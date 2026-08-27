Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP Ledger toplam işlem sayısında 5 milyar eşiğini aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, 2012’deki lansmanından bu yana 5 milyar işlemi aştı.
  • 📌 Ağda 2,3 milyondan fazla işlem, yapay zeka ajanları tarafından XRP ve RLUSD ile sonuçlandı.
  • 💼 2026’dan bu yana $XRP Ledger üzerindeki gerçek dünya varlıklarının değeri 4,05 milyar dolara çıktı.
  • 🧭 ABD spot XRP ETF’leri toplam 1,4 milyar dolarlık XRP tutarken net girişler 1,62 milyar dolara ulaştı.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger, faaliyete geçtiği 2012 yılından bu yana toplam 5 milyar işlemi geride bıraktı. Ağ verilerini izleyen xrpscan bu eşiğin aşıldığını duyururken, ekosistemde yer alan isimler işlemlerin düşük maliyetle ve 3 ila 4 saniyede sonuçlandığına dikkat çekti.

İçindekiler
1 XRP Ledger’da 14 yıllık işlem birikimi
2 Kurumsal kullanım alanları öne çıkıyor
3 Arz yapısı ve hesap sayısı dikkat çekiyor
4 Ekosistemde yeni organizasyon hazırlığı sürüyor

XRP Ledger’da 14 yıllık işlem birikimi

Mühendisler David Schwartz, Jed McCaleb ve Arthur Britto, XRP Ledger’ın temellerini 2011’de atmıştı. Ağ, Haziran 2012’de kullanıma açıldı. Geliştiriciler o dönemde Bitcoin’e alternatif olacak, ödemelere daha uygun ve daha verimli bir dijital varlık altyapısı kurmayı hedefliyordu.

Xrpscan, XRP Ledger’ın toplam işlem sayısının 5 milyarı geçtiğini açıkladı.

Hussein Zangana da ağın 14 yıl boyunca kesintisiz biçimde düşük maliyetli işlemler sunduğunu vurguladı. Zangana, 5 milyar işlemin 3 ila 4 saniyede sonuçlandığını ve ağın bir sonraki 5 milyar işleme doğru ilerlediğini kaydetti.

Hussein Zangana, XRP Ledger üzerinde 5 milyar işlemin düşük maliyetle gerçekleştiğini ve işlemlerin 3 ila 4 saniyede sonuçlandığını vurguluyor.

Kurumsal kullanım alanları öne çıkıyor

XRP Ledger’daki kullanım alanı son dönemde özellikle kurumsal merkeziyetsiz finans uygulamalarında genişledi. Tokenize gerçek dünya varlıkları, stabilcoin çözümleri ve merkeziyetsiz likidite başlıca kullanım alanları arasında yer aldı. Ağ üzerinde ayrıca 2,3 milyonu aşkın agentic işlem sonuçlandı. Bu işlemlerde yapay zeka ajanlarının, hizmet ödemelerini zincir üstünde XRP ve RLUSD ile yaptığı aktarıldı.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon, gayrimenkul veya emtia gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder. RLUSD ise Ripple ekosisteminde kullanılan dolar sabitli dijital varlık olarak biliniyor.

rwa.xyz verilerine göre XRP Ledger üzerindeki gerçek dünya varlığı değeri 2026’dan bu yana dört katına çıktı. Ağda temsil edilen varlıkların toplam değeri şu anda 4,05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Arz yapısı ve hesap sayısı dikkat çekiyor

XRP Ledger’da işlem ücretleri sistematik olarak yakılıyor. Bu yapı, toplam arzı kalıcı olarak 100 milyar adetle sınırlı olan XRP üzerinde deflasyonist bir etki oluşturuyor. Ağın başlangıcından bu yana 14.376.417 XRP yakıldı. Bu miktar, toplam arzın yüzde 0,014’üne karşılık geliyor.

Ağdaki toplam XRP hesap sayısı da 8 milyonu aştı. Güncel rakam 8.094.489 olarak kayda geçti. ABD’de işlem gören spot XRP ETF’leri ise toplu olarak 1,4 milyar dolarlık XRP tutuyor. Bu miktar piyasa değerinin yüzde 1,62’sine denk gelirken, kümülatif net girişler 1,62 milyar dolara ulaştı.

GöstergeGüncel seviye
Toplam işlem sayısı5 milyar üzeri
Agentic işlem sayısı2,3 milyon üzeri
RWA değeri4,05 milyar dolar
Yakılan XRP14.376.417 XRP
Toplam hesap sayısı8.094.489
ABD spot XRP ETF varlığı1,4 milyar dolar

Ekosistemde yeni organizasyon hazırlığı sürüyor

XRP Ledger ekosisteminde son dönemde etkinlik tarafında da hareketlilik arttı. Mastercard, ekim ayında düzenlenecek Ripple Swell etkinliği öncesinde gerçekleştirilecek XRP Ledger Hackathon organizasyonuna sponsor olarak katıldı. Etkinlik, XRP Ledger Foundation’ın da ortak ev sahipliğinde yapılacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de 1,54 dolar direnci izlenirken 1,30 dolar desteği öne çıktı

BlackRock spot XRP ETF yarışına girmiyor, BTC ve ETH’de kalıyor

XRP’de fiyatı ETF’ler değil, balina alımları belirliyor

RLUSD’nin piyasa değeri 2 milyar doları aştı

SEC başvurusundaki ifade, Ripple’ın XRP dağıtım planını gündeme taşıdı

XRP ağındaki aktif adres sayısı iki haftada %654 arttı

XRP ağustosta son 5 yılın en güçlü yükselişini kaydetti

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı StarkWare, Bitcoin ağında ilk kuantuma dayanıklı işlemi gerçekleştirdi
Bir Sonraki Yazı Ethereum 2.400 dolar üstünde tutunurken 2.823 dolar hedefi öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

SHIB’de çıkış ivmesi zayıfladı, kritik direnç yeniden öne çıktı
SHIBA INU (SHIB)
XRP’de 1,54 dolar direnci izlenirken 1,30 dolar desteği öne çıktı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?