Bitcoin’de haziran 2026’da zarardaki arz 10,45 milyon BTC’ye çıkarak kardaki 9,60 milyon BTC’yi aştı

Bitcoin, mevcut piyasa döngüsünde dikkat çeken bir eşiğe geldi. Zincir üstü veriler, zararda tutulan BTC miktarının kardaki BTC miktarını aştığını gösterdi. Ali Charts, yaklaşık 10,45 milyon BTC’nin maliyetinin mevcut fiyatın üzerinde kaldığını, buna karşılık 9,60 milyon BTC’nin hala karda olduğunu paylaştı.

Zincir üstü verilerde nadir görülen eşik

Bu tablo, devam eden döngüde ilk kez zarardaki arzın kardaki arzın üzerine çıktığına işaret ediyor. Geçmiş piyasa döngülerinde benzer kesişimler genellikle ayı piyasalarının dip bölgelerine yakın dönemlerde görüldü.

Ali Charts, haziran 2026’da ortaya çıkan bu kesişimin sürdüğünü ve Bitcoin’in güçlü birikim bölgesinde bulunduğunu değerlendiriyor.

Veriler, son fiyat gerilemesinin özellikle piyasaya daha yakın dönemde giren yatırımcılar üzerinde baskı yarattığını ortaya koyuyor. Buna karşın önceki döngülerde benzer dönemlerin, uzun vadeli yatırımcıların kademeli alım yaptığı evrelerle çakıştığı görüldü.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde doğrudan izlenebilen cüzdan, işlem ve maliyet temelli göstergeleri ifade eder. Arzın karda ya da zararda olması ise piyasadaki coinlerin son taşındığı veya alındığı fiyatın güncel piyasa fiyatına göre altında ya da üstünde kalmasına göre hesaplanır.

Ali Charts, Bitcoin’in 15 yıllık geçmişinde bu tür sinyallerin sınırlı sayıda görüldüğünü belirtti. Benzer kesişimler 2011, 2014, 2018 ve Mart 2020 dönemlerinde kaydedildi. Bu dönemlerin ardından piyasa toparlandı, ancak toparlanmanın süresi her seferinde aynı olmadı ve bazı örneklerde bir yıla kadar uzadı.

Gösterge Seviye Zarardaki BTC arzı 10,45 milyon BTC Kardaki BTC arzı 9,60 milyon BTC Sinyalin son görüldüğü dönem Haziran 2026

Glassnode hesaplaması ve fiyat yapısı

Glassnode, bu ölçümü dolaşımdaki coinlerin maliyet tabanı ile Bitcoin’in piyasa fiyatını karşılaştırarak oluşturuyor. Piyasa fiyatının altında alınmış coinler kardaki arz, piyasa fiyatının üstünde alınmış coinler ise zarardaki arz olarak sınıflandırılıyor.

Bu göstergeler, Bitcoin’in tarihsel piyasa döngüleriyle yakından izleniyor. Yükseliş dönemlerinde kardaki arz genişlerken zarardaki arz geriliyor. Düşüş eğiliminde ise bunun tersi yaşanıyor. Son düzeltmeye rağmen toplam arzın önemli bir kısmının hala karda bulunması da dikkat çekiyor.

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor

Crypto Patel ise daha uzun vadeli teknik yapının hala korunduğunu belirtiyor. Analiste göre Bitcoin, 2015’ten bu yana geniş bir paralel kanal içinde hareket ediyor ve son bir aydaki fiyat yapısı da bu çerçeve içinde izleniyor.

Crypto Patel, 2025’te görülen 112.000 dolarlık zirvenin ardından Bitcoin’in 59.300 dolara kadar gerilediğini, buna rağmen kritik destek bölgesinin üzerinde kaldığını vurguluyor.

Grafikte 36.000 dolar ile 44.000 dolar aralığı, 0,5 ve 0,618 Fibonacci düzeltme seviyelerine dayanan ana birikim bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın korunması halinde uzun vadeli yükseliş yapısının geçerliliğini sürdürebileceği, aşağı yönlü kırılması halinde ise daha düşük Fibonacci seviyelerine doğru daha sert bir geri çekilme riskinin artabileceği değerlendiriliyor.