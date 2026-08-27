XRP Ledger toplam işlem sayısında 5 milyar eşiğini aştı

XRP Ledger, faaliyete geçtiği 2012 yılından bu yana toplam 5 milyar işlemi geride bıraktı. Ağ verilerini izleyen xrpscan bu eşiğin aşıldığını duyururken, ekosistemde yer alan isimler işlemlerin düşük maliyetle ve 3 ila 4 saniyede sonuçlandığına dikkat çekti.

XRP Ledger’da 14 yıllık işlem birikimi

Mühendisler David Schwartz, Jed McCaleb ve Arthur Britto, XRP Ledger’ın temellerini 2011’de atmıştı. Ağ, Haziran 2012’de kullanıma açıldı. Geliştiriciler o dönemde Bitcoin’e alternatif olacak, ödemelere daha uygun ve daha verimli bir dijital varlık altyapısı kurmayı hedefliyordu.

Xrpscan, XRP Ledger’ın toplam işlem sayısının 5 milyarı geçtiğini açıkladı.

Hussein Zangana da ağın 14 yıl boyunca kesintisiz biçimde düşük maliyetli işlemler sunduğunu vurguladı. Zangana, 5 milyar işlemin 3 ila 4 saniyede sonuçlandığını ve ağın bir sonraki 5 milyar işleme doğru ilerlediğini kaydetti.

Hussein Zangana, XRP Ledger üzerinde 5 milyar işlemin düşük maliyetle gerçekleştiğini ve işlemlerin 3 ila 4 saniyede sonuçlandığını vurguluyor.

Kurumsal kullanım alanları öne çıkıyor

XRP Ledger’daki kullanım alanı son dönemde özellikle kurumsal merkeziyetsiz finans uygulamalarında genişledi. Tokenize gerçek dünya varlıkları, stabilcoin çözümleri ve merkeziyetsiz likidite başlıca kullanım alanları arasında yer aldı. Ağ üzerinde ayrıca 2,3 milyonu aşkın agentic işlem sonuçlandı. Bu işlemlerde yapay zeka ajanlarının, hizmet ödemelerini zincir üstünde XRP ve RLUSD ile yaptığı aktarıldı.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon, gayrimenkul veya emtia gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder. RLUSD ise Ripple ekosisteminde kullanılan dolar sabitli dijital varlık olarak biliniyor.

rwa.xyz verilerine göre XRP Ledger üzerindeki gerçek dünya varlığı değeri 2026’dan bu yana dört katına çıktı. Ağda temsil edilen varlıkların toplam değeri şu anda 4,05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Arz yapısı ve hesap sayısı dikkat çekiyor

XRP Ledger’da işlem ücretleri sistematik olarak yakılıyor. Bu yapı, toplam arzı kalıcı olarak 100 milyar adetle sınırlı olan XRP üzerinde deflasyonist bir etki oluşturuyor. Ağın başlangıcından bu yana 14.376.417 XRP yakıldı. Bu miktar, toplam arzın yüzde 0,014’üne karşılık geliyor.

Ağdaki toplam XRP hesap sayısı da 8 milyonu aştı. Güncel rakam 8.094.489 olarak kayda geçti. ABD’de işlem gören spot XRP ETF’leri ise toplu olarak 1,4 milyar dolarlık XRP tutuyor. Bu miktar piyasa değerinin yüzde 1,62’sine denk gelirken, kümülatif net girişler 1,62 milyar dolara ulaştı.

Gösterge Güncel seviye Toplam işlem sayısı 5 milyar üzeri Agentic işlem sayısı 2,3 milyon üzeri RWA değeri 4,05 milyar dolar Yakılan XRP 14.376.417 XRP Toplam hesap sayısı 8.094.489 ABD spot XRP ETF varlığı 1,4 milyar dolar

Ekosistemde yeni organizasyon hazırlığı sürüyor

XRP Ledger ekosisteminde son dönemde etkinlik tarafında da hareketlilik arttı. Mastercard, ekim ayında düzenlenecek Ripple Swell etkinliği öncesinde gerçekleştirilecek XRP Ledger Hackathon organizasyonuna sponsor olarak katıldı. Etkinlik, XRP Ledger Foundation’ın da ortak ev sahipliğinde yapılacak.