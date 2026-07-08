Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

SpaceX, altı ay sonra bağlantılı Bitcoin cüzdanları arasında test transferi yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SpaceX, altı ay sonra bağlantılı cüzdanları arasında küçük bir Bitcoin transferi yaptı.
  • 📌 Yaklaşık 88 dolarlık işlem, şirket içi test veya cüzdan kontrolü ihtimalini öne çıkarıyor.
  • 💼 SpaceX’in elinde bulunan 18.712 BTC, $BTC odaklı hazine takibini canlı tutuyor.
  • 🧭 Mevcut veriler, bu hareketin satış değil cüzdan faaliyeti olduğunu gösteriyor.
Onur Atam
Onur Atam

SpaceX ile ilişkilendirilen bir Bitcoin cüzdanı, yaklaşık altı aylık hareketsizliğin ardından yeniden işlem yaptı. Arkham Intelligence verilerine göre SpaceX 15atF etiketi taşıyan adres, yaklaşık 88 dolarlık BTC’yi bc1q9 ile başlayan ve yine SpaceX etiketi taşıyan başka bir adrese gönderdi.

İçindekiler
1 Cüzdan hareketi satış sinyali vermedi
2 SpaceX’in Bitcoin varlığı dikkat çekiyor
3 Zamanlama piyasa ilgisini artırdı

Cüzdan hareketi satış sinyali vermedi

İşlemin tutarı oldukça sınırlı kalsa da şirketlerle bağlantılı kripto para cüzdanlarındaki hareketler piyasada yakından izleniyor. Zincir üstü veri takip eden kullanıcılar, bu tür küçük transferleri çoğu zaman adres kontrolü, saklama altyapısı testi ya da şirket içi yönlendirme işlemi olarak değerlendiriyor.

Arkham Intelligence, SpaceX etiketli bir adresin altı ay sonra ilk kez Bitcoin taşıdığını ve yaklaşık 88 dolarlık BTC’nin yine SpaceX ile bağlantılı görünen başka bir adrese gönderildiğini duyurdu.

Elde bulunan veriler, şu aşamada bir satış hazırlığını doğrulamıyor. Transferin iki SpaceX etiketli cüzdan arasında gerçekleşmesi, işlemin şirket içi bir düzenleme ya da kontrol amacı taşıyabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Arkham Intelligence, blokzincir verilerini analiz ederek cüzdanlar ile kurumlar arasındaki olası bağlantıları etiketleyen bir zincir üstü veri platformudur. Bu tür etiketler piyasa tarafından yakından izlense de, tek başına resmi şirket açıklaması yerine geçmez.

SpaceX’in Bitcoin varlığı dikkat çekiyor

Piyasa izleme verilerine göre SpaceX’in elinde 18.712 BTC bulunuyor. Bu miktarın güncel piyasa değeri yaklaşık 1,16 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor. Son transfer ise şirketin bildirilen toplam Bitcoin varlığının çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

KalemVeri
Gönderilen tutarYaklaşık 88 dolar
Hareketsizlik süresiYaklaşık 6 ay
Toplam BTC varlığı18.712 BTC
Tahmini toplam değer1,16 milyar dolar

Alıcı cüzdanın da SpaceX etiketi taşıması, fonların şirket kontrolündeki adresler arasında taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Şirketler, güvenlik incelemeleri, saklama erişimi doğrulaması veya operasyonel güncellemeler nedeniyle varlıklarını kendi cüzdanları arasında aktarabiliyor.

Zamanlama piyasa ilgisini artırdı

Söz konusu küçük transfer, zamanlaması nedeniyle de dikkat çekti. SpaceX’in kısa süre önce halka arzını tamamladığı ve Nasdaq 100 endeksine dahil olduğu belirtiliyor. Büyük finans dışı şirketleri izleyen bu endekse giriş, şirketin kamu piyasalarındaki görünürlüğünü artırmış durumda.

Mevcut blokzincir kaydı, etiketli cüzdanlar arasında bir hareket gösteriyor; ancak bu veri satış yapıldığını ortaya koymuyor.

Bu nedenle şu an için görülen tablo, SpaceX’e bağlanan hareketsiz bir Bitcoin adresinde faaliyetin yeniden başlamasından ibaret. Daha kapsamlı bir transfer ya da hazine yönetimine ilişkin yeni bir adım olup olmadığı ise sonraki zincir üstü hareketlerle netleşecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Lyn Alden, Bitcoin’in bu döngüde şimdiye kadarki en zayıf yatırımcı güveniyle karşı karşıya olduğunu söylüyor

StarkWare CEO’su Eli Ben Sasson, Bitcoin’in 21 milyon arz sınırının yerine yıllık %4 ihraç oranı önerdi

New Hampshire, Bitcoin teminatlı 100 milyon dolarlık tahvil ihracını görüşecek

Bitcoin iki haftanın zirvesinden gerilerken Nasdaq ile korelasyonu yeniden pozitife döndü

K33, Bitcoin arzının yarısından fazlasının zararda olmasının döngü dibine yaklaşıldığını gösterdiğini açıkladı

Analistler, Bitcoin’de dip seviyesinin bu döngüde nasıl tanımlanacağı konusunda ayrışıyor

Bitcoin’de 62.700 dolar desteği korunursa 65.600 doların test edilmesi bekleniyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Lyn Alden, Bitcoin’in bu döngüde şimdiye kadarki en zayıf yatırımcı güveniyle karşı karşıya olduğunu söylüyor
Bir Sonraki Yazı Cardano son bir haftadaki güçlü yükselişin ardından $0.17 bölgesine çekildi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano son bir haftadaki güçlü yükselişin ardından $0.17 bölgesine çekildi
Cardano (ADA)
Lyn Alden, Bitcoin’in bu döngüde şimdiye kadarki en zayıf yatırımcı güveniyle karşı karşıya olduğunu söylüyor
BITCOIN (BTC)
Shiba Inu topluluğu, kullanım dışı bırakılan alan adlarına karşı güvenlik uyarısı yaptı
SHIBA INU (SHIB)
Avrupa Parlamentosu, MiCA kapsamı dışında kalan kripto faaliyetleri için yeni düzenleme incelemesi çağrısı yaptı
Kripto Para
Ethereum geliştiricileri, veri tabanı büyümesini sınırlamak için UTXO modelinden esinlenen çözümü tartışmaya açtı
Cardano (ADA)
Lost your password?