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RIPPLE (XRP)

XRPL, fixCleanup3_3_0 güncellemesini 11 Eylülde devreye alabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL’de fixCleanup3_3_0 güncellemesi 11 Eylülde devreye girebilir.
  • 📌 Değişiklik, 14 gün boyunca yüzde 80 desteği koruduğu için son aşamaya yaklaştı.
  • 🔧 Paket; izinli DEX, AMM, kasalar ve borç verme protokolünde 11 düzeltme içeriyor.
  • 💠 $XRP ekosistemindeki bu süreçte 35 doğrulayıcıdan 29’u güncellemeye destek veriyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger ana ağında işlem işleyişini etkileyen kapsamlı bir düzeltme paketinin önümüzdeki beş gün içinde devreye girmesi bekleniyor. XRPscan verilerine göre fixCleanup3_3_0 değişikliği, doğrulayıcı desteği gerekli eşiğin üzerinde kalırsa 11 Eylülde ana ağda etkinleşecek.

İçindekiler
1 Oylama eşiği nasıl işliyor
2 fixCleanup3_3_0 hangi alanları kapsıyor
3 Önceki düzeltmelerin devamı niteliğinde

Oylama eşiği nasıl işliyor

XRP Ledger, ağdaki kalıcı teknik değişiklikleri değişiklik sistemi üzerinden onaylıyor. İşlem işleme mantığını etkileyen güncellemeler doğrulayıcıların oyuna sunuluyor. Bir değişiklik 14 gün boyunca yüzde 80’in üzerinde destek alırsa kabul ediliyor ve sonraki tüm defter sürümlerine kalıcı olarak uygulanıyor.

XRPL, Ripple tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor ve özellikle ödeme odaklı yapısıyla biliniyor. Ağdaki bu oylama mekanizması, teknik güncellemelerin merkezi olmayan biçimde yürürlüğe alınmasını amaçlıyor.

fixCleanup3_3_0 değişikliği, gerekli destek seviyesi korunursa 11 Eylülde XRP Ledger ana ağında etkinleşecek.

fixCleanup3_3_0 hangi alanları kapsıyor

fixCleanup3_3_0, ağın 3.3.0 yazılım sürümüyle ağustosta sunuldu. Paket, Single Asset Vaults, Lending Protocol, Automated Market Makers, izinli DEX yapısı, Checks ve sözde hesaplar dahil birden fazla bileşende toplam 11 düzeltme içeriyor.

Bu düzenlemeler arasında, izinli alana erişimini kaybeden bir hesabın verdiği hibrit emirlerin açık emir defterinden kaldırılmasına yönelik düzeltme de bulunuyor. Ayrıca Automated Market Maker likiditesinin, izinli DEX emir defterlerinde kalite hesaplarına dahil edilmesi öngörülüyor.

Mini sözlük: Permissioned DEX, yalnızca belirli erişim yetkilerine sahip katılımcıların işlem yapabildiği merkeziyetsiz borsa yapısını ifade eder. Automated Market Maker ise alım satımı geleneksel emir defteri yerine likidite havuzları üzerinden gerçekleştiren sistemdir.

Güncelleme ayrıca Single Asset Vaults ve Lending Protocol tarafında hassasiyet ile yuvarlama sorunlarına yönelik ek düzeltmeler de getiriyor. Bu başlıkların bir bölümü halen oylama sürecinde bulunuyor.

Önceki düzeltmelerin devamı niteliğinde

fixCleanup3_3_0, daha önce ana ağda etkinleştirilen fixCleanup3_1_3 ve fixCleanup3_2_0 paketlerinin ardından geliyor. Söz konusu güncellemeler sırasıyla mayıs ve temmuz aylarında devreye alınmıştı. Önceki paketlerde NFT yapıları, izinli alanlar, kasalar, borç verme protokolü, çok amaçlı tokenler ve izinli DEX bileşenlerine yönelik düzeltmeler yer almıştı.

Mevcut tabloda fixCleanup3_3_0 için destek oranı yüzde 82.86 seviyesinde bulunuyor. Oylamada 35 doğrulayıcıdan 29’u evet oyu verdi. Bu oran korunursa, güncelleme birkaç gün içinde XRPL ana ağında kalıcı hale gelecek.

Değişiklik, 35 doğrulayıcıdan 29’unun desteğiyle yüzde 82.86 seviyesine ulaştı ve etkinleşme eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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