Bitcoin’de boğa sinyalleri güçleniyor: Veriler bu rakamda odaklandı

Bitcoin piyasasında geçen hafta başlayan güçlü toparlanma, kurumsal talebin yeniden hızlanmasıyla devam ederken analistler gözünü 83.000 dolar bölgesine çevirdi. CryptoQuant’a göre Bitcoin yeni bir boğa piyasasının erken aşamalarına girmiş olabilir ancak yükseliş trendinin teyit edilmesi için fiyatın 365 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 83.000 dolar seviyesini aşması gerekiyor.

Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey de Bitcoin Asia 2026 konferansındaki yoğun katılıma dikkat çekerek ayı piyasasının sona yaklaştığına işaret eden yeni bir sinyalin ortaya çıktığını belirtti.

83.000 Dolar Yeni Boğa Piyasasının Anahtarı Olabilir

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, Bitcoin boğa piyasalarının geçmişte fiyatın 365 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla başladığını, ayı piyasalarının ise bu seviyenin altına inilmesiyle ortaya çıktığını belirtti.

Bu nedenle yaklaşık 83.000 dolar seviyesinin üzerinde kararlı bir hareket, CryptoQuant’a göre yeni bir boğa piyasasının teyidi anlamına gelebilir. Bitcoin bu seviyeyi aşamadığı sürece söz konusu bölgenin direnç olarak çalışmaya devam etmesi ve geri çekilme ihtimalinin korunması bekleniyor.

Bitcoin geçen haftanın başından bu yana yüzde 25’in üzerinde yükselirken hafta içerisinde kısa süreliğine 81.000 doların üzerine çıktı.

CryptoQuant yükselişin arkasında iki makro gelişmeye dikkat çekti. Bunlardan ilki ABD Hazine Bakanlığı’nın 9 Eylül’den itibaren uzun vadeli tahvil alımlarını işlem başına en az 4 milyar dolara çıkarma planı oldu. İkinci gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümetin Bitcoin satın alabileceğine yönelik açıklamalarıydı.

ETF’lere 2,23 Milyar Dolarlık Güçlü Giriş

Glassnode verileri de spot piyasadaki talebin güçlendiğine işaret ediyor. Bitcoin’in mevcut toparlanma döneminde ABD spot Bitcoin ETF’leri toplam 2,23 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Bu rakam 2026’nın en güçlü haftalık girişine işaret etti.

Bitcoin aynı zamanda borsalardan çıkmaya devam ederken farklı büyüklükteki cüzdanların birikim yaptığı görüldü.

Farside Investors verilerine göre yalnızca 26 Ağustos’ta ABD spot Bitcoin ETF’lerine 232,2 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Böylece ETF’lerde art arda sekizinci işlem günü pozitif akış kaydedildi.

BlackRock’ın IBIT fonu 200,8 milyon dolarla girişlere öncülük ederken Fidelity’nin FBTC fonuna 25,6 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonuna ise 6 milyon dolar aktı. BTC ve MSBT sırasıyla 46,8 milyon dolar ve 3,4 milyon dolar giriş kaydederken Grayscale’in GBTC fonundan 50,4 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Glassnode 83.000-86.000 Dolar Bölgesine Dikkat Çekti

Güçlü spot talebe rağmen Bitcoin’in önünde önemli bir arz bölgesi bulunuyor. Glassnode’a göre bireysel saklama yapan yatırımcıların maliyet tabanına bağlı direnç yaklaşık 80.800 dolardan başlıyor. Dealer gamma flip seviyesi ise yaklaşık 82.300 dolarda bulunuyor.

Kısa pozisyon tasfiyeleri, uzun vadeli yatırımcıların satış potansiyeli ve emir defterindeki satış emirleri birlikte değerlendirildiğinde 82.000-86.000 dolar arasında birden fazla direnç bulunuyor.

Glassnode özellikle 83.000-86.000 dolar aralığını mevcut yükselişin karşı karşıya olduğu temel arz bölgesi olarak tanımlıyor. Bitcoin’in ETF girişleri devam ederken 83.300 dolar üzerinde kalıcı olması, piyasadaki satış arzının kademeli olarak absorbe edildiğine işaret edebilir.

Aşağı yönde ise kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının maliyet tabanı yaklaşık 70.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha güçlü destek bölgesi 62.000-65.000 dolar aralığında yer alıyor. Glassnode’a göre 70.000 doların altına inilmesi halinde ilk olarak bu bölge test edilebilir. Bitcoin’in yaklaşık 62.900 dolara dönmesi ise mevcut toparlanmanın tamamen geri alınması anlamına gelebilir.

Opsiyon piyasası da henüz belirgin bir yön kırılımı fiyatlamıyor. 25 Eylül vadeli opsiyonlara göre yüzde 70 olasılıklı orta fiyat aralığı yaklaşık 69.000-89.700 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kısa Vadeli Kâr Satışları Artıyor

CryptoQuant’ın Bull Score göstergesi yalnızca bir hafta içerisinde 30’dan 80’e yükseldi. Bu, Bitcoin’in yaklaşık 124.000 dolardan işlem gördüğü 6 Ekim 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Takip edilen 10 zincir üstü, piyasa ve değerleme göstergesinin sekizi yükseliş koşullarına işaret ediyor. Spot talep de Aralık 2025 sonundan bu yana en hızlı aylık büyümesini kaydetti.

CryptoQuant ayrıca Bitcoin’in Ekim 2025 başındaki rekor seviyelerine yükseldiği dönemden bu yana ilk kez spot ve vadeli piyasa talebinin eş zamanlı genişlediğini belirtti. Şirket bunu gerçek spot birikimi ve kaldıraçlı talebin geri dönüşünün işareti olarak değerlendirdi.

Bununla birlikte kısa vadeli aşırı ısınma sinyalleri de güçleniyor. Yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr marjı yüzde 20,5’e çıkarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’in borsalara giriş miktarı da yaklaşık 53.000 BTC’ye ulaşarak 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dönemde Ethereum girişleri yaklaşık 1,7 milyon ETH’ye, XRP girişleri ise yaklaşık 460 milyon XRP’ye yükseldi. CryptoQuant, hızlı yükselişlerin ardından borsalara artan transferlerin dağıtım, kâr realizasyonu ve hedge faaliyetlerine işaret ettiğini belirtti.

Piyasanın odağında şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh’ın 28 Ağustos’ta Jackson Hole’da yapacağı konuşma bulunuyor. Yatırımcılar, 15-16 Eylül’de gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde para politikasının yönüne ilişkin mesajları takip edecek.

Bitcoin piyasasında güçlü ETF girişleri ve zincir üstü göstergelerdeki iyileşme toparlanmayı desteklerken, 83.000-86.000 dolar bölgesi yükselişin devam edip etmeyeceğini belirleyebilecek temel direnç alanı olarak öne çıkıyor. Kısa vadede artan kâr realizasyonu ve borsa girişleri ise bu bölgenin aşılmasının kolay olmayabileceğine işaret ediyor.