Peter Brandt, Bitcoin için 2019’daki 100 bin dolar hedefini yeniden gündeme taşıdı

Factor LLC Üst Yöneticisi Peter Brandt, Haziran 2019’da paylaştığı ve Bitcoin‘in dördüncü parabolik evresini işaret eden logaritmik grafiğini yeniden öne çıkardı. Bu paylaşım, Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesini aşmasının ve 82 bin dolar çevresindeki güçlü direnç bölgesini sınamasının ardından geldi.

2019’daki model yeniden öne çıktı

Brandt, Bitcoin yaklaşık 10 bin dolar seviyesinde işlem görürken yayımladığı ilk analizinde 100 bin dolar hedefi ortaya koymuştu. 45 yıllık piyasa deneyimine sahip analist, o dönemde hazırladığı Factor LLC grafiklerinde Bitcoin’in döngüsel performansının Apple, Amazon, Netflix ve altın gibi geleneksel varlıklardan ayrıştığını göstermişti.

Peter Brandt’ın 2019’da paylaştığı logaritmik model, Bitcoin’in dördüncü parabolik yapısının geçerliliğini koruduğuna işaret ediyor.

Tarihsel verilere göre Bitcoin, önceki döngülerinde sırasıyla 20 kat, 489 kat, 42 kat ve 93 kat yükseliş kaydetti. Bu tablo, varlığın her döngüde benzer hızda ilerlemediğini, ancak uzun vadeli yükseliş eğiliminin belirli yapısal kalıplar ürettiğini ortaya koyuyor.

Kurumsal akışlar öne çıkıyor

Eylül 2026 itibarıyla bu grafiğin yeniden dikkat çekmesinin temel nedeni, BTC fiyat hareketinin söz konusu yapıyla uyum göstermesi oldu. Haftalık logaritmik grafik, fiyatın tarihi yükselen kanalın alt sınırına yakın bölgede sıkıştığını ve bunun geniş çaplı birikim evresine benzediğini gösteriyor.

Bu aşamada 2019’a kıyasla en belirgin fark, kurumsal desteğin ağırlık kazanması olarak öne çıkıyor. Yedi yıl önceki yükseliş büyük ölçüde bireysel yatırımcı ilgisi ve spekülatif alımlarla şekillenmişti. Bugün ise spot ETF’ler üzerinden gelen sistematik sermaye girişleri ile büyük fonların varlığı kanal yapısına daha sağlam bir zemin sağlıyor.

Piyasada teknik yapıların ve kritik destek bölgelerinin bu kadar yakından izlenmesi, yatırımcıların daha hızlı ve doğrudan araçlara yönelmesine de zemin hazırlıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Getiri hızında yavaşlama beklentisi

Analistler, Bitcoin’in ulaştığı piyasa değeri nedeniyle geçmişte görülen 100 katlık sıçramaları tekrarlamasının giderek zorlaştığını düşünüyor. Azalan getiri etkisi olarak tanımlanan bu durum, fiyat artışlarının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Daha çok, yükselişin ölçeğinin önceki döngülere göre sınırlanabileceğine işaret ediyor.

Brandt’ın modeli, kritik destek çizgileri korunduğu sürece parabolik senaryonun geçerliliğini sürdürdüğünü gösteren başlıca referanslardan biri olmayı sürdürüyor.

Buna karşın yeni zirvelere uzanacak yolun doğrusal olmayacağı vurgulanıyor. Alt trend sınırı korunduğu sürece Bitcoin’in çok yıllı yükseliş yapısının bozulmadığı ve mevcut kanalın piyasa tarafından temel referans olarak izlenmeye devam ettiği görülüyor.