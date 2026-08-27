Binance kurucusu CZ’den Bitcoin için 1 milyon dolar çıkışı: “Altından daha önemli hale gelecek”

Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin Asia 2026 konferansında Bitcoin’in geleceğinden kripto para piyasasının bir sonraki büyüme alanlarına kadar birçok başlıkta dikkat çekici açıklamalarda bulundu. CZ, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasının 25 yıl sürmeyeceğini savunurken, lider kripto paranın gelecekte altından daha önemli bir varlık haline geleceğini söyledi. Bununla birlikte sektörün yalnızca Bitcoin’den oluşmasının gelişimi yavaşlatacağını ve farklı blockchain ağlarının birbirini desteklediğini vurguladı.

CZ: Bitcoin 1 Milyon Dolara Çok Daha Hızlı Ulaşabilir

CZ’nin konferanstaki en dikkat çekici açıklamalarından biri Bitcoin’in uzun vadeli fiyat potansiyeline ilişkin oldu. Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasının 25 yıl sürmeyeceğini belirten Zhao, bunun çok daha kısa sürede gerçekleşebileceğine inanıyor.

Ancak CZ’ye göre Bitcoin’in gelişimini yalnızca fiyat üzerinden değerlendirmek yeterli değil. Lider kripto paranın günlük hayattaki kullanım alanlarının da genişlemesi gerektiğini söyleyen Zhao, Bitcoin ile ödemelerin yaygınlaşmasını ve BTC’nin emeklilik fonları açısından bir rezerv varlık haline gelmesini beklediğini ifade etti.

Zhao ayrıca Bitcoin’in uzun vadede altından daha önemli hale geleceğini düşünüyor. Büyük ülkelerin mevcut altın değerleme ve rezerv sistemlerini değiştirmesinin yıllar alabileceğini kabul eden CZ, buna rağmen Bitcoin ve kripto varlıklara doğru geçişin sonunda gerçekleşeceğini savundu.

CZ, “Bitcoin’in kendisi altından çok daha iyi bir varlık” değerlendirmesinde bulunuyor.

“Kripto Sadece Bitcoin’den Oluşsaydı Çok Daha Yavaş Büyürdü”

CZ, Bitcoin maksimalizmine ilişkin değerlendirmelerinde sektörün farklı blockchain ağlarına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ethereum, BNB Chain ve diğer ağların Bitcoin’i zayıflatmadığını belirten Zhao’ya göre alternatif blockchain’lerin bulunması Bitcoin’in de büyümesine yardımcı oluyor.

“Diğer blockchain’lerin olması Bitcoin’i zayıflatmıyor. Ethereum, BNB Chain ve diğer ağlar aslında Bitcoin’in büyümesine yardımcı oluyor. Alternatif blockchain’ler olmasaydı Bitcoin daha küçük olurdu.”

CZ, kripto ekosisteminin sıfır toplamlı bir oyun olmadığını ve bir projenin büyümesi için diğerinin kaybetmesinin gerekmediğini vurguladı.

Bitcoin’in piyasa değerine göre en büyük kripto para olması, yüksek merkeziyetsizlik seviyesi ve uzun süre rezerv varlık konumunu koruyacak olması nedeniyle benzersiz bir değere sahip olduğunu belirten Zhao, diğer blockchain’lerin ise yeni fikirlerin denenmesi açısından daha fazla yenilik alanı sunduğunu söyledi. Bu ağlarda geliştirilen başarılı yeniliklerin daha sonra Bitcoin’e aktarılabilmesinin ideal bir sonuç olacağını ifade etti.

Yeni Boğa Piyasasında Hangi Alanlar Öne Çıkacak?

CZ, bir sonraki boğa piyasasında hangi sektörlerin öne çıkabileceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. RWA ve yapay zekanın şu anda oldukça güçlü olduğunu söyleyen Zhao, stablecoin piyasasının büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

Merkezi kripto para borsalarının büyümeyi sürdüreceğini belirten CZ, aynı zamanda merkeziyetsiz borsaların da gelişmeye devam edeceğini düşünüyor. Meme coin’lerde yükselişin sürebileceğini, NFT’lerin farklı bir biçimde yeniden gündeme gelebileceğini ve DeFi sektörünün genişlemeye devam edeceğini ifade etti.

Bununla birlikte Zhao, bir sonraki büyük trendin ne olacağını tahmin etmenin oldukça zor olduğunu kabul etti. 2017’nin başında ICO çılgınlığını öngöremediğini ancak yalnızca altı ay sonra kendilerinin de ICO gerçekleştirdiğini hatırlatan CZ, NFT patlamasını da altı ay öncesinden tahmin edemediğini söyledi.

Zhao’ya göre kripto piyasasındaki bir sonraki büyük trendi ortaya çıkaracak olanlar girişimciler olacak.

Tokenize Hisseler Bitcoin’e Yeni Kullanıcı Getirebilir

Konferansta tokenizasyon konusuna da değinen CZ, tokenize varlıkların hem Bitcoin hem de kripto para sektörü açısından net biçimde olumlu olduğunu söyledi.

Zhao’ya göre Bitcoin’i anlayan kullanıcılar zaman içerisinde diğer blockchain ağlarını ve token’ları keşfederken, hisse senedi tokenizasyonu üzerinden sektöre giren kullanıcılar da Bitcoin ile tanışabilir.

CZ, Hong Kong üzerinden verdiği örnekte Asya’daki yatırımcıların ABD hisselerine erişmek için ciddi engellerle karşılaştığını belirtti. ABD’de aracı kurum hesabı açabilen sınırlı sayıdaki yatırımcı açısından işlem saatlerinin de uygun olmadığını söyleyen Zhao, ABD piyasalarının Asyalı yatırımcılar için genellikle gece saatlerinde açık olduğunu hatırlattı.

Tokenizasyonun hisse senedi piyasalarına erişimi demokratikleştirdiğini savunan CZ’ye göre daha önce ABD hissesi satın alamayan kullanıcılar tokenize ürünler sayesinde bu varlıklara kripto platformları üzerinden ulaşabilir. Bu kullanıcıların aynı platformlarda Bitcoin ile karşılaşması da BTC’nin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir.

CZ’den “Web3” Vurgusu

CZ, sektörün kullandığı terminoloji konusunda da değerlendirmelerde bulundu. İlk yıllarda sektörün tamamının “Bitcoin endüstrisi” olarak adlandırıldığını, daha sonra “crypto” ifadesinin kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Ancak Zhao’ya göre “crypto” kelimesi sıradan kullanıcılar açısından fazla karmaşık ve matematiksel bir çağrışım yaratıyor. Bu nedenle “Web3” ifadesini daha uygun bulduğunu belirtti.

CZ için asıl önemli olan ise sektörün tamamının birlikte büyümesi. Birden fazla blockchain, merkezi ve merkeziyetsiz borsa ile farklı ürünlerin bulunması gerektiğini savunan Zhao, çeşitliliğin rekabeti, yeniliği ve sektörün gelişim hızını artıracağını düşünüyor.

Kripto para sektörünün temel ilkelerinden birinin merkeziyetsizlik olduğunu hatırlatan CZ, bu nedenle ekosistemin farklı bölümlerini birbirine karşı konumlandırmak yerine çeşitliliğin açık bir yaklaşımla benimsenmesi gerektiğini vurguladı.