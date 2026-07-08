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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu topluluğu, kullanım dışı bırakılan alan adlarına karşı güvenlik uyarısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu topluluğu, devreden çıkarılan eski alan adaları için güvenlik uyarısı yaptı.
  • 🔒 Mazrael, kullanıcıların resmi giriş noktası olarak yalnızca Shib.io adresini kullanmasını istedi.
  • 🌐 Shib The Metaverse alan adasının artık proje yönetiminde olmadığı ve üçüncü tarafların kullanımına açılabileceği bildirildi.
  • 🐕 Kullanıcıların $SHIB ekosisteminde cüzdan bağlamadan önce resmi bağlantıları doğrulaması öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu topluluğunda uzun süredir yer alan Mazrael, ekosisteme ilişkin eski alan adaları konusunda SHIB kullanıcılarını yeniden uyardı. Paylaşıma göre proje tarafından artık yönetilmeyen bu adresler resmi giriş noktası olarak görülmemeli.

İçindekiler
1 Resmi giriş noktası olarak Shib.io öne çıktı
2 Shib The Metaverse alan adası artık proje yönetiminde değil
3 Cüzdan bağlantısı öncesi doğrulama çağrısı yapıldı

Resmi giriş noktası olarak Shib.io öne çıktı

Mazrael, Shiba Inu ekosistemi, ShibaSwap ve Shibarium için temel portalın Shib.io olduğunu hatırlattı. Kullanıcıların yalnızca bu adresi esas alması gerektiğini vurgulayan Mazrael, güvenlik açısından resmi bağlantıların dikkatle doğrulanmasını istedi.

Mini sözlük: Shibarium, Shiba Inu ekosistemi için geliştirilen katman 2 blokzincir ağıdır. ShibaSwap ise ekosistemin merkeziyetsiz alım satım uygulaması olarak bilinir.

Uyarı, yalnızca genel ekosistem alan adalarıyla sınırlı kalmadı. Sanal dünya projesi Shib The Metaverse ile ilişkilendirilen alan adası için de ayrı bir hatırlatma yapıldı.

Shib The Metaverse alan adası artık proje yönetiminde değil

Mazrael, Shib The Metaverse alan adasının artık Shiba Inu ekibini yöneten kişiler tarafından sahip olunmadığını ve yönetilmediğini belirtti. Bu nedenle söz konusu adresin ileride üçüncü bir tarafça satın alınabileceği ya da farklı bir amaçla kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Güvenliğiniz için, bu alan adasında ileride yer alabilecek hiçbir içeriğin SHIB ekosistemiyle bağlantılı olduğunu varsaymayın.

Bu uyarı, resmi görünümlü ancak proje ile bağlantısı bulunmayan internet siteleriyle etkileşim riskine işaret ediyor. Özellikle eski alan adalarının devreden çıkarılmasının ardından, kullanıcıların bu adresleri resmi hizmetlere ulaşmak için kullanmaması gerekiyor.

Cüzdan bağlantısı öncesi doğrulama çağrısı yapıldı

Mazrael, Shib The Metaverse projesi yeniden erişime açıldığında bunun ayrı bir alan adı yerine Shib.io üzerinden sunulmasının beklendiğini de aktardı. Bu yaklaşım, ekosistemdeki resmi bağlantıların tek bir merkezde toplanmasına işaret ediyor.

Shib The Metaverse yeniden kullanıma açıldığında, ayrı bir ek alan adı yerine Shib.io üzerinden erişilmesi bekleniyor.

Topluluğa verilen güvenlik mesajında, kullanıcıların cüzdan bağlamadan, işlem onaylamadan ya da hassas bilgi girmeden önce bağlantıları dikkatle kontrol etmesi gerektiği öne çıktı. Özellikle resmi olmayan sitelerin, kullanım dışı bırakılan eski alan adalarının ardından ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Shiba Inu, meme coin kökenli bir kripto para ekosistemi olarak zaman içinde ShibaSwap, Shibarium ve metaverse girişimleriyle daha geniş bir yapıya dönüştü. Son uyarı da bu yapının resmi erişim kanallarını netleştirmeyi amaçlıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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