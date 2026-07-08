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BITCOIN (BTC)

Lyn Alden, Bitcoin’in bu döngüde şimdiye kadarki en zayıf yatırımcı güveniyle karşı karşıya olduğunu söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Lyn Alden, Bitcoin’de bugüne kadarki en zayıf yatırımcı güveninin bu döngüde görüldüğünü söylüyor.
  • 📉 Alden, $BTC için bu yıl yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini ana senaryo olarak görmüyor.
  • 🏢 Strategy, hafta başında 3.588 BTC satarak 216 milyon dolar sağladı.
  • 🛠️ Alden, BIP 110 gibi Bitcoin protokolü değişikliklerinde aceleci yaklaşımın risk taşıdığına dikkat çekiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Makroekonomist Lyn Alden, Bitcoin’in mevcut piyasa döngüsünde şimdiye kadar gördüğü en zayıf yatırımcı güveniyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bitcoin üzerine çalışmalarıyla bilinen Alden, varlığın uzun vadeli başarısının dış desteklere değil, kendi temel niteliklerine dayanması gerektiğini vurguladı.

İçindekiler
1 Güven zayıfladı, beklentiler temkinli kaldı
2 Strategy üzerindeki baskı arttı
3 Bitcoin protokolü tartışmaları temkinli izleniyor

Güven zayıfladı, beklentiler temkinli kaldı

Natalie Brunell ile yaptığı söyleşide konuşan Alden, Bitcoin’i yukarı taşıyacak yeni bir dış etken beklemediğini belirtti. Ona göre Bitcoin’in ayakta kalması, likit, izinsiz ve değer saklama ile transfer imkanı sunan yapısal özelliklerine bağlı olacak.

Bitcoin’i kurtaracak dışarıdan bir gelişme görmediğini söyleyen Lyn Alden, varlığın kendi güçlü yanlarıyla ayakta kalması gerektiğini vurguluyor.

Alden, son gerilemenin 2022’de Bitcoin’in 16.000 dolara kadar düştüğü dönemden farklı hissedildiğini ifade etti. O dönemde yatırımcı ilgisinin daha dirençli kaldığını, bugün ise zayıflayan anlatılar, şirketlerin daha belirgin hale geldiği piyasa yapısı ve yatırımcı hayal kırıklığının öne çıktığını dile getirdi.

Bu çerçevede Alden’in ana senaryosu, Bitcoin’in bu yıl yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmaması yönünde şekillendi. Yine de Bitcoin’in oynak yapısı nedeniyle yukarı yönlü sert bir hareket ihtimalini tamamen dışlamadı. Kısa vadede yeni diplerin oluşmaması ve teknik görünümün aşağıdan çok yatay ya da yukarı eğilimli hale gelmesi daha olumlu bir tablo olarak değerlendiriliyor.

Strategy üzerindeki baskı arttı

Kurumsal benimsenmenin ve şirket bilançolarında Bitcoin tutma stratejisinin bu döngünün belirgin başlıkları arasına girmesiyle birlikte, Strategy de yeniden mercek altına alındı. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumundaki şirket, hafta başında yaptığı bildirimde 3.588 BTC sattığını açıkladı. Bu satışın toplam büyüklüğü 216 milyon dolar oldu.

Alden, düşüş döneminde yatırımcıların şirketin Bitcoin teminatlı sermaye yapısını ve imtiyazlı hisse ürünlerini daha dikkatli değerlendirdiğini söyledi. Ona göre STRC, Bitcoin’i doğrudan elde tutmadan şirketin Bitcoin stratejisine dolaylı erişim arayan yatırımcılar için belirli bir işleve sahip olabilir.

Mini sözlük: STRC, Strategy’nin imtiyazlı hisse ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. İmtiyazlı hisseler, genellikle adi hisselere kıyasla farklı getiri ve öncelik yapısı sunarken, yatırımcıya doğrudan varlık tutmadan belirli bir stratejiye dolaylı erişim sağlayabiliyor.

Alden, daha yüksek getirili BTC bağlantılı ürünlerin yatırımcıları ek kaldıraç almaya yöneltebileceği uyarısında bulunurken, bu ürünlerin uzun vadeli performansının yine Bitcoin fiyatına bağlı kaldığını belirtiyor.

Alden ayrıca şirketin son dönemde teminat karşılama yapısını güçlendirmek ve ek koruma adımları devreye almak için attığı adımları makul bulduğunu ifade etti. Ancak bu önlemlerin kalıcı sonucunun, nihayetinde Bitcoin fiyat hareketine bağlı olacağına dikkat çekti.

BaşlıkDetay
Strategy satışı3.588 BTC
Satış tutarı216 milyon dolar
Alden’in ana senaryosuBu yıl yeni zirve beklemiyor

Bitcoin protokolü tartışmaları temkinli izleniyor

Alden, Bitcoin Improvement Proposal 110 yani BIP 110 başlığında yürüyen tartışmalara da değindi. Söz konusu teklif, görsel depolama amacıyla kullanılanlar dahil veri yükü yüksek işlemleri sınırlayarak ağdaki istenmeyen yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

Mini sözlük: BIP, Bitcoin Improvement Proposal ifadesinin kısaltmasıdır ve Bitcoin ağında önerilen teknik değişiklikler için kullanılan resmi çerçeveyi ifade eder. Bu tür teklifler doğrudan devreye alınmaz; geliştiriciler, kullanıcılar ve ekosistem katılımcıları arasında geniş teknik değerlendirme sürecinden geçer.

Alden, Bitcoin kurallarında hızlı değişiklik yapılmasına genel olarak temkinli yaklaştığını söyledi. Bazı önerilerin ağı daha karmaşık hale getirebileceğini ya da mevcut güvenlik mekanizmalarını etkileyebileceğini düşünen Alden, protokol değişikliklerinin lehindeki ve aleyhindeki teknik argümanların dikkatle incelenmesi gerektiğini savundu.

Bununla birlikte, bazı tekliflerin kamuoyuna sunuluş biçimini de eleştirdi. Alden, bir protokol değişikliğini Bitcoin için varoluşsal bir mesele gibi göstermenin riskleri olduğundan büyük yansıttığını ve bu yaklaşımın doğru bir çerçeve sunmadığını ifade etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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