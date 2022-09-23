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Kripto para piyasasında gerçekleşen dalgalanmaların gölgesinde gerçekleşen Ethereum Merge güncellemesi sonrasında merakla beklenilen Cardano Vasil hard fork yükseltmesi, bir terslik olmaması durumunda bugün gerçekleşecek.

Coinbase Açıklama Yaptı

Coinbase, 23 Eylül günü Türkiye saatiyle 00.01’de attığı tweet ile Vasil hard fork süresince Coinbasecom, Coinbase Pro, Advanced Trade, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime’da Cardano (ADA) için para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre para yatırma ve çekme işlemlerinin hard fork’un başlangıcından itibaren yaklaşık 4 saat boyunca kullanılamayacağını veya gecikeceğini tahmin ettiklerini belirttiler. Alım satım işlemleri ise bu durumdan etkilenmeyeceğini ve borsa içi işlemlerin de devam edeceğini belirttiler.

Ekip Yükseltmeden Umutlu

Cardano Vakfı’nın ağ performansını artıracağını söylediği beş günlük Cardano Vasil hard fork süreci bugün başlıyor. Cardano’nun kurucu ortağı Charles Hoskinson bunu, projenin 2017’de başlatılmasından bu yana geliştiricilerin yaptığı en zor güncelleme olarak tanımladı.

Hard fork, bir ağın kodu temelden değiştiğinde ve bir blok zincirinin yeni ve ayrı bir versiyonunun oluşturulmasını gerektirdiğinde meydana gelir. Her zaman olmasa da tartışmalı olabilirler. Örneğin, geçen haftaki birleşmeden sonra Ethereum ağında bir hard fork meydana geldi. Bu, işlemleri doğrulamak için madencilere dayanan Ethereum’un iş kanıtı sürümünü koruma çabasıydı.

Ancak Vasil hard fork Cardano’nun hard fork birleştirici teknolojisinden faydalanacak ve Cardano geliştiricisi Input Output Twitter’da yaptığı açıklamada blok zincirinin eski versiyonundan herhangi bir veri kaybetmeden yeni özellikler sunacağını söyledi. Cardano Vakfı CEO’su Frederik Gregaard bir e-postada Vasil hard fork’unun ana faydasının işlem sürelerinin kısalması olacağını söyledi.

Vasil hard fork süreciyle birlikte 27 Eylül’de tamamlanacak olan Plutus betik dili yükseltilmesinden sonra, Cardano akıllı sözleşmelerini daha az kodla yazmak mümkün olacak. Bu da daha düşük işlem ücretlerini mümkün kılıyor çünkü ağdaki her bir bloğa ya da işlem grubuna daha fazlası sığabiliyor.

Bu, Temmuz ayından bu yana Vasil test ağında sentetik varlık projesini yürüten Indigo Protocol gibi Cardano DeFi projeleri için önemli bir gelişme olarak adlandırılıyor.

Fiyat Ne Olacak?

Hard fork’un gerçekleşmesinden sonra fiyatın ne olacağı ise şu piyasa şartlarında büyük bir sır olarak gizemini koruyor. Yatırımcılar adına en büyük örnek durumunda bulunan Ethereum Merge’ün fiyatı olumlu etkilememiş olması korku durumu yaratmış olsa dahi piyasada oluşabilecek olumlu bir hava, yükseltme ile birleştiğinde büyük etkiler yaratabilir.

Bitcoin’in hareketi de bu süreç boyunca fiyat performansı açısından Cardano (ADA) için önemli göstergelerden birisi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.