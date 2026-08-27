Bitcoin için kader bölgesi: Arzın yüzde 8’i bu aralıkta toplandı

Bitcoin, 80.000-82.000 dolar aralığında önemli bir direnç bölgesiyle karşı karşıya. Glassnode verilerine göre bu bant, benzer fiyat aralıkları arasında Bitcoin arzının en yoğun şekilde toplandığı bölge konumunda bulunuyor. Mevcut arzın yaklaşık yüzde 8’inin bu seviyelerden alınmış olması, fiyatın bölgeye yaklaşması halinde satış baskısının artabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Arzının Yüzde 8’i Kritik Bölgede

Glassnode’un Gerçekleşen Fiyat Dağılımı (URPD) verileri, Bitcoin arzının en son hangi fiyat seviyelerinde hareket ettiğini gösteriyor. Buna göre toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 5’i 80.000 dolar seviyesinde yoğunlaşıyor. Bu seviye, tek bir fiyat noktasındaki en büyük arz kümesini oluşturuyor.

82.000 dolar seviyesi ise arz yoğunluğu açısından dördüncü sırada yer alıyor. Bunun hemen altında bulunan 78.000 dolar seviyesi, yaklaşık yüzde 3,7’lik payla ikinci en büyük arz kümesini barındırıyor.

Bu yoğunlaşmalar, Bitcoin fiyatının söz konusu seviyelere geri dönmesi durumunda direnç oluşturabilir. Çünkü bu bölgelerden alım yapan yatırımcılar, fiyat maliyet seviyelerine ulaştığında satış yapmayı tercih edebilir.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yapılan yatırımların ortalama maliyetinin de yaklaşık 80.000-82.000 dolar aralığında bulunması, aynı bölgede oluşabilecek potansiyel satış baskısını güçlendiren bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

60.000-63.000 Dolar Bölgesi Güçlü Desteğe Dönüştü

Benzer bir arz yoğunlaşması daha önce 60.000-63.000 dolar arasında görülmüştü. Bitcoin arzının yüzde 6’dan fazlasının bu bölgede toplanması, söz konusu fiyat aralığının güçlü bir destek bölgesine dönüşmesine katkı sağladı.

Bitcoin, 2026 yılının büyük bölümünde bu bant içinde işlem gördü. Yaz aylarında kısa süreliğine 60.000 doların altına gerilese de fiyat hızlı şekilde yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

Bu tablo, yüksek miktarda Bitcoin’in belirli fiyat seviyelerinde el değiştirmesinin daha sonra güçlü destek veya direnç bölgelerinin oluşmasında etkili olabileceğini gösteriyor.

50 Haftalık Ortalama da Aynı Bölgeyi Gösteriyor

Bitcoin açısından dikkat çeken bir diğer teknik seviye ise 50 haftalık hareketli ortalama. Son 50 haftanın ortalama kapanış fiyatını takip eden bu gösterge şu anda 81.081 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, Kasım 2025’ten bu yana 50 haftalık hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Geçmişte bu trend çizgisinin yeniden aşılması ise önemli toparlanma dönemleriyle birlikte gerçekleşti.

Mayıs 2020 ve Mart 2023’te Bitcoin’in 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmasının ardından kalıcı yükseliş dönemleri yaşandı. Bu nedenle 80.000-82.000 dolar bölgesi, hem arz dağılımı hem ETF yatırımcılarının maliyet seviyesi hem de 50 haftalık hareketli ortalama açısından Bitcoin için kritik bir direnç alanı oluşturuyor.