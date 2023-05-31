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Bitcoin ve Altın 2023 yılında yatırımcıların en fazla izlediği 2 varlık oldu. Bitcoin diğer birçok yatırım aracını geride bıraktı. BTC fiyatı şimdilik yükseliş için güvenli bölgeyi tutsa da yükselişin ikinci ayağını başlatabilmiş değil. Peki ünlü stratejistin beklentisi ne? Bitcoin ve altın yükselişi için şart olarak gördüğü şey ne?

Bitcoin ve Altın Yorum!

Blockworks Macro’da yakın zamanda yayınlanan bir röportajda Gromen iki varlığın da gelecekte çok daha iyi noktada olacağını tahmin ediyor. Yatırım stratejistine göre, piyasa ABD hükümetinin ulusal borcunu finanse etmek için daha fazla dolar basmaya hazırlandığını fark ettiği anda Bitcoin ve altın o beklenen yükselişini başlatacak. Yani fiyat artışları sadece zaman meselesi gibi görünüyor.

Luke Gromen konuyla ilgili şunları söyledi;

“Eğer Fed (Federal Rezerv) faizleri çok fazla arttırırsa, ABD hükümetini iflas ettirir ve altın ve Bitcoin için piyasaların ‘Aman Tanrım, faizleri daha fazla arttıramazlar çünkü faizi ödemenin tek yolu Fed’in para basmasıdır’ dediği andan daha fazla yükseliş olamaz. Açıkçası, ABD hükümeti nominal olarak iflas etmeyecek. Federal Rezerv aradaki farkı basacak ya da ABD hükümeti… Ama piyasanın ‘Aman Tanrım, enflasyon düşmedi. Faizleri çok artırdılar. Daha da artırmaları gerekiyor ama buradan sonra faiz ödemelerini yapmanın tek yolu para basmak diyecekler.”

Ona göre her halükârda altın ve Bitcoin fiyatı yükselecek. Elbette BTC fiyatındaki artış kripto paraların geri kalanını da etkileyecek.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Ünlü stratejist Fed’in sıkı para politikasına devam etmesi halinde muhtemelen kısa vadeli satışlar göreceğimizi söylüyor. Haziran ayının faiz kararı görünümü artış yönlü olduğu için bu beklenti can sıkıcı olabilir. Fed henüz duraklama belirtileri göstermiyor ve ABD işgücü, ekonomisi halen güçlü görünüyor.

Bununla birlikte, artan ulusal borcun eninde sonunda Fed’i duruşunu tersine çevirmeye zorlayacağını ve bunun da her iki değer deposu varlık için de yükseliş olacağını savunuyor.