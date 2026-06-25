Japonya’da SHIB hamlesi büyüyor! Perakende devleri neye hazırlanıyor?

Japonya merkezli kripto para platformu Rakuten Wallet, Shiba Inu için fiziksel hatıra coinleri üretmeye hazırlanıyor. Şirketin daha önce Bitcoin, Ethereum ve XRP için sunduğu “Real Coin” serisine eklenecek metal SHIB kopyalarının, çevrim dışı etkinlikler ve fuar stantlarında ücretsiz dağıtılması planlanıyor.

SHIB odaklı tanıtım çevrim dışına taşınıyor

Rakuten Wallet, bu ürünleri özellikle fiziksel temasın öne çıktığı tanıtım faaliyetlerinde kullanmayı hedefliyor. Şirketin amacı, ekosistemindeki 44 milyon kullanıcıya daha doğrudan ulaşmak ve kripto varlıkları geleneksel perakende kitlesi için daha anlaşılır hale getirmek olarak aktarılıyor. Rakuten grubu, Japonya’da e ticaret, finans ve ödeme hizmetleriyle geniş bir kullanıcı tabanına sahip büyük teknoloji ve perakende şirketleri arasında yer alıyor.

Bu adım, markanın meme token odaklı pazarlama çizgisinin yeni halkası niteliğinde. Rakuten Wallet daha önce X üzerinde düzenlediği “Photo Contest 2026” kampanyasında, köpek fotoğrafları karşılığında dijital SHIB ve DOGE dağıtmıştı. Yeni aşamada ise bu tanıtım yaklaşımı kısmen fiziksel ortama taşınıyor. Metal hatıra coinlerinin, Japonya’daki daha temkinli bireysel kullanıcıların kripto varlıklara yaklaşımını kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

Rakuten Wallet, SHIB temalı fiziksel hatıra coinlerini çevrim dışı etkinliklerde ücretsiz dağıtarak kripto varlıkları daha geniş bir kullanıcı kitlesine anlatmayı amaçlıyor.

Şirket, kullanıcıları ekosistem içinde tutmak için SHIB’i Rakuten Pay ödeme sistemine de dahil etti. Böylece dijital varlık, 5 milyon iş ortağı satış noktasında ödeme seçeneği olarak erişilebilir hale geldi.

Mercari ile rekabet yeni aşamaya geçti

Rakuten’in bu hamleleri, Japonya’nın bir diğer büyük perakende oyuncusu Mercari ve onun kripto kolu Mercoin ile rekabeti daha görünür hale getiriyor. Mercari, SHIB işlemlerini kendi tüketiciden tüketiciye uygulamasına entegre etmişti. Bu yapı sayesinde 23 milyon müşteri, 1 yen gibi düşük bir başlangıç tutarıyla token alabiliyor. Kullanıcılar bu alımlarda sadakat puanlarını ya da ikinci el ürün satışından elde ettikleri bakiyeyi kullanabiliyor.

Mercoin’in finansal raporlamasına göre bu model 4 milyon kullanıcı çekti. Bu sayı, Japonya’daki tüm kripto hesaplarının yaklaşık yüzde 30’una karşılık geliyor. Ayrıca bu kullanıcıların yüzde 85’i için dijital varlıklarla tanışma noktası ilk kez bu uygulama oldu.

Düzenleyici onay sonrası pazarın dengesi değişiyor

Japonya’daki büyük perakende şirketlerinin SHIB etrafında kurduğu kampanyalar, yerel kripto piyasasının yapısını da dönüştürüyor. Uzun süre boyunca ağırlıklı olarak uzmanlaşmış borsaların kontrolünde kalan pazar, artık geniş müşteri ağına sahip ticari platformların etkisini daha fazla hissetmeye başladı.

Bu dönüşümde düzenleyici adımın önemli rol oynadığı görülüyor. SHIB’in Japonya Kripto Varlık Ticareti Birliği JVCEA tarafından Kasım 2025’te resmi onaylı varlıklar arasına alınması, tokenin ticari kampanyalarda daha yaygın kullanılmasının önünü açtı.

Ortaya çıkan tablo, büyük şirketlerin düşük maliyetli meme tokenleri yalnızca yatırım ürünü olarak değil, aynı zamanda dijital promosyon ve sadakat aracı olarak konumlandırmaya başladığını gösteriyor.