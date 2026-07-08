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Kripto Para

Avrupa Parlamentosu, MiCA kapsamı dışında kalan kripto faaliyetleri için yeni düzenleme incelemesi çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avrupa Parlamentosu, MiCA dışında kalan kripto faaliyetleri için yeni inceleme çağrısı yaptı.
  • 📌 DeFi, NFT, stake ve kripto kredi hizmetleri için daha açık AB kuralları gündeme geldi.
  • 🏛️ Parlamenterler, MiCA’nın tüm üye ülkelerde aynı standartlarla uygulanmasını istiyor.
  • 💶 Metin, tokenizasyon ile euro bazlı stabilcoinlerin Avrupa’nın dijital ekonomisinde rol oynayabileceğine işaret etti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin kripto varlıklara yönelik düzenleme çerçevesini MiCA’nın ötesine taşıma olasılığını gündeme alan bir politika metnini kabul etti. Salı günü onaylanan metin, dijital varlık düzenlemelerinin geleceğine ilişkin Parlamento’nun yaklaşımını ortaya koyarken mevcut yasalarda doğrudan bir değişiklik yapmıyor.

İçindekiler
1 MiCA sonrası yeni alanlar mercek altında
2 Üye ülkeler arasında uyum vurgusu öne çıktı
3 Tokenizasyon ve euro bazlı stabilcoinler için olumlu yaklaşım

MiCA sonrası yeni alanlar mercek altında

Parlamento, Avrupa Komisyonu’ndan MiCA’nın mevcut kapsamı dışında kalan kripto faaliyetleri için daha açık bir denetim gerekip gerekmediğini incelemesini istedi. Bu çağrı, MiCA geçiş sürecinin 1 Temmuz’da sona ermesinin hemen ardından geldi. Bu tarihten itibaren, düzenleme kapsamına giren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Avrupa Birliği genelinde faaliyet gösterebilmek için yetki alması gerekiyor.

Metinde özellikle merkeziyetsiz finans, kripto kredi alma ve verme hizmetleri, stake hizmetleri ile NFT’ler öne çıktı. Parlamenterler, hızla büyüyen bu alanların piyasa açısından daha fazla hukuki netlik gerektirdiğini, bunun da hem kullanıcıların korunmasına hem de sektörün daha öngörülebilir bir zeminde gelişmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenlemek için hazırladığı kapsamlı çerçeveyi ifade ediyor. DeFi ise aracı kurum olmadan blokzincir tabanlı finansal işlemler sunan uygulamaların genel adı olarak kullanılıyor.

Parlamenterler, merkeziyetsiz finans, kripto kredileri, stake hizmetleri ve NFT’ler gibi MiCA dışında kalan alanların gelecekteki AB kuralları kapsamına alınıp alınmaması gerektiğinin değerlendirilmesini istedi.

Üye ülkeler arasında uyum vurgusu öne çıktı

Metin, yalnızca yeni alanların incelenmesine değil, mevcut kuralların Avrupa Birliği içinde aynı şekilde uygulanmasına da dikkat çekti. Parlamenterler, üye ülkeler arasında farklı yaklaşımların ortaya çıkmasının düzenleme boşlukları yaratabileceği ve dijital varlıklarda ortak pazar yapısını zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Bu nedenle ulusal düzenleyici kurumlar arasında daha yakın eşgüdüm kurulması önerildi. Amaç, kripto şirketlerinin Avrupa Birliği içinde hangi ülkede faaliyet gösterirse göstersin benzer standartlarla karşılaşmasını sağlamak. Bu yaklaşım, MiCA altında parçalı değil, birlik genelinde tutarlı bir pazar yapısı kurulmasına işaret ediyor.

Metin, MiCA’nın tüm üye ülkelerde tutarlı biçimde uygulanması gerektiğini vurgularken, farklı ulusal yaklaşımların düzenleme açıkları oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Tokenizasyon ve euro bazlı stabilcoinler için olumlu yaklaşım

Politika metni, daha sıkı denetim çağrısının yanında blokzincir tabanlı yeniliklere daha yapıcı bir yaklaşım da sergiledi. Parlamenterler, tokenizasyonun varlıkları daha erişilebilir ve daha verimli hale getirerek Avrupa finans piyasalarını güçlendirebileceğini değerlendirdi.

Metinde ayrıca euroya endeksli stabilcoinlerin bölgenin dijital ekonomisine katkı sunma potansiyeline dikkat çekildi. Avrupa Komisyonu’ndan, finansal istikrarı korurken teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için MiCA’yı düzenli biçimde gözden geçirmesi istendi.

Avrupa Komisyonu zaten bu yönde bir inceleme süreci yürütüyor. Komisyon, mayıs ayında ek kripto faaliyetlerinin düzenleme kapsamına alınıp alınmaması ve faiz getiren stabilcoinlere ilişkin mevcut kuralların yeniden değerlendirilmesi konusunda kamuoyuna açık bir danışma süreci başlatmıştı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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