Cardano son bir haftadaki güçlü yükselişin ardından $0.17 bölgesine çekildi

Cardano fiyatı son 24 saatte zayıf bir seyir izleyerek $0.17 civarında işlem gördü. ADA gün içinde yaklaşık %4.84 gerilerken fiyat aralığı $0.17 ile $0.18 arasında şekillendi. Piyasa değeri yaklaşık $6.35 milyar, günlük işlem hacmi ise $339 milyon seviyesinde kaldı. Buna karşın son geri çekilme, son haftalardaki en güçlü kısa vadeli yükselişlerden birinin hemen ardından geldi.

Haftalık ralli sonrası soluklanma öne çıktı

Piyasayı izleyen analist Daan Crypto Trades, Cardano’nun geçen hafta büyük bir yükseliş kaydettiğini ve birçok büyük kripto varlıktan daha güçlü performans gösterdiğini belirtiyor. Bu tablo, altcoin piyasasında risk iştahının kademeli biçimde toparlanabileceğine işaret etse de tek bir yükseliş dalgasının kalıcı güçlenme için yeterli görülmediği vurgulanıyor.

Cardano’nun son haftada öne çıkan büyük ölçekli altcoinlerden biri haline geldiği, ancak bu hareketin kalıcı kabul edilmesi için yeni bir yükseliş ayağıyla desteklenmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Mevcut geri çekilme, haziran diplerinden gelen sert toparlanmanın ardından olağan bir soluklanma olarak değerlendiriliyor. ADA bu bölgede dengelenir ve yeniden yukarı yönlü ivme kurarsa ilk toparlanma alanı $0.19 ile $0.20 aralığı olabilir. Bu bandın aşılması halinde dikkatlerin $0.22 ve üzerine kayması beklenebilir.

RSI uyumsuzluğu toparlanma ihtimalini canlı tutuyor

Teknik tarafta öne çıkan sinyallerden biri, Token Talk’ın ADA grafiğinde işaret ettiği pozitif uyumsuzluk oldu. Bu yapıda fiyat daha düşük dip oluştururken RSI göstergesi daha yüksek dip üretti. Genellikle bu görünüm, fiyat baskı altında kalsa bile aşağı yönlü momentumun zayıfladığına işaret eder.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Pozitif uyumsuzluk ise fiyat yeni dip yaparken göstergenin bunu doğrulamaması durumunu anlatır ve satış baskısının zayıflayabileceğine işaret edebilir.

Buna rağmen piyasanın bu sinyali doğrulaması gerekiyor. Analistler, ADA’nın gücünü koruyabilmesi için önce $0.1850 üzerinde tutunmasının önemli olduğunu düşünüyor. Bu seviyenin korunması durumunda yeniden $0.22, ardından $0.25 bölgesi gündeme gelebilir.

Zincir üstü veriler cüzdan artışına işaret etti

Teknik görünüm, zincir üstü verilerden de kısmi destek buldu. BeInCrypto, Santiment verilerine dayanarak Cardano ağında 23 Haziran’daki dipten bu yana bakiyesi sıfır olmayan 14.783 yeni ADA cüzdanı eklendiğini aktardı. Santiment, kripto piyasasında zincir üstü veri ve kullanıcı davranışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Aynı veri seti, ADA’nın geçen hafta yaklaşık %33 yükseldiğini gösterdi. Yeni cüzdan artışı, fiyat halen görece düşük seviyelerdeyken ilginin yeniden canlanmaya başladığını düşündüren unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle son geri çekilmenin daha geniş bir toparlanma denemesi içinde yaşandığı görüşü öne çıkıyor.

$0.22 ile $0.25 aralığı ana eşik olarak izleniyor

Val Me, ADA’nın eşit diplerin temizlenmesinin ardından alım bölgesine yaklaşmış olabileceğini, ancak daha güvenli yapının ancak $0.22 seviyesinin geri alınması ve $0.22 ile $0.25 bandının destek olarak korunmasıyla oluşacağını belirtiyor. Bu ayrım önemli görülüyor; çünkü dipten tepki vermek ile ana direnç bölgesini yeniden desteğe çevirmek aynı anlama gelmiyor.

Seviye Önemi $0.17 Kısa vadeli ilk destek $0.19 ile $0.20 İlk toparlanma bölgesi $0.22 Kırılma için kritik eşik $0.22 ile $0.25 Daha güçlü yapının teyit bölgesi $0.155 ve $0.14 Aşağı yönlü senaryoda izlenen destekler

ADA’nın kısa vadede güç kazanması için önce $0.17 üzerinde dengelenmesi, ardından $0.19 ile $0.20 bandını geri alması gerekiyor. Daha anlamlı yapısal iyileşme ise $0.22 ile $0.25 bölgesinde test edilecek.

Kısa vadede görünüm temkinli biçimde olumlu kalmayı sürdürüyor. Ancak daha geniş çaplı toparlanma senaryosunun güçlenebilmesi için fiyatın adım adım direnç bölgelerini aşması gerekecek. $0.25 üzerindeki temiz bir kırılma, $0.30 hedefini daha gerçekçi hale getirebilir.