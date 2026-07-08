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BITCOIN (BTC)

Bitcoin analizinde 200 haftalık ortalama yeniden dip sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 200 haftalık ortalama yeniden tarihsel dip bölgesine işaret etti.
  • 📈 Analistler, $BTC’de kısa vadeli yatırımcıların yeniden karla satış yaptığını söylüyor.
  • ⚠️ CryptoQuant, önceki diplerde görülen kadar derin bir teslimiyetin henüz oluşmadığını vurguluyor.
  • 🕰️ 2022 dipleri ve Mart 2020 çöküşüyle benzer sinyaller, mevcut tabloyu yeniden gündeme taşıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin fiyatındaki son düşüşte 65 bin dolar bölgesine doğru hareket sürerken, bazı zincir üstü göstergeler piyasanın ayı döngüsünde dip oluşumuna yaklaştığına işaret ediyor. Piyasadaki bu görünüm, özellikle kısa vadeli yatırımcı davranışları ve uzun dönemli teknik ortalamalar üzerinden değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Dip bölgesi için teknik ve zincir üstü sinyaller öne çıktı
2 Kısa vadeli yatırımcıların kar satışı dikkat çekti
3 Temkinli görüşler de masada kaldı

Dip bölgesi için teknik ve zincir üstü sinyaller öne çıktı

X platformunda analiz paylaşan ve Frank adıyla bilinen Bitcoin quant hesabı, BTC fiyatındaki düşüş trendinin en sert bölümünün geride kalmış olabileceğini savunuyor. Frank, mevcut yapının geçmiş büyük diplerle benzerlik taşıdığını ve çok sayıda dip sinyalinin aynı anda devreye girdiğini belirtiyor. Hesap, adını iktisatçı Frank A. Fetter’dan alıyor.

Frank, mevcut görünümün “ders niteliğinde bir Bitcoin dibi” oluşturduğunu ve geriye dönüp bakıldığında bunun daha net görüleceğini vurguluyor.

Bu değerlendirmede öne çıkan başlıklardan biri, Bitcoin için 200 haftalık basit hareketli ortalama oldu. Frank’in paylaştığı grafikte, BTC dolar paritesinin bu uzun vadeli ortalama ve çeşitli kantil aralıklarıyla birlikte yeniden kritik bir dönüş bölgesine geldiği görülüyor.

Mini sözlük: Kantil, bir veri setini belirli bölümlere ayıran istatistiksel aralıktır. Analistler bu yöntemi, fiyatın tarihsel olarak hangi uç bölgelerde dönüş eğilimi gösterdiğini anlamak için kullanır.

Özellikle dokuzuncu kantil dikkat çekiyor. Bu bölge, 2022 ayı piyasasının dip noktasında ve Mart 2020’deki Covid 19 kaynaklı sert satışta dönüş alanı olarak öne çıkmıştı. Güncel fiyat hareketi de yeniden aynı bölgeye yaklaşmış durumda.

Kısa vadeli yatırımcıların kar satışı dikkat çekti

Analizde ikinci önemli başlığı kısa vadeli yatırımcılar oluşturdu. Altı aya kadar BTC tutan ve bu süre içinde satış yapmayan cüzdanlar, piyasadaki yön değişimlerinin erken sinyallerini verebiliyor. Bu grubun zincir üstü karlılık durumunu ölçen STH SOPR göstergesi yeniden pozitif alana geçti.

STH SOPR, kısa vadeli yatırımcıların transfer ettikleri coinleri karla mı yoksa zararla mı taşıdığını gösteren bir oran olarak izleniyor. Göstergenin yeşile dönmesi, bu yatırımcı grubunun küçük toparlanmalarda kar yazmaya başladığını ortaya koyuyor. Bu davranış, bazı analistlere göre boğa piyasalarında daha sık görülen bir özellik taşıyor.

Kısa vadeli yatırımcıların yeniden karla satış yapmaya başlaması, piyasada yön değişiminin başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Temkinli görüşler de masada kaldı

Buna karşın tüm analizler aynı ölçüde iyimser değil. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant, daha güçlü bir dip bölgesi oluşmadan önce STH SOPR göstergesinin daha aşağı seviyeleri test etmesinin gerekebileceği uyarısında bulundu.

CryptoQuant yazarı Trader Germini, önceki yerel diplerde kısa vadeli yatırımcıların daha sert biçimde teslim olduğunu ve göstergenin yaklaşık 0.93 çevresindeki daha derin kapitülasyon alanlarına indiğini hatırlattı. Mevcut seviyenin ise bu ölçekte bir panik satış bölgesine henüz ulaşmadığını kaydetti.

Piyasada giderek güçlenen görüş, 2026 ayı döneminin son evresine girilmiş olabileceği yönünde şekilleniyor. Yine de bazı analistler, kalıcı dip teyidi için spekülatif yatırımcıların daha güçlü bir tasfiye sürecinden geçip geçmeyeceğinin izlenmesi gerektiğini düşünüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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