ABD Hazine Bakanlığı 9 Eylül’de 16,5 milyar dolarlık alım yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü devlet borcu geri alım programının aktif aşamasına başlayacak. Haftalık operasyon limiti 14,5 milyar dolar olarak belirlenirken, Hazine oturumlarının azami büyüklüğü 16,5 milyar dolara kadar çıkabilecek. Bu adım, finans piyasalarında likidite koşullarının kısa vadede nasıl değişeceğine ilişkin beklentileri öne çıkardı.

Piyasalarda likidite beklentisi öne çıktı

Programın en yoğun bölümünün 9 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent yönetimindeki bakanlık, 10 ila 30 yıl vadeli uzun vadeli menkul kıymetlerde seans başına geri alım limitini 2 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseltti. Eylül ayında piyasadan toplam yaklaşık 38,25 milyar dolarlık tahvil çekilmesi hedefleniyor.

Aynı dönemde ABD Merkez Bankası da anapara yeniden yatırımı kapsamında kısa vadeli Hazine bonoları alımı için 2,122 milyar dolara kadar kaynak ayıracak. Bu iki adım birlikte değerlendirildiğinde, piyasanın kısa vadeli nakit akışına odaklandığı görülüyor.

ABD’li yetkililer çok milyar dolarlık bu enjeksiyonları rutin işlemler olarak tanımlasa da, piyasalarda 9 Eylül işlemlerinin riskli varlıklar üzerinde ek hareket yaratabileceği beklentisi güçlenmiş durumda.

Bitcoin ve XRP kritik seviyelere yaklaştı

Kripto para piyasasında dikkatler özellikle Bitcoin ve XRP üzerinde toplandı. Eylül başında Bitcoin, psikolojik açıdan önemli görülen 80.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor. 79.500 ile 82.000 dolar aralığında yoğun likidite birikimi ve sıkışan kısa pozisyonlar bulunuyor. Bu nedenle ana aracı kurumlardan gelebilecek alımların, kısa pozisyonların kapanmasını hızlandırarak fiyatı yerel zirvelere taşıması ihtimali tartışılıyor.

XRP tarafında ise fiyat 1,45 dolara yaklaşırken kurumsal girişlerin güçlendiği aktarılıyor. ABD’deki spot XRP ETF’leri toplamda 1,66 milyar doları aşan net giriş kaydetti. Likidite akışının sürmesi halinde piyasa katılımcıları, 1,70 dolar direncinin aşılması durumunda 2 dolar eşiğinin yeniden gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Varlık Öne çıkan seviye İzlenen unsur Bitcoin 80.000 dolar 79.500 ile 82.000 dolar aralığındaki kısa pozisyonlar XRP 1,70 dolar 1,66 milyar doların üzerindeki spot ETF girişi

CLARITY Act oylaması da izleniyor

Likidite enjeksiyonu, sonbaharın önemli başlıklarından biri olan CLARITY Act takvimiyle de çakışıyor. ABD Senatosu’nun 15 Eylül’de bu düzenleme için kritik bir oylama yapması bekleniyor. Bu nedenle XRP’deki fiyatlama yalnızca likidite koşullarına değil, düzenleyici cephedeki gelişmelere de bağlı kalacak.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetiminde değerlendirileceğini netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı olarak biliniyor. Düzenleyici çerçevenin belirginleşmesi, özellikle kurumsal yatırımcı ilgisi açısından yakından izleniyor.

Analistler, Hazine’nin geri alım programının tam ölçekli bir parasal genişleme olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor; burada yeni para yaratılmasından çok, uzun vadeli borcun daha kısa vadeli borçla değiştirilmesi hedefleniyor.

Orta vadede faiz riski gündemde kalıyor

Piyasa uzmanları, bu programın tahvil getirilerini istikrara kavuşturmayı amaçladığını, ancak ekonomiyi gereğinden fazla desteklemesi halinde ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalabileceğini vurguluyor. Böyle bir senaryo, orta vadede kripto para piyasasının yükseliş alanını sınırlayabilir.

Buna rağmen kısa vadede odak noktası 9 Eylül’deki fiili nakit akışı olmaya devam ediyor. Bitcoin ve XRP’nin bu likiditeye vereceği tepki, 2026 sonbaharında piyasanın yönünü belirleyen temel unsurlardan biri olabilir.