Bitcoin 50 günlük ortalamanın altında kalırken analistler yükseliş dönüşü için 61300 dolar desteğini izliyor

Bitcoin, kısa vadede teknik görünümünü bir miktar toparlasa da analistler kalıcı bir yükseliş dönüşü için henüz erken olduğu görüşünü koruyor. Fiyat, 60500 ile 61000 dolar aralığından tepki verdi ve günlük grafikte bazı hareketli ortalamaların yeniden üzerine çıktı. Buna karşın daha geniş zaman dilimlerinde düşüş eğiliminin tamamen sona erdiğine dair net bir işaret oluşmadı.

Destek bölgesinde teyit aranıyor

Piyasada öne çıkan değerlendirmelere göre Bitcoin için ilk kritik alan 60500 ile 61300 dolar bandında bulunuyor. Alıcıların bu bölgede yeniden devreye girmesi kısa vadeli toparlanmayı canlı tutabilir. Ancak analistler, yalnızca sert bir tepkinin yeterli olmadığını, fiyatın bu alanı tekrar test ederek sağlam bir dip yapısı oluşturması gerektiğini vurguluyor.

Max Trades, alt fitilin alıcı ilgisini açık biçimde gösterdiğini, buna rağmen orta ve yüksek zaman dilimlerinde genel yapının hala zayıf kaldığını belirtiyor. Analiste göre fiyatın 61300 dolar çevresindeki fitil bölgesine dönmesi ve burada desteği koruması, daha güçlü bir yön değişimi senaryosunu öne çıkarabilir.

Max Trades, son tepkinin tek başına yükseliş dönüşü anlamına gelmediğini, 61300 dolar çevresindeki bölgenin korunması ve ardından piyasa yapısının yukarı kırılması gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin ayrıca mevcut düşüş hareketinin 0.618 ile 0.65 Fibonacci geri çekilme alanına karşılık gelen Golden Pocket bölgesini test ediyor. Bu kavram, teknik analizde sınırlı geri çekilmelerin sık izlenen direnç alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Mini sözlük: Golden Pocket, Fibonacci geri çekilme aracında genellikle 0.618 ile 0.65 aralığına verilen isimdir. Teknik analistler bu bölgeyi, özellikle düşüş trendlerinde tepki yükselişlerinin zorlanabileceği bir direnç alanı olarak izler.

Bu bölgeden ret gelmesi ve 60500 ile 61000 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde mevcut toparlanma kurgusu yeniden zayıflayabilir. Böyle bir durumda satıcıların kontrolü koruduğu görüşü güç kazanabilir.

Kısa vadeli teknik sinyal dirençle karşı karşıya

Günlük grafikte 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkan Bitcoin, kısa vadede olumlu sayılabilecek bir kesişim sinyali üretti. Bu yapı, momentuma ilişkin ilk toparlanma işaretlerinden biri olarak görülüyor. Yine de fiyatın daha güçlü dirençlerin altında kalması, piyasada temkinli duruşun sürmesine neden oluyor.

Önümüzdeki ana eşik 50 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu seviye 65928 dolarda bulunuyor ve ilk büyük direnç noktalarından biri olarak izleniyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda yukarıdaki boşluk alanları yeniden gündeme gelebilir.

Teknik bölge Seviye Önemi Ana destek 60500 ile 61300 dolar Toparlanmanın sürmesi için korunması gereken alan 50 günlük ortalama 65928 dolar İlk büyük direnç FVG bölgesi 1 67000 ile 68500 dolar Yukarı yönlü ilk boşluk alanı FVG bölgesi 2 71000 ile 73000 dolar Bir sonraki direnç bölgesi FVG bölgesi 3 74000 ile 76000 dolar Daha geniş üst direnç alanı

Grafikte fiyatın üzerinde birden fazla fair value gap bulunuyor. 67000 ile 68500 dolar, 71000 ile 73000 dolar ve 74000 ile 76000 dolar aralıkları, yukarı yönlü hareketin güçlenmesi halinde izlenecek başlıca bölgeler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Fair value gap, fiyatın hızlı hareket ettiği sırada grafikte oluşan ve işlemlerin görece seyrek kaldığı boşluk alanını tanımlar. Bazı analistler, fiyatın daha sonra bu bölgelere dönme eğilimi gösterebildiğini düşünüyor.

Günlük grafikte oluşan olumlu kesişim kısa vadede alıcılara alan açsa da 50 günlük ortalamanın aşılamaması halinde bu yapı yeniden daha düşük tepe görünümüne dönüşebilir.

Likidasyon haritasında mevcut fiyatın üzerinde yoğun kaldıraç kümeleri görülmesi de dikkat çekiyor. Momentumun güçlenmesi durumunda bu alanlar fiyatı yukarı çekebilecek bölgeler olarak izleniyor. Buna karşılık hareketli ortalamalar üzerinde devamı gelmezse son destek bölgeleri yeniden baskı altına girebilir.