Ethereum’da 1.500 dolar eşiği öne çıktı! Kritik tabloda neler yaşandı?

Ethereum, 2022’den bu yana görülen önemli dip seviyelerde çalışan destek bölgesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Haftalık görünümde 1.500 dolar seviyesinin korunması, uzun vadeli toparlanma beklentilerinin gündemde kalmasını sağlayabilir. Buna karşılık bu eşiğin altında kalıcı bir zayıflama, daha yukarı yönlü hedeflere ilişkin beklentileri sorgulatabilir.

Russell 2000 ile yapılan karşılaştırma

Piyasada paylaşılan teknik değerlendirmelerde Ethereum’un, ABD’nin küçük ölçekli şirket hisselerini izleyen Russell 2000 endeksiyle benzer bir uzun vadeli yapı oluşturduğu belirtiliyor. Russell 2000, yıllara yayılan toparlanmanın ardından ana direnç bölgesinin üzerine çıkarken, Ethereum tarafında benzer bir kırılma henüz doğrulanmış değil.

James Easton’ın X üzerinden paylaştığı haftalık grafik karşılaştırmasına göre her iki varlık da sert düşüşlerin ardından yuvarlak taban benzeri bir yapı oluşturdu ve sonrasında uzun süreli direnç alanlarına doğru toparlandı. Russell 2000’in 2.500 puan civarındaki yatay direnci aşmış olması, daha geniş çerçevedeki olumlu görünümü destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

James Easton’ın değerlendirmesine göre Russell 2000’de görülen kırılma, Ethereum için olası bir yol haritası sunabilir. Ancak ETH’nin önce düşen kanal yapısını aşması ve toparlanmayı kalıcı hale getirmesi gerekiyor.

Ethereum ise halen 4.300 ile 5.100 dolar bandında öne çıkan ana direnç bölgesinin altında bulunuyor. Ayrıca fiyat, kısa vadeli düşen kanal içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Analizde, ETH’nin bu yapıyı yukarı kırması halinde ilk büyük sınavın önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bölgede verilebileceği aktarılıyor.

Yaklaşık 5.100 doların üzerinde teyit edilmiş bir hareket, fiyatın yeni ve daha az test edilmiş seviyelere yönelmesinin önünü açabilir. Bununla birlikte beş haneli fiyat ihtimali, mevcut değerlendirmelerde kesinleşmiş bir öngörü olarak değil, uzun vadeli ve daha spekülatif bir senaryo olarak ele alınıyor.

1.500 dolar desteği neden kritik görülüyor

Ardi tarafından paylaşılan ayrı bir haftalık grafikte Ethereum’un 1.618 dolar civarında seyrettiği, 1.500 ile 1.650 dolar aralığındaki destek bölgesinin ise son yıllarda birkaç kez çalıştığı görülüyor. Bu alanın 2023’te, 2023’ün son bölümünde ve 2025 içinde tepki verdiği belirtilirken, mevcut piyasa yapısı açısından önemini koruduğu vurgulanıyor.

Ardi’ye göre asıl belirleyici unsur, 1.500 doların altına kısa süreli sarkmalar değil, Ethereum’un bu seviyenin altında haftalık kapanışlar yapıp yapmayacağı olacak.

Analize göre 1.500 doların üzerinde kalınması, çok yıllı destek yapısının bozulmadığına işaret edebilir ve yeni bir toparlanma ihtimalini masada tutabilir. Buna karşılık bu seviyenin altında art arda haftalık kapanışlar görülmesi, alıcıların yıllardır savunduğu bölgenin işlevini yitirdiğine dair daha net bir sinyal sayılabilir.

Daha olumlu bir görünüm için Ethereum’un önce 1.500 dolar desteğini koruması, ardından 1.900 ile 2.000 dolar çevresindeki yakın direnç alanını geri alması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar ETH, güçlü bir destek bölgesine yakın seyretse de satış baskısının etkisinden tam olarak çıkmış görünmüyor.