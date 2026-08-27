StarkWare, Bitcoin ağında ilk kuantuma dayanıklı işlemi gerçekleştirdi

StarkWare, Bitcoin ana ağında kuantum saldırılarına karşı dayanıklı olduğu belirtilen ilk işlemi gerçekleştirdi. İşlem, Bitcoin’in 964199 numaralı bloğunda doğrulandı. Gelişme, ağ genelinde bir yükseltme yapılmadan ve yeni bir opcode eklenmeden kayda geçti.

Kuantum riskine karşı ilk uygulama

StarkWare araştırmacısı Avihu Levy, bu gösterimin kavramsal bir kanıt niteliği taşıdığını ve yeterince güçlü kuantum bilgisayarların yaratabileceği tehdide karşı fonların korunmasında son çare olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Avihu Levy, bu işlemin kuantum bilgisayar saldırılarına karşı fonları koruyabilecek bir yöntem sunduğunu, ancak bunun şimdilik ölçeklenebilir nihai çözüm olarak görülmediğini vurguluyor.

Bugün Bitcoin’de standart imzalar eliptik eğri kriptografisine dayanıyor. Buna karşın, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın Shor algoritmasını çalıştırması halinde bu yapının orta vadede baskı altına girebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle geliştiriciler, ağın mevcut kuralları içinde alternatif koruma yöntemlerini test etmeye devam ediyor.

Mevcut Bitcoin kurallarıyla oluşturuldu

QSB olarak anılan yöntem, Bitcoin’in halihazırdaki betik kurallarını kullanarak hesaplamaya dayalı bir bulmaca yapısı kuruyor. Bu modelin güvenliği, hash ön görüntü direncine dayanıyor. Böylece işlem, protokol seviyesinde değişiklik yapılmadan gerçekleştirilebildi.

Geliştiriciler, işlemi ağda iletebilmek için MARA Foundation’ın Slipstream hizmetinden yararlandı. Normal koşullarda standart düğümlerin bu betiği açık mempool üzerinden yaymayacağı, bu nedenle mevcut iletim sınırlarının bu yolla aşıldığı aktarıldı.

Piyasada teknik altyapı ve zincir üstü yeniliklere dönük ilgi artarken, işlem kapasitesi, direnç mekanizmaları ve güvenlik mimarisi daha yakından izleniyor. Bu çerçevede geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Maliyet yüksek, kalıcı çözüm henüz yok

Bu işlemin bulut tabanlı GPU hesaplama maliyeti 75 ile 150 dolar arasında değişiyor. Bu seviye, QSB yaklaşımının günlük kullanım için sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Bu nedenle yöntem, geniş çaplı bir geçişten çok acil durum senaryoları için düşünülen bir araç olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’in ölçeklenebilir bir kuantum sonrası çözüme ulaşması için protokol düzeyinde bir soft fork gerekeceği, mevcut uygulamanın ise önemli fakat sınırlı bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Yine de bu deneme, Bitcoin’in en az bir tür kuantuma dayanıklı işlemi bugünden çalıştırabildiğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Ağın uzun vadeli güvenliği için daha kapsamlı ve düşük maliyetli bir yaklaşımın gerekli olduğu yönündeki görüş ağırlığını koruyor.

Topluluk geçiş hazırlığının erkene çekilmesini istiyor

2025 Quantum Threat Timeline araştırmasına göre, kriptografik açıdan anlamlı bir kuantum bilgisayarın önümüzdeki on yıl içinde geliştirilme olasılığı %28 ile %49 arasında hesaplanıyor. Bu tahminler, Bitcoin topluluğunda kuantum sonrası geçiş yolunun bugünden oluşturulması gerektiği yönündeki yaklaşımı güçlendiriyor.

Toplulukta öne çıkan görüş, nihai çözümün yalnızca deneysel işlemlerle sınırlı kalmaması ve doğrudan protokol seviyesinde uygulanabilecek, daha verimli bir modele dayanması gerektiği yönünde şekilleniyor.