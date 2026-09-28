Quant, The Clearing House anlaşması sonrası bir haftada %300 yükseldi

Quant’ın yerel tokeni QNT, The Clearing House’un 24 Eylül’de yaptığı seçim sonrası sert yükseldi. Kurum, On Chain Money Initiative kapsamında birlikte çalışabilirlik, orkestrasyon ve işlem yönetimi katmanı için Quant teknolojisini tercih etti. Bu adım, tokenlaştırılmış mevduat işlemlerinin takası ve mutabakatında blokzincir tabanlı faaliyetlerin mevcut ödeme altyapısıyla bağlanmasını amaçlıyor.

Fiyat hareketi hız kazandı

QNT hafta başında 64 ila 75 dolar aralığında işlem görürken, 24 Eylül’de 70,63 dolarda kapandı. Fiyat 25 Eylül’de 90,12 dolara, 26 Eylül’de ise 151,69 dolara çıktı. 27 Eylül’de yaklaşık 152,70 dolardan açılan token gün içinde 353,48 dolara kadar yükseldi ve günü 285,36 dolar civarında tamamladı.

27 Eylül’deki günlük artış %88,13 oldu. Yedi günlük yükseliş bazı veri akışlarında %300’ün üzerine çıktı. Hafta sonrasındaki işlemlerde QNT orta 200 dolar bandında seyretti. Bazı piyasa izleme verileri 24 saatlik aralığı 158 ila 358 dolar arasında gösterdi.

Fiyatla birlikte işlem hacmi de belirgin biçimde arttı. Eylül başında 60 ila 75 dolar bölgesinde görece sakin seyreden piyasada, birkaç gün içinde hem oynaklık hem de hacim keskin şekilde yükseldi.

Bankacılık altyapısında Quant seçimi

The Clearing House, Quant’ı finans kuruluşları arasında tokenlaştırılmış mevduatların takası ve mutabakatı için geliştirilen ağda temel teknoloji sağlayıcısı olarak konumlandırdı. Quant’ın altyapısı, planlanan sistemi kurumun mevcut RTP ve CHIPS ödeme ağlarıyla da bağlayacak.

The Clearing House Strateji Direktörü Sal Karakaplan, tokenlaştırılmış mevduatlar için bankalar arası altyapının ölçeklenebilirliği kanıtlanmış teknoloji gerektirdiğini, Quant’ın da finans kuruluşlarına bu ağa katılım yolu sunacak teknoloji ve uzmanlığı sağladığını söyledi.

Kurum, girişimin daha hızlı ve daha otomatik para hareketini desteklemek üzere tasarlandığını açıkladı. Belirli koşullar oluştuğunda ödemelerin anında tamamlanması ve işlemlerin otomatik tetiklenmesi, bankacılık süreçlerindeki manuel adımları azaltabilir. Ağın 2027’nin ilk yarısında finans kuruluşlarının kullanımına açılması bekleniyor.

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Kurumsal ilgi ile token talebi aynı şey değil

Gelişme, Quant’ın finansal piyasa altyapısındaki rolüne yönelik ilgiyi yeniden artırdı. The Clearing House, mevcut düzenlenmiş ödeme sistemlerine bağlı çalışan bir tokenlaştırılmış ticari banka mevduatı ağı kurmayı hedefliyor. Projenin kullanım alanları arasında kurumsal hazine yönetimi, sınır ötesi ödemeler ve sermaye piyasası işlemleri bulunuyor.

Bununla birlikte açıklama doğrudan QNT tokeninin bankalar tarafından mutabakatta kullanılacağı anlamına gelmiyor. Quant’ın kendi belgelerinde QNT, ekosisteme ve hizmetlere erişimde kullanılan fayda tokeni olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kurumların Quant altyapısını benimsemesi ile QNT’ye doğrudan piyasa talebi arasında net bir ayrım bulunuyor.

Açıklamanın odağında Quant’ın teknolojisi yer alıyor; katılımcı bankaların mutabakat için doğrudan QNT satın alacağına veya kullanacağına dair bir ifade bulunmuyor.

On chain veriler ve teknik görünüm

Santiment verilerine göre günlük aktif adres sayısı 16 Eylül’de 870’in üzerine çıktı. Önceki zirve 792 seviyesindeydi. Yeni adres sayısı da önceki ortalamanın yaklaşık 1,8 katına yükseldi. O dönemde QNT yaklaşık 61 dolar civarında kalırken, asıl sert fiyat tepkisi ayın ilerleyen günlerinde geldi.

24 Eylül’deki duyuru çevresinde ağ etkinliği yeniden hızlandı. Aktif adres sayısı 2.064’e ulaşarak 10 ayın en yüksek düzeylerinden birini gördü. Yine de bu erken hareketin yaklaşan açıklamadan kaynaklandığını gösteren kesin bir veri bulunmuyor. Santiment, 16 Eylül’deki etkinliğin Binance’te QNT USDC paritesinin kaldırılmasıyla da çakıştığını kaydetti.

Teknik tarafta QNT, önceki sıkışma bölgelerinin hızla üzerine çıktı. 10, 20, 50, 100 ve 200 periyotlu hareketli ortalamaların çoğu mevcut fiyatın altında kaldı. RSI farklı veri akışlarında 60’lı seviyelerden 90’ın üzerine kadar uzandı. 70 üzeri okumalar aşırı alım bölgesine işaret etse de, bu tek başına dönüşün kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Kısa vadede 260 ila 270 dolar bölgesi önemli bir referans alanı olarak öne çıkıyor. Yukarıda 275 ila 300 dolar bandı, daha yukarıda ise 350 ila 370 dolar aralığı dikkat çekiyor. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde 240 ila 265 dolar kümesi, ardından yaklaşık 230 dolar ve 195 ila 200 dolar bölgesi izleniyor.