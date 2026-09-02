Solana’da 100 dolar eşiği yeniden destek alanına dönüşebilir

Solana, son 24 saatte %3,80 gerileyerek 99,87 dolar civarında işlem gördü. Gün içi fiyat aralığı 98,44 dolar ile 103,50 dolar arasında oluşurken piyasa değeri 58,43 milyar dolar seviyesinde kaldı. Fiyat hareketi, kısa vadede en kritik teknik bölgelerden biri olarak görülen 100 ile 103 dolar bandında yoğunlaştı.

100 ile 103 dolar bandı öne çıkıyor

Piyasadaki son teknik mücadele 100 ile 103 dolar aralığında sürüyor. SOL kısa süreliğine bu bölgenin üzerine çıksa da ardından yeniden aşağı sarktı. Bu tablo, alıcıların kırılımı henüz kalıcı bir destek alanına çeviremediğine işaret ediyor.

Analist Ella, 103,03 dolar civarında açılan SOL’un 104,36 dolara kadar yükseldikten sonra 98,30 dolara çekildiğini belirtiyor. Günlük kapanışın yeniden 100 ile 103 dolar bandının üzerine çıkması durumunda son zayıflama denemesinin etkisi azalabilir ve kısa vadeli görünüm güç kazanabilir.

Ella, 100 ile 103 dolar aralığını ana geri kazanım bölgesi olarak öne çıkarırken, bu alanın üzerinde gerçekleşecek bir günlük kapanışın kısa vadeli yapıyı iyileştirebileceğine dikkat çekiyor.

103 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 105 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir, ardından 110 dolar bölgesi izlenebilir. Buna karşılık 100 doların geri alınamaması, 95 ile 97 dolar destek alanına doğru baskıyı artırabilir.

Haftalık formasyon 120 ile 150 dolar aralığını gündemde tutuyor

Haftalık grafikte, 2025 zirvesinden sonraki düşüş sürecinde oluşan geniş bir düşen kama formasyonu dikkat çekiyor. Fiyat, aşağı eğimli destek ve direnç çizgileri arasında sıkışırken son yükselişle birlikte yapının üst sınırına yaklaştı. Düşen kama, teknik analizde daralan düşüş yapısını ifade eden ve yukarı yönlü kırılım halinde toparlanma ihtimalini güçlendiren bir formasyon olarak biliniyor.

Analist CryptoJack, bu yapının daha büyük ölçekte bir dönüş sinyali üretebileceğini düşünüyor. Ancak haftalık görünümde asıl teyit, yalnızca dirence yaklaşılmasıyla değil, güçlü bir kırılımla sağlanabilecek. Formasyonun üst bölgesi şu anda yaklaşık 100 ile 110 dolar bandına denk geliyor.

CryptoJack, haftalık grafikte izlenen düşen kamanın daha geniş çaplı bir toparlanma ihtimalini canlı tuttuğunu, ancak bunun için net bir kırılım gerektiğini vurguluyor.

Bu kırılımın gelmesi halinde ilk etapta 120 dolar seviyesi, daha sonra 140 ile 150 dolar aralığı öne çıkabilir. Öte yandan formasyonun alt sınırı 60 ile 70 dolar bandında bulunuyor. Bu da yapının yukarı yönlü potansiyel taşımasına rağmen risk içermeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Uzun vadeli arz görünümü değişti

Teknik görünümün yanında, Solana ekosisteminde alınan yönetişim kararı da dikkat çekti. Topluluk, ağın dezenflasyon oranını iki katına çıkararak %30’a yükseltmeyi kabul etti. Solana, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Karar, oylamanın son saatinde gerekli %66,67 eşiğini aşarak kabul edildi.

Mini sözlük: Dezenflasyon, yeni token üretim hızının zaman içinde daha hızlı düşürülmesi anlamına gelir. Bu karar, dolaşıma girecek yeni SOL miktarının önceki plana göre daha erken azalmasını hedefler.

Yeni düzenlemenin önümüzdeki altı yılda yaklaşık 18,9 milyon SOL’luk ek arzı devre dışı bırakması bekleniyor. Bu miktarın güncel fiyatlarla değeri yaklaşık 1,47 milyar dolar düzeyinde hesaplanıyor. Karar kısa vadeli fiyatı doğrudan belirlemese de uzun vadeli arz dinamiklerini değiştirmiş durumda.

Bu nedenle 100 ile 103 dolar bölgesi, yalnızca kısa vadeli bir teknik sınav değil, son yükselişin kalıcılığı açısından da kritik önem taşıyor. Fiyat bu alanı desteğe çevirebilirse 105 ile 110 dolar, ardından 120 dolar yeniden gündeme gelebilir. Aksi durumda 95 dolar ve 90 dolar seviyelerine doğru daha derin bir yeniden test olasılığı masada kalacak.