yükselebilir.

ADA Coin Yorum

Cardano (ADA) Hydra Pay ile işlemler ADA Coin cinsinden yapacak. İşler planlandığı gibi giderse, Cardano işlem hacimleri önemli ölçüde artabilir ve bir fiyat artışını tetikleyebilir. Aşağıda görüldüğü gibi, ADA İşlem Hacmindeki son marjinal artış, Temmuz ayında hafif bir fiyat artışını tetikledi. 1 Temmuz’da Cardano sahipleri toplam 7,32 milyar ADA coini ile işlem yaptı. Ve 9 Temmuz kapanışına kadar bu rakam %7 artarak 7,85 milyar ADA’ya ulaştı.

Hydra Pay gibi bir ürün Cardano tarafından sunulan hizmetlerin kapsamını genişletme potansiyeline sahipse, ADA’ya olan talep hızla artabilir. Yukarıda görüldüğü gibi, ADA 6 Temmuz ile 9 Temmuz arasında %3’lük bir fiyat artışı kaydetti ve Hydra Pay’in iyi karşılanması halinde neler olabileceğine dair erken işaretler gösterdi.

Ayrıca, “Hydra Pay” spesifikasyonları, kullanıcıların işlem yapmadan önce akıllı bir sözleşmede fon yatırmaları gerekeceğini de belirtmektedir. Eğer ilgi çekerse, ADA stake etme işlemlerindeki artış, kripto borsalarındaki arzı istemeden de olsa azaltabilir. Aşağıda görüldüğü üzere, kripto borsalarının Emir Defterlerinin toplamı, ADA talebinin halihazırda borsa arzını geride bıraktığını göstermektedir.

İyimser senaryoda 0,35 ve 0,5 dolar hedefleri makul görünüyor. Tersi senaryoda fiyat 0,25 bölgesinde oyalanmaya devam edebilir.