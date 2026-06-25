Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde yeniden savunuldu! Sıradaki kritik seviyelerde neler yaşandı?

Bitcoin, 59.000 ile 60.000 dolar aralığında yeniden alıcı buldu. Son geri çekilmede önemli desteklerin altına kısa süreli sarkan fiyat, gün içindeki sert düşüşün ardından toparlanarak bu bölgenin piyasa açısından halen belirleyici olduğunu gösterdi.

Destek bölgesi korunuyor, ancak onay henüz gelmedi

Günlük grafikte Bitcoin fiyatı 60.870 dolar civarında işlem gördü. Fiyat, şubat ayındaki dip seviyenin, 59.305 dolar yakınındaki aylık 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın ve uzun vadeli yükselen trend çizgisinin altını test ettikten sonra yeniden yukarı döndü. Bu hareket, sert satışa rağmen daha yüksek bir kapanış dip seviyesinin oluşmasına imkan verdi.

Buna karşın mevcut tepki hareketi, yükseliş yönlü dönüşün kesinleştiği anlamına gelmiyor. Bitcoin, haftalık grafikte yaklaşık 62.448 dolar seviyesindeki 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle alıcıların kısa vadede geri alması gereken ilk önemli eşik 62.400 dolar bandı olarak öne çıkıyor.

Mevcut tablo, 59.300 dolar civarındaki desteğin korunduğunu gösterse de yükseliş senaryosunun güç kazanması için 62.400 dolar seviyesinin aşılması gerektiğine işaret ediyor.

Likidasyon haritası da mevcut fiyatın üzerinde yoğun kaldıraçlı pozisyon kümeleri bulunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 67.000 ile 69.000 dolar aralığıyla birlikte 74.000 ve 78.000 dolar seviyeleri dikkat çekiyor. Fiyatın kalıcı biçimde toparlanması halinde bu bölgelerdeki kısa pozisyonların tasfiye olması ve yukarı yönlü hareketin hız kazanması olası görülüyor.

Çeyrek kapanışı öncesi zamanlama önem kazanıyor

Piyasa açısından bir diğer önemli unsur ise zamanlama. Bitcoin ikinci çeyreğin sonuna yaklaşırken 59.000 ile 60.000 dolar desteğini korur ve 62.400 doların üzerine yerleşirse, daha güçlü bir çeyrek kapanışı ihtimali gündeme gelebilir. Buna karşılık aylık hareketli ortalama ile yükselen trend çizgisinin altında sürecek zayıflık, üçüncü çeyrek için daha derin kayıp riskini artırabilir.

Analizde öne çıkan bir başka nokta, 60.000 dolar seviyesinin üçüncü kez test ediliyor olması. Üç günlük grafiğe göre Bitcoin, hem şubat ayında hem de haziran başındaki destek bölgesine yeniden dönmüş durumda. Önceki iki testte görülen tepki alımları, bu alanın yatırımcılar tarafından hala önemli bir giriş bölgesi olarak değerlendirildiğine işaret ediyor.

65 bin dolar seviyesi kısa vadeli görünümde belirleyici olabilir

Yine de yalnızca desteğin korunması yükseliş dönüşünü doğrulamıyor. CryptoCurb tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre kısa vadeli yapının güçlenmesi ve alıcıların kontrolü yeniden ele geçirdiğinin görülmesi için Bitcoin’in 65.000 doların da üzerine çıkması gerekiyor. CryptoCurb, piyasada teknik analiz paylaşımlarıyla bilinen bir kripto yorumcusu olarak takip ediliyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ilk etapta 70.000 dolara doğru bir hareket, ardından 80.000 dolar çevresinde yeni direnç testleri gündeme gelebilir. Daha uzun vadeli projeksiyonda 100.000 doların üzeri de olasılıklar arasında gösterildi, ancak bu seviyenin şu aşamada doğrulanmış bir hedef olmadığı vurgulanıyor.

Öte yandan 60.000 doların altında net bir kırılma yaşanması, tekrar eden dip yapısını zayıflatabilir ve kısa vadeli olumlu beklentiyi geçersiz kılabilir. Bu nedenle mevcut görünümde 60.000 dolar ana destek, 62.400 ve 65.000 dolar ise yukarı yönlü senaryoda izlenen başlıca direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.