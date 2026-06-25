Ripple’dan RLUSD için dikkat çeken hamle! Kurumsal tarafta hangi kapı açılabilir?

Ripple, RLUSD’nin piyasadaki en güvenilir stabilcoinlerden biri haline gelmesi için ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na yönelik yeni bir talepte bulundu. Şirket, uygun rezerv mevduatlarına pass through FDIC sigortası uygulanmasının hem kurumsal korumayı güçlendireceğini hem de karşı taraf riskini azaltacağını savundu.

FDIC’ye sunulan talebin odağı

9 Haziran 2026 tarihli mektupta Ripple, GENIUS Act kapsamında stabilcoin rezervlerine sigorta koruması genişletilirse özellikle kurumsal kullanıcıların rezerv varlıklarının güvenliğine dair endişelerinin azalabileceğini belirtti. Haberde öne çıkan başlık, stabilcoinlerin benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birinin rezervlerin güvenliği konusundaki güven sorunu olmasıydı.

Mini sözlük: FDIC, ABD’de banka mevduatlarını belirli sınırlar dahilinde koruyan resmi kurumdur. Pass through sigorta ise belirli koşullarda, aracı yapı üzerinden tutulan fonların nihai hak sahipleri adına korunmasını ifade eder.

Ripple, uygun rezerv mevduatlarına sigorta koruması sağlanmasının kurumlar açısından güveni artıracağını, banka iflası gibi senaryolarda RLUSD’yi destekleyen fonların güvenliğine dair daha güçlü bir çerçeve sunacağını vurguladı.

Ripple’ın değerlendirmesine göre bu tür bir güvence, bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, şirket hazineleri ve varlık yöneticileri için ek bir güven katmanı oluşturabilir. Böylece RLUSD’yi destekleyen rezervlerin, olası bir banka temerrüdü durumunda da daha korunaklı olduğu algısı güçlenebilir.

RLUSD için olası etkiler

Gelişmenin RLUSD açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Ripple’ın kurumsal kullanıma odaklanan stabilcoini için daha geniş rezerv koruması, ödeme sistemleri, likidite yönetimi ve sınır ötesi transferlerde daha cazip bir yapı ortaya çıkarabilir. Bu durumun daha yüksek benimsenme, daha derin likidite ve XRP Ledger ekosisteminde daha güçlü talep anlamına gelebileceği aktarılıyor.

RLUSD’nin öne çıkan yönlerinden biri, geleneksel finans ile blokzincir tabanlı altyapı arasında köprü kurma hedefiyle konumlandırılması. Ripple da uzun süredir ödeme altyapıları ve kurumsal blokzincir çözümleri geliştiren bir şirket olarak biliniyor. Şirket, rezerv güvenliğini artırarak dijital varlıkların verimliliğini bankacılık sektörünün alışık olduğu koruma mekanizmalarıyla birleştirmeyi amaçlıyor.

Düzenleyici çerçevede hangi sorun öne çıkıyor?

Ripple’ın bu başvuruyu yapmasının temel nedeni, FDIC’nin GENIUS Act kapsamındaki mevcut yaklaşımında stabilcoin sahipleri için pass through sigorta korumasının yer almaması. Düzenleyici kurumların da bu tür bir kapsamın yasanın amaçlanan sınırlarının dışında kalabileceğine dair çekinceler taşıdığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Ripple’ın son adımı, kurumsal benimsenmeye verdiği önemi gösteren bir girişim olarak öne çıkıyor. Talebin kabul edilmesi halinde RLUSD’nin, kurumsal kullanıcılar açısından piyasadaki en elverişli stabilcoin seçeneklerinden biri haline gelebileceği ve küresel ödemeler ile dijital finans alanındaki rolünü güçlendirebileceği değerlendiriliyor.