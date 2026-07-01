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BITCOIN (BTC)

Citigroup Bitcoin hedefini 12 ay için 112 bin dolardan 82 bin dolara indirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Citigroup, 12 aylık Bitcoin hedefini 112 bin dolardan 82 bin dolara indirdi.
  • 📉 Banka, bu yıl Bitcoin ETF’lerinde 3,3 milyar dolarlık net çıkış görüldüğünü ve $BTC için talebin zayıfladığını vurguladı.
  • 📊 Ether tahmini 3.175 dolardan 2.240 dolara çekilirken, olumsuz senaryoda Bitcoin için 53 bin dolar öngörüldü.
  • 🧭 ABD’de düzenleme sürecinin yavaş ilerlemesi ve kurumsal risk iştahındaki düşüş, görünümü baskıladı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Citigroup, Bitcoin ve Ether için 12 aylık fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, yatırımcı talebindeki zayıflama, spot ETF girişlerindeki yavaşlama ve ABD’de kripto para düzenlemelerinin gecikmesini bu revizyonun temel nedenleri arasında gösterdi.

İçindekiler
1 Fiyat hedefleri aşağı çekildi
2 ETF akışları görünümü etkiledi
3 Daha zayıf senaryoda daha derin düşüş öngörüldü
4 Kurumsal beklentilerde yön değişti

Fiyat hedefleri aşağı çekildi

Banka, Bitcoin için 12 aylık hedefini 112 bin dolardan 82 bin dolara, Ether için öngörüsünü ise 3.175 dolardan 2.240 dolara düşürdü. Citigroup, küresel bankacılık ve yatırım hizmetleri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor.

Bitcoin son dönemde 58.900 dolar civarında işlem görürken bu seviye Eylül 2024’ten bu yana en düşük düzeylerden biri olarak öne çıktı. Ether de yaklaşık 1.586 dolara gerileyerek Nisan 2025’te görülen seviyelere indi. Her iki varlığın da uzun vadeli hareketli ortalamalarının altına sarkması, satış baskısının sürdüğüne işaret etti.

Citigroup, zayıflayan yatırımcı talebi, yavaşlayan ETF akışları ve ABD’de kripto para düzenlemelerindeki gecikmenin en büyük iki dijital varlık için görünümü zayıflattığını değerlendiriyor.

ETF akışları görünümü etkiledi

Citigroup’un dikkat çektiği başlıca unsur, net Bitcoin ETF girişlerine yönelik 12 aylık beklentisini 10 milyar dolardan sıfıra indirmesi oldu. Banka, bu yıl şimdiye kadar Bitcoin ETF’lerinde yaklaşık 3,3 milyar dolarlık net çıkış gerçekleştiğini hesapladı. Böylece önceki yükseliş döneminde fiyatları destekleyen en önemli talep kaynaklarından biri belirgin biçimde zayıflamış oldu.

Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan elinde tutan borsa yatırım fonunu ifade eder. Kripto para piyasasında bu ürünler, kurumsal ve geleneksel yatırımcıların doğrudan cüzdan yönetmeden Bitcoin gibi varlıklara erişmesini sağlar.

VarlıkEski hedefYeni hedefSon fiyat
Bitcoin112.000 dolar82.000 dolar58.900 dolar
Ether3.175 dolar2.240 dolar1.586 dolar

Daha zayıf senaryoda daha derin düşüş öngörüldü

Banka, ekonomik koşulların daha da zayıfladığı ve ETF çıkışlarının sürdüğü olumsuz senaryosunda Bitcoin’in gelecek 12 ay içinde 53.000 dolara, Ether’in ise 1.094 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü.

Citigroup ayrıca ABD’de kripto para yasalarına ilişkin sürecin yavaş ilerlemesini ve bilançolarında Bitcoin tutan bazı şirketlerin varlıklarının bir bölümünü satabileceğine yönelik endişeleri de güveni baskılayan unsurlar arasında sıraladı.

Büyük bankalar kripto para tahminlerini yalnızca grafiklere göre değil, piyasaya giren ve çıkan yeni para miktarına göre şekillendiriyor. ETF talebi yavaşladığında ve şirketler risk azaltmaya yöneldiğinde fiyat hedefleri de aşağı çekiliyor.

Kurumsal beklentilerde yön değişti

Geçen yıl güçlü ETF girişleri nedeniyle birçok kurum hedeflerini yukarı taşırken, son dönemde tablo tersine döndü. Analistler artık Bitcoin’in ne kadar yükselebileceğinden çok, piyasadan ne kadar alım gücünün çekildiğini ölçmeye çalışıyor.

Son görünüm, yatırımcıların daha temkinli bir çizgiye kaydığına işaret ediyor. Fiyat ivmesindeki zayıflama ve piyasa belirsizliğindeki artış, işlem yapan tarafların pozisyonlarını yeniden ayarladığı bir döneme işaret etti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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