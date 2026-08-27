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RIPPLE (XRP)

BlackRock spot XRP ETF yarışına girmiyor, BTC ve ETH’de kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, spot XRP ETF alanına girmeyerek BTC ve ETH odağını korudu.
  • 📊 Şirketle bağlantılı cüzdanlar son 24 saatte 312 milyon doları çekti ve bunun büyük bölümü $BTC ürünlerine aktarıldı.
  • 🏦 ABD'deki XRP fonları 1,40 milyar dolarda kalırken Bitcoin ETF'leri 98,63 milyar dolara ulaştı.
  • ⏳ BlackRock, XRP pazarında daha güçlü kurumsal talep ve likidite oluşmasını bekliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para sektöründe yeni fon başvuruları hız kazanırken BlackRock şimdilik farklı bir çizgide ilerliyor. Piyasadaki birçok büyük oyuncu spot XRP ETF alanında pozisyon almaya başlasa da şirket odağını Bitcoin ve Ethereum üzerinde tutuyor. Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan BlackRock, dijital varlık tarafında özellikle yüksek likiditeye sahip ve kurumsal talebi daha görünür iki alana yönelmiş durumda.

İçindekiler
1 Geraci’den risk uyarısı
2 XRP ETF pazarı neden yeterince cazip görünmüyor
3 Şirket derinleşmeyi genişlemeye tercih ediyor

Geraci’den risk uyarısı

ETF Store Başkanı Nate Geraci, bu yaklaşımı oldukça riskli buluyor. Geraci’ye göre yaklaşık 500 geleneksel fon yöneten bir kurumun bu tavrı, fiilen piyasaya net bir mesaj veriyor ve Bitcoin ile Ethereum dışındaki kripto varlıkların yeterli değere sahip olmadığı yönünde güçlü bir işaret oluşturuyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, BlackRock’ın bir noktada geri adım atarak ek spot kripto ETF’leri piyasaya süreceğini öngörüyor.

Buna karşın BlackRock’ın mevcut hamleleri daha çok kısa vadeli gelir üretme kapasitesi yüksek alanlara işaret ediyor. Şirkete bağlı cüzdanların son 24 saatte Coinbase Prime üzerinden toplam 312 milyon dolarlık çekim yaptığı görüldü. Bunun 282 milyon doları amiral gemisi Bitcoin fonu IBIT ile ilişkilendirilen cüzdanlara giderken, 30,6 milyon dolarlık bölüm ETHA ve ETHB fonları arasında dağıtıldı.

XRP ETF pazarı neden yeterince cazip görünmüyor

BlackRock’ın XRP tarafında henüz ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na herhangi bir başvuru yapmaması, ölçek meselesiyle açıklanıyor. ABD’deki XRP fonlarının toplam net varlığı şu anda 1,40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Bitcoin ETF’leri 98,63 milyar dolar, Ethereum ETF’leri ise 15,13 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Fon türüToplam net varlık
XRP fonları1,40 milyar dolar
Bitcoin ETF’leri98,63 milyar dolar
Ethereum ETF’leri15,13 milyar dolar

Canary Capital Üst Yöneticisi Steven McClurg, BlackRock’ın bu pazara ilgi göstermesi için rakiplerin çıkardığı mevcut fonların net varlığının istikrarlı biçimde 3 milyar dolara ulaşması gerekebileceğini söylüyor. McClurg’a göre ancak bu düzey, büyük kurumsal yatırımcılardan sistematik talep geldiğini ortaya koyabilir.

Şirket derinleşmeyi genişlemeye tercih ediyor

BlackRock’ın ikinci gerekçesi ise ürün yelpazesini genişletmekten çok mevcut alanlarda derinleşme stratejisi olarak öne çıkıyor. Altcoin fonlarının geri kalanında tablo daha sınırlı görünüyor. Solana fonları 1,26 milyar dolar net varlık taşırken, çoklu varlık HYPE ETF’leri 419,48 milyon dolar, DOGE ETF’leri ise 12,37 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin dijital varlık yöneticileri daha önce de hedeflerinin yüzlerce altcoin biriktirmek değil, daha temkinli yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum’a erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. BlackRock’ın geleneksel müşteri tabanının önemli bir bölümü kripto varlık alımına henüz başlamadığı için, yeni ürünlerle odağın dağılması şirket açısından bu aşamada ekonomik olarak verimsiz görülüyor.

BlackRock, rakiplerinin talebi test etmesini, ilk düzenleyici riskleri üstlenmesini ve ilk hataları yapmasını izleyen klasik bir ağır sıklet gibi hareket ediyor.

Bu nedenle şirket, XRP ETF pazarının finansal olgunluk ve likidite açısından daha güçlü bir görünüm sunmasını bekliyor. Böyle bir eşik aşılırsa BlackRock’ın pazara daha sonra girip marka gücüyle kısa sürede öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Şimdilik tercih, yüz milyonlarca doları daha yerleşik görülen BTC ve ETH ürünlerine yöneltmekten yana kalıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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