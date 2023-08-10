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  •   Bitcoin (BTC), 30.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi: Kripto Para Piyasası Yeniden Düşüşte!

Bitcoin (BTC), 30.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi: Kripto Para Piyasası Yeniden Düşüşte!

Özet

  • - Kripto para piyasası sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti.
  • - Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 doların altına geriledi.
  • - Kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi, 30 milyar doların altına geriledi.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
19:25
10 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’lik bir değer kaybı kaydederek 29.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası hafta başlarında kaydettiği yükselişlerin ardından yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatte %3,5’e yakın bir değer kaybı kaydeden XRP ise 0,63 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi

Haftalardır süren yatay fiyat hareketlerinin ardından Salı günü yükselişe geçerek 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçerek 30.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Çoğu altcoin, BTC’deki değer kaybının da etkisiyle gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi.

Kripto Para Piyasası Yeniden Düşüşte

Bitcoin’in sabah saatlerinde kaydettiği değer kayıpları ile 30.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesinin ardından kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle %3,5’e yakın bir değer kaybı kaydeden XRP ise 0,63 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Gün içerisinde düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandıran Optimism (OP), Hedera (HBAR), XRP ise CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında en üst sıralarda yer aldı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilitede de Salı ve Çarşamba gününe kıyasla düşüş gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 45 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Ayrıca kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi de %25’in üzerinde bir düşüşün ardından 30 milyar doların altına geriledi.

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