Cardano (ADA) Kurucusundan ADA İle İlgili “Kutlama” Açıklaması!

Özet

  • - 2023 yılının ikinci çeyreği, Cardano'nun (ADA) blockchain etkinliği açısından önemli gelişmelerle geçti.
  • - CEO Charles Hoskinson büyümenin organik ve merkeziyetsiz olduğunu vurguladı.
  • - Cardano ekosistemindeki büyüme, işlem sayısı ve kilitli tokenların toplam değeri artışında görüldü.
  • - Piyasaya etkisi: nötr
19:55
10 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

2023 yılının ikinci çeyreği, önde gelen kripto para birimlerinden Cardano‘nun (ADA) blockchain etkinliği açısından çok kritik ve gelişmelerle dolu geçti. Cardano’nun blockchain etkinliği sert bir duraklama sonrası yükselişe geçti ve Cardano CEO’su Charles Hoskinson‘un bununla ilgili açıklamaları da gecikmedi.

ADA İçin Kutlama

Hoskinson, konu hakkında paylaştığı bir gönderisinde durumu kutladıktan sonra merkeziyetsiz topluluğun bu büyümenin arkasında olduğunu aktardı. Organik büyüme imasında bulunan Hoskinson, bunun merkezi bir yapı aracılığıyla gerçekleşmediğini vurgulayarak Cardano’nun her geçen gün daha fazla gelişip büyüdüğünü ifade etti.

Kutlanan temel metrikler ise ağdaki işlem sayısı ve kilitli olan tokenların toplam değeri olarak biliniyor. Messari tarafından yapılan araştırmada ve açıklanan verilerde de ağın gerçekleştirdiği güncellemelerin bunda önemli bir paya sahip olduğu belirtildi. Messari, kullanıcı sayısındaki ve işlem hacmindeki artışın özellikle büyük güncellemeler sonrasına denk geldiğini ortaya koydu.

Merkeziyetsiz kripto para borsası Minswap ise Cardano ekosistemindeki büyümenin lideri oldu. Ancak bu büyüme sadece Minswap ile sınırlı kalmadı. Birçok farklı merkeziyetsiz uygulamanın ortak eforu ile bu seviyeye gelindiği görülürken bunların çoğunlukla merkeziyetsiz borsalar olduğu söylenebilir.

Cardano, Ethereum’dan Faydalandı

Cardano’daki büyümenin bir diğer kaynağı ise Ethereum Sanal Makinesi ile uyumlu hale getirilmesi olarak biliniyor. Bu sayede Ethereum ve Cardano ağları arasında köprü oluşturulurken farklı tokenların iki ağda da kullanılabilmesinin önü açıldı. Cardano, Ethereum’a rakip bir ağ olsa da Ethereum hala alanında lider ve diğer ağlara da katacak çok fazla şeye sahip.

ADA fiyatı ise bütün bu büyümenin devamında tam olarak istenen noktada değil ve 0,29 dolar seviyesinden işlem görüyor. 2021 yılının sonlarında 3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ADA’nın şu an bunun %90’ını kaybettiği ve çok geriye düştüğü görülüyor. Ancak yeni boğa sezonunda ADA’nın tam olarak ne yapacağı tam olarak diğer altcoinler gibi tahmin edilemiyor.

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