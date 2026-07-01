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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalara giren 493 milyar tokenın ardından yılın dip seviyelerine yakın seyrini sürdürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsalara 493 milyardan fazla token girişi, satış baskısı endişesini artırdı.
  • 📉 $SHIB fiyatı yılın dip seviyelerine yakın kalırken 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında işlem görüyor.
  • 📊 Borsalardan yaklaşık 585 milyar token çıkmasına rağmen rezervler 86,9 trilyon SHIB seviyesine yükseldi.
  • 🧭 Ağ verilerindeki sınırlı toparlanma, mevcut arz baskısını dengelemek için şimdilik yeterli görünmüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, yılın en düşük seviyelerine yakın işlem görürken zincir üstü verilerde dikkat çeken yeni bir hareket yaşandı. Son veriler, 493 milyardan fazla SHIB tokenın borsalara taşındığını gösterdi. Bu tablo, yatırımcıların yeni bir satış dalgasına hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

İçindekiler
1 Borsa hareketleri yakından izleniyor
2 Rezervlerde artış dikkat çekti
3 Talep tarafı zayıf kalıyor

Borsa hareketleri yakından izleniyor

Kripto para piyasasında borsalara girişler, varlıkların satışa hazır hale gelip gelmediğini anlamak için en yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor. Tek başına giriş verisi kesin bir satış anlamına gelmese de, yaklaşık yarım trilyon SHIB büyüklüğündeki transferin göz ardı edilmesi kolay görünmüyor.

493 milyardan fazla SHIB tokenın borsalara taşınması, fiyatın yılın dip bölgelerine yakın seyrettiği bir dönemde satış baskısına ilişkin kaygıları artırdı

Teknik görünüm de SHIB açısından zayıf kalmayı sürdürüyor. Varlık, aylar süren sıkışma yapısının ardından aşağı yönlü kırılım yaşadı. Kısa süreli toparlanma beklentisi oluşturan küçük yükselen üçgen formasyonu da geçerliliğini yitirdi. SHIB fiyatı, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların belirgin biçimde altında bulunuyor ve bu ortalamaların aşağı yönlü eğimi genel yapının hala zayıf olduğuna işaret ediyor.

Rezervlerde artış dikkat çekti

Borsalara ilişkin zincir üstü veriler karışık ancak temkin gerektiren bir tablo ortaya koyuyor. Borsalardan çıkan SHIB miktarı yaklaşık 585 milyar tokena ulaştı. Buna karşılık borsalara girişler 493 milyar SHIB seviyesini aştı. Bu durum, bazı yatırımcıların varlıklarını çekmeye devam ettiğini, bazılarının ise olası satış için pozisyon değiştirdiğini gösteriyor.

GöstergeMiktar
Borsalara giriş493 milyardan fazla SHIB
Borsalardan çıkışYaklaşık 585 milyar SHIB
Borsa rezerviYaklaşık 86,9 trilyon SHIB

Özellikle büyük cüzdanların gerçekleştirdiği yüksek tutarlı transferler, varlıkların yeniden konumlandırıldığına işaret ediyor. Bununla birlikte birkaç gün önce borsalara beklenmedik bir token girişi yaşanmasının ardından toplam borsa rezervi yaklaşık 86,9 trilyon SHIB seviyesine yükseldi. Genellikle rezervlerin azalması, uzun vadeli yatırımcıların tokenlarını borsalardan çektiğini ve kısa vadeli satış baskısının hafiflediğini gösterir. Mevcut durumda ise ters yönde bir gelişme öne çıkıyor.

Talep tarafı zayıf kalıyor

Ağ etkinliğinde sınırlı bir toparlanma görülse de bu artış teknik zayıflığı dengeleyecek ölçüde değil. Aktif adres sayısı ve işlem adedinde hafif yükseliş yaşandı, ancak bu tempo güçlü bir talep artışına işaret etmiyor. Ortaya çıkan görünüm, bir yanda birikim yapanlar diğer yanda dağıtım sürecine girenler arasında sıkışan bir piyasa yapısına işaret ediyor.

SHIB yön değiştirecekse, alıcıların hem yeni arzı karşılaması hem de fiyatı önemli hareketli ortalamaların yeniden üzerine taşıması gerekiyor

Bu nedenle son yarım trilyona yaklaşan borsa girişi, şimdilik yükselişi destekleyen bir unsurdan çok uyarı işareti olarak öne çıkıyor. Fiyat görünümünde anlamlı bir değişim için alıcıların yeni arzı karşılayacak güç göstermesi ve SHIB’i kritik teknik seviyelerin üzerine taşıması gerekecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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