Ethereum’da 1.800 dolar direnci korunurken 1.000 dolar riski masada kalıyor

Ethereum, son günlerde 1.800 dolar çevresindeki güçlü direnç bölgesini test ediyor. Zincir üstü veriler, bu seviyede daha önce yaklaşık 4,30 milyon ETH el değiştirdiğini gösteriyor. Bu yoğun işlem alanı, fiyatın yönü açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

1.800 dolar seviyesi kısa vadeli yönü belirliyor

Piyasada alıcıların 1.800 dolar bölgesini yeniden kontrol altına alması halinde, bir sonraki direnç noktaları 1.980 ve 2.079 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu bölgenin aşılması, toparlanmanın güç kazandığına işaret edebilir ve satış baskısının bir bölümünün karşılandığını gösterebilir.

Ali Charts, 1.800 dolar çevresindeki yüksek hacimli alanın önemine dikkat çekiyor. Bu bölgede işlem yapan yatırımcıların bir kısmı yükselişte satışa yönelebilirken, bir kısmı ise daha güçlü bir kırılma beklentisiyle pozisyonunu koruyabilir.

Ali Charts’ın paylaştığı verilere göre 1.800 dolar çevresinde yaklaşık 4,30 milyon ETH el değiştirdi ve bu yoğunluk, bölgeyi Ethereum için en kritik kısa vadeli eşiklerden biri haline getiriyor.

Mini sözlük: URPD, belirli fiyat seviyelerinde ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren bir zincir üstü dağılım verisidir. Yatırımcıların yoğunlaştığı alanları ortaya koyduğu için destek ve direnç bölgelerini değerlendirmede kullanılır.

Buna karşılık 1.800 dolar duvarının aşılamaması, mevcut ivmenin zayıflamasına yol açabilir. Böyle bir senaryoda Ethereum’un daha düşük hacimli fiyat bölgelerine geri çekilmesi ve ilk güçlü destek hattı olarak 1.237 doların yeniden gündeme gelmesi mümkün görülüyor.

Daha geniş görünümde temkinli yaklaşım sürüyor

Teknik analiz cephesinde daha ihtiyatlı değerlendirmeler de öne çıkıyor. More Crypto Online, Ethereum’un kalıcı bir dip oluşturduğunu doğrulayan güçlü bir yapı henüz ortaya koymadığını belirtiyor. Analiste göre daha geniş düşüş döngüsünün tamamlandığını söylemek için erken olabilir.

Günlük grafikte Ethereum’un hem önemli bir Fibonacci direnç alanına hem de uzun vadeli düşen trend çizgisine yakın işlem gördüğü izleniyor. Kısa vadede 1.815 doların ardından 1.926, 2.045 ve 2.226 dolar seviyeleri öne çıkan diğer direnç noktaları olarak sıralanıyor.

More Crypto Online, mevcut yükselişin önemli olduğunu ancak tek başına tam bir trend dönüşümünü doğrulamadığını, daha büyük ölçekte düşüş görünümünün zayıflaması için daha güçlü bir yapının oluşması gerektiğini vurguluyor.

Aşağı yönlü tabloda ise 1.554 dolar seviyesi önemli bir destek olarak izleniyor. Ethereum’un dirençten geri dönmesi ve bu desteği kaybetmesi halinde düşüş yapısının yeniden güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Analist, geçmiş düzeltme oranları ve RSI davranışının daha derin bir dip ihtimalini tamamen dışlamadığını, bu nedenle 1.000 dolar bölgesine kadar uzanabilecek riskin masada kaldığını ifade ediyor. Daha iyimser bir görünüm için yüksek zaman diliminde net bir beş dalgalı yükseliş yapısının oluşması gerekiyor.