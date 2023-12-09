Ethereum (ETH)

Bu Verilere Göre Ethereum Fiyatı Artmaya Devam Edecek: Vadeli İşlem Piyasasında ETH Rüzgarı Esiyor

Özet

  • Vadeli işlem borsası Deribit verilerine göre Ethereum fiyatı için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
  • Buna göre vadeli işlem piyasasında satış opsiyonları için tehlike çanları çalıyor.
  • Bu süreçte yeni yatırımcıların piyasaya girmesi ise bir başka olumlu etken.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Vadeli işlem borsası Deribit’ten alınan verilere göre Ocak sonu öncesinde Ethereum opsiyon sözleşmelerinde long pozisyona kıyasla daha fazla sayıda bekleyen çağrı var. Bu çağrılar, tercihini short pozisyondan yana kullanan yatırımcılara yönelik gerçekleşiyor. Buna göre yatırımcıların iki seçeneği var; ya sözleşmelerine daha fazla varlık eklemeliler ya da zarara katlanmalılar.

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Ünlü İsimden Dikkat Çeken Ethereum TahminiYatırımcılar Ethereum Fiyatının Artacağını Tahmin Ediyor

Ünlü İsimden Dikkat Çeken Ethereum Tahmini

Deribit Ticari Direktörü Luuk Strijer, bu durumun birçok yatırımcının Ethereum fiyatına yönelik 2024 yılının başlarında değer kazanacağını öngördüğünü gösterdiğini açıkladı. Strijer, verdiği bir demeçte konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

“Yıl sonu Ethereum vadesine bakarsanız, put-call oranı 0,44’tür, bu durum da 4,4 put’a karşı 10 call oranı anlamına gelir. Ocak 2024’te ise bu oran 0,19. Bu da her 10 çağrıya karşılık 2 satım anlamına geliyor ve çok daha yükseliş eğilimli bir dağılım gösteriyor.”

Alım opsiyonları oranının birin altında olması, alım hacminin satım hacmini aştığını ve piyasada yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor. Alım opsiyonu satın alan bir yatırımcının piyasada dolaylı olarak yükseliş eğiliminde olduğu, satım opsiyonu alıcısının ise düşüş eğiliminde olduğu görülüyor. Deribit verileri ayrıca, 29 Aralık’ta gerçekleşen vade sonu öncesinde satım işlemlerine kıyasla iki kattan fazla satım çağrısı olduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar Ethereum Fiyatının Artacağını Tahmin Ediyor

Ay sonu vade sonu için bekleyen yaklaşık 974.000 alım opsiyonu arasında en büyük grup 2.500 dolar kullanım fiyatındaki alım opsiyonları. Bu durum, birçok vadeli işlem yatırımcısının ETH fiyatının Aralık ayı sonuna kadar bu seviyenin üzerine çıkacağını tahmin ettiğini gösteriyor. Yaklaşan ay sonu, çeyrek ve yıl sonu vade tarihi olan 29 Aralık’a doğru Ethereum opsiyonları açık ilgisinde önemli bir artış oldu. Strijers, konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

“Aralık vade sonu Deribit’in şu anda sahip olduğu en büyük vade sonu. Şu anda 29 Aralık’ta sona erecek toplam 7 milyar dolarlık Ethereum opsiyonu nominal açık faizinin 3,3 milyar doları yani neredeyse %50’si var.”

Açık faiz cephesinde yaşanan artış; piyasaya yeni paranın girdiğini, artan katılımı ve potansiyel likiditeyi gösteriyor. Aynı zamanda kripto para piyasasına yeni yatırımcıların ilgi gösterdiğine ve daha iyi fiyat keşfi vaadine işaret ediyor.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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