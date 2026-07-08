SpaceX, altı ay sonra bağlantılı Bitcoin cüzdanları arasında test transferi yaptı

SpaceX ile ilişkilendirilen bir Bitcoin cüzdanı, yaklaşık altı aylık hareketsizliğin ardından yeniden işlem yaptı. Arkham Intelligence verilerine göre SpaceX 15atF etiketi taşıyan adres, yaklaşık 88 dolarlık BTC’yi bc1q9 ile başlayan ve yine SpaceX etiketi taşıyan başka bir adrese gönderdi.

Cüzdan hareketi satış sinyali vermedi

İşlemin tutarı oldukça sınırlı kalsa da şirketlerle bağlantılı kripto para cüzdanlarındaki hareketler piyasada yakından izleniyor. Zincir üstü veri takip eden kullanıcılar, bu tür küçük transferleri çoğu zaman adres kontrolü, saklama altyapısı testi ya da şirket içi yönlendirme işlemi olarak değerlendiriyor.

Arkham Intelligence, SpaceX etiketli bir adresin altı ay sonra ilk kez Bitcoin taşıdığını ve yaklaşık 88 dolarlık BTC’nin yine SpaceX ile bağlantılı görünen başka bir adrese gönderildiğini duyurdu.

Elde bulunan veriler, şu aşamada bir satış hazırlığını doğrulamıyor. Transferin iki SpaceX etiketli cüzdan arasında gerçekleşmesi, işlemin şirket içi bir düzenleme ya da kontrol amacı taşıyabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Arkham Intelligence, blokzincir verilerini analiz ederek cüzdanlar ile kurumlar arasındaki olası bağlantıları etiketleyen bir zincir üstü veri platformudur. Bu tür etiketler piyasa tarafından yakından izlense de, tek başına resmi şirket açıklaması yerine geçmez.

SpaceX’in Bitcoin varlığı dikkat çekiyor

Piyasa izleme verilerine göre SpaceX’in elinde 18.712 BTC bulunuyor. Bu miktarın güncel piyasa değeri yaklaşık 1,16 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor. Son transfer ise şirketin bildirilen toplam Bitcoin varlığının çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Kalem Veri Gönderilen tutar Yaklaşık 88 dolar Hareketsizlik süresi Yaklaşık 6 ay Toplam BTC varlığı 18.712 BTC Tahmini toplam değer 1,16 milyar dolar

Alıcı cüzdanın da SpaceX etiketi taşıması, fonların şirket kontrolündeki adresler arasında taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Şirketler, güvenlik incelemeleri, saklama erişimi doğrulaması veya operasyonel güncellemeler nedeniyle varlıklarını kendi cüzdanları arasında aktarabiliyor.

Zamanlama piyasa ilgisini artırdı

Söz konusu küçük transfer, zamanlaması nedeniyle de dikkat çekti. SpaceX’in kısa süre önce halka arzını tamamladığı ve Nasdaq 100 endeksine dahil olduğu belirtiliyor. Büyük finans dışı şirketleri izleyen bu endekse giriş, şirketin kamu piyasalarındaki görünürlüğünü artırmış durumda.

Mevcut blokzincir kaydı, etiketli cüzdanlar arasında bir hareket gösteriyor; ancak bu veri satış yapıldığını ortaya koymuyor.

Bu nedenle şu an için görülen tablo, SpaceX’e bağlanan hareketsiz bir Bitcoin adresinde faaliyetin yeniden başlamasından ibaret. Daha kapsamlı bir transfer ya da hazine yönetimine ilişkin yeni bir adım olup olmadığı ise sonraki zincir üstü hareketlerle netleşecek.