Dogecoin, 200 günlük ortalamanın üstüne çıkarak 10 sent direncine yaklaştı

Dogecoin, son günlerdeki toparlanmasını hızlandırarak teknik açıdan yakından izlenen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Fiyat, hafta sonundaki güçlü alımlarla 0,084 dolardan 0,095 dolara kadar yükseldi. Böylece 2 Eylül’de görülen 0,08 dolarlık dip seviyeden başlayan toparlanma ivme kazandı.

10 sent seviyesi yeniden gündemde

3 Eylül’deki yükseliş sırasında 0,089 dolara kadar çıkan Dogecoin, günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalamayı aşmayı denemiş ancak bu seviyenin üzerinde kalamamıştı. Cumartesi günü gelen yeni alım dalgası ise fiyatı bu teknik eşiğin üzerine taşıdı ve 0,1 dolara yakınlaştırdı.

0,1 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Ağustos ortasında görülen önceki yükseliş de bu bölgede durmuş, ardından fiyat geri çekilmişti. Son işlemlerde Dogecoin 0,088 dolar civarında dengelenirken piyasa bu seviyenin korunup korunamayacağına odaklandı.

Dogecoin topluluğundan Krisspax, fiyatın cumartesi günü 0,095 dolara çıktığını, ardından 0,0887 dolara kadar bir geri çekilme yaşandığını belirterek gözlerin yeniden 10 sent denemesine çevrildiğini vurguladı.

Analistler 0,12 dolar ihtimaline dikkat çekiyor

Kripto para analisti Ali, Dogecoin’in kısa vadeli grafiklerinde yükseliş yönlü bayrak formasyonundan çıkış gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Teknik analizde bu yapı, mevcut yönün devam edebileceğine işaret eden bir formasyon olarak izleniyor.

Bu görünüm, daha geniş zaman aralıklarında oluşan başka olumlu sinyallerle de destekleniyor. Günlük grafikte görülen sabah doji yıldızı formasyonu, düşüş eğiliminin son bölümünde ortaya çıkan ve satış baskısının zayıflayabileceğine işaret eden bir dönüş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Yükseliş bayrağı, sert bir yükselişin ardından görülen kısa süreli yatay ya da aşağı eğimli sıkışma yapısını ifade eder. Sabah doji yıldızı ise teknik analizde düşüş sonrası oluşan ve alıcıların güç kazanmaya başladığını düşündüren bir mum formasyonudur.

Destek ve hedef seviyeler öne çıkıyor

İzlenen temel destek seviyesi 0,0813 dolar olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde ilk hedefler 0,095 dolar, 0,10 dolar ve 0,12 dolar seviyelerinde bulunuyor. Alımların güçlenmesi durumunda 0,1552 dolar ile 0,1774 dolar aralığı da daha geniş hedef bölgesi olarak takip ediliyor.

Seviye türü Fiyat Önemi Destek 0,0813 dolar Ana aşağı yönlü eşik Direnç 0,10 dolar Kısa vadeli güçlü bariyer Hedef 0,12 dolar Formasyon projeksiyonu

Dogecoin, 2013’te başlatılan ve geniş kullanıcı topluluğuyla öne çıkan bir kripto para birimi olarak biliniyor. Mevcut tabloda 200 günlük ortalamanın üzerindeki seyrin korunması, 10 sent direncine yönelik yeni bir denemeyi destekleyebilir.

Analist Ali, alt zaman dilimlerindeki kırılmanın daha yüksek zaman aralıklarında beliren olumlu sinyallerle örtüştüğünü ve bu yapının 0,12 dolara doğru bir hareket alanı açabileceğini öngörüyor.