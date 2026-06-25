Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Japonya’da SHIB hamlesi büyüyor! Perakende devleri neye hazırlanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Rakuten Wallet, fiziksel SHIB hatıra coinlerini ücretsiz dağıtma hazırlığı yaptı.
  • 📌 Şirket, 44 milyon kullanıcılı ekosisteminde $SHIB kullanımını çevrim içinden etkinlik alanlarına taşıdı.
  • 💳 SHIB, Rakuten Pay içinde 5 milyon iş ortağı noktada ödeme seçeneği olarak yer aldı.
  • 🗓️ Kasım 2025’teki JVCEA onayının ardından Japonya’da perakende odaklı SHIB rekabeti hızlandı.
Onur Atam
Onur Atam

Japonya merkezli kripto para platformu Rakuten Wallet, Shiba Inu için fiziksel hatıra coinleri üretmeye hazırlanıyor. Şirketin daha önce Bitcoin, Ethereum ve XRP için sunduğu “Real Coin” serisine eklenecek metal SHIB kopyalarının, çevrim dışı etkinlikler ve fuar stantlarında ücretsiz dağıtılması planlanıyor.

İçindekiler
1 SHIB odaklı tanıtım çevrim dışına taşınıyor
2 Mercari ile rekabet yeni aşamaya geçti
3 Düzenleyici onay sonrası pazarın dengesi değişiyor

SHIB odaklı tanıtım çevrim dışına taşınıyor

Rakuten Wallet, bu ürünleri özellikle fiziksel temasın öne çıktığı tanıtım faaliyetlerinde kullanmayı hedefliyor. Şirketin amacı, ekosistemindeki 44 milyon kullanıcıya daha doğrudan ulaşmak ve kripto varlıkları geleneksel perakende kitlesi için daha anlaşılır hale getirmek olarak aktarılıyor. Rakuten grubu, Japonya’da e ticaret, finans ve ödeme hizmetleriyle geniş bir kullanıcı tabanına sahip büyük teknoloji ve perakende şirketleri arasında yer alıyor.

Bu adım, markanın meme token odaklı pazarlama çizgisinin yeni halkası niteliğinde. Rakuten Wallet daha önce X üzerinde düzenlediği “Photo Contest 2026” kampanyasında, köpek fotoğrafları karşılığında dijital SHIB ve DOGE dağıtmıştı. Yeni aşamada ise bu tanıtım yaklaşımı kısmen fiziksel ortama taşınıyor. Metal hatıra coinlerinin, Japonya’daki daha temkinli bireysel kullanıcıların kripto varlıklara yaklaşımını kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

Rakuten Wallet, SHIB temalı fiziksel hatıra coinlerini çevrim dışı etkinliklerde ücretsiz dağıtarak kripto varlıkları daha geniş bir kullanıcı kitlesine anlatmayı amaçlıyor.

Şirket, kullanıcıları ekosistem içinde tutmak için SHIB’i Rakuten Pay ödeme sistemine de dahil etti. Böylece dijital varlık, 5 milyon iş ortağı satış noktasında ödeme seçeneği olarak erişilebilir hale geldi.

Mercari ile rekabet yeni aşamaya geçti

Rakuten’in bu hamleleri, Japonya’nın bir diğer büyük perakende oyuncusu Mercari ve onun kripto kolu Mercoin ile rekabeti daha görünür hale getiriyor. Mercari, SHIB işlemlerini kendi tüketiciden tüketiciye uygulamasına entegre etmişti. Bu yapı sayesinde 23 milyon müşteri, 1 yen gibi düşük bir başlangıç tutarıyla token alabiliyor. Kullanıcılar bu alımlarda sadakat puanlarını ya da ikinci el ürün satışından elde ettikleri bakiyeyi kullanabiliyor.

Mercoin’in finansal raporlamasına göre bu model 4 milyon kullanıcı çekti. Bu sayı, Japonya’daki tüm kripto hesaplarının yaklaşık yüzde 30’una karşılık geliyor. Ayrıca bu kullanıcıların yüzde 85’i için dijital varlıklarla tanışma noktası ilk kez bu uygulama oldu.

Düzenleyici onay sonrası pazarın dengesi değişiyor

Japonya’daki büyük perakende şirketlerinin SHIB etrafında kurduğu kampanyalar, yerel kripto piyasasının yapısını da dönüştürüyor. Uzun süre boyunca ağırlıklı olarak uzmanlaşmış borsaların kontrolünde kalan pazar, artık geniş müşteri ağına sahip ticari platformların etkisini daha fazla hissetmeye başladı.

Bu dönüşümde düzenleyici adımın önemli rol oynadığı görülüyor. SHIB’in Japonya Kripto Varlık Ticareti Birliği JVCEA tarafından Kasım 2025’te resmi onaylı varlıklar arasına alınması, tokenin ticari kampanyalarda daha yaygın kullanılmasının önünü açtı.

Ortaya çıkan tablo, büyük şirketlerin düşük maliyetli meme tokenleri yalnızca yatırım ürünü olarak değil, aynı zamanda dijital promosyon ve sadakat aracı olarak konumlandırmaya başladığını gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB cephesinde 1.04 trilyonluk hareketlilik! Büyük cüzdanlar neye hazırlanıyor?

Shiba Inu yakım miktarı son 24 saatte 2,34 milyon SHIB olurken, haftalık düşüş %8,39 seviyesine ulaştı

SHIB rezervleri 80,5 trilyona çıktı! Piyasada hangi sinyal güçleniyor?

Shiba Inu piyasasında 30 günde 3.8 trilyon SHIB satışı, fiyatı son bir ayda %14.5 düşürdü

Shiba Inu yakım oranı son 24 saatte %74 düştü, SHIB haftalık bazda %6,44 geriledi

SHIB’de sessizlik sürüyor! Kusama’nın son hamlesi neye işaret ediyor?

Shiba Inu borsalardan 24 saatte 28,3 milyar SHIB çıkışının ardından $SHIB fiyatı %1,28 geriledi

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı AAVE için 2030 hedefi 3.500 dolar oldu! Bu iddialı tahminin arkasında ne var?
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da 1.500 dolar eşiği öne çıktı! Kritik tabloda neler yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde yeniden savunuldu! Sıradaki kritik seviyelerde neler yaşandı?
BITCOIN (BTC)
Ethereum’da 1.500 dolar eşiği öne çıktı! Kritik tabloda neler yaşandı?
Ethereum (ETH)
AAVE için 2030 hedefi 3.500 dolar oldu! Bu iddialı tahminin arkasında ne var?
DEFI
CoinUp kurucusu Queenie Li, Yi He iddialarının ardından CPX’teki sert düşüş sonrası kullanıcıları sakinleştirmeye çalıştı
BINANCE
Solana 3 yılın dip seviyesi olan $60’ın ardından $69,58 düzeyine çıktı
Solana (SOL)
Lost your password?