Ripple USD arzında liderlik ilk kez XRP Ledger’a geçti, dolaşımdaki tutar $801.8 milyona ulaştı

Ripple’ın ABD doları sabitli stabilcoini RLUSD’nin dağıtımında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Zincir üstü verilere göre XRP Ledger, ilk kez Ethereum’u geride bırakarak RLUSD arzında en büyük ağ konumuna yükseldi. Toplam piyasa değeri ise 1.6 milyar dolara yaklaştı.

Arz dağılımında ilk kez XRPL öne çıktı

Ripple USD Tracker verilerine göre XRP Ledger üzerindeki RLUSD bakiyesi 801,796,535 dolara çıktı. Ethereum ağındaki tutar ise 795,598,530 dolar seviyesine geriledi. Böylece RLUSD arzında liderlik ilk kez XRP Ledger’a geçmiş oldu.

Piyasadaki bazı topluluk temsilcileri, bu değişimin temel nedeninin XRP Ledger tarafındaki sert bir büyümeden çok Ethereum ağındaki büyük ölçekli geri alımlar olduğunu aktardı. Ethereum üzerinde yüksek tutarlı token yakımları gerçekleşirken, XRP Ledger’daki talebin daha dengeli kaldığı ve bunun da ağın ilk sıraya yükselmesini sağladığı değerlendirildi.

Ripple USD Tracker verileri, RLUSD arzında XRP Ledger’ın 801.8 milyon dolarla Ethereum’un 795.6 milyon dolarlık seviyesini ilk kez geride bıraktığını gösteriyor.

RLUSD küresel sıralamada ilk 10 içinde yer aldı

CoinMarketCap verilerine göre RLUSD, 1.598 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle en büyük stabilcoinler sıralamasında 8’inci basamakta bulunuyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi ise 166.53 milyon dolar olarak kaydedildi.

RLUSD, düzenlemeye uyumlu yeni nesil dolar sabitli token segmentinde büyümesini sürdürürken, 2.75 milyar dolarlık piyasa değerine sahip PayPal USD ve 2.9 milyar dolarlık Global Dollar’ın gerisinde yer alıyor.

Varlık Piyasa değeri Konum RLUSD $1.598 milyar 8 PayPal USD $2.75 milyar RLUSD’nin üzerinde Global Dollar $2.9 milyar RLUSD’nin üzerinde

Japonya adımı ve çoklu ağ stratejisi öne çıktı

Arzdaki bu değişim, RLUSD’nin Asya Pasifik bölgesindeki entegrasyon tartışmalarının hızlandığı bir döneme denk geldi. Japonya finans sektöründe RLUSD ile işlemlerin başlatıldığı daha önce açıklanmış, mevcut bankacılık hizmetlerine daha derin entegrasyonu nedeniyle başlangıç altyapısı olarak Ethereum tercih edilmişti.

XRPL Foundation temsilcisi Vet, Japonya’daki başlangıç tercihine ilişkin değerlendirmesinde, Ethereum’un ilk aşamadaki ağırlığını gelişmiş altyapıyla ilişkilendirdi. XRPL Foundation, XRP Ledger ekosistemini destekleyen bağımsız bir kuruluş olarak biliniyor.

Vet’e göre Ethereum’un başlangıçta öne çıkması, mevcut finansal altyapıyla daha güçlü bağlantılarından kaynaklanıyor; uzun vadede ise XRP Ledger tabanlı RLUSD’nin de bu ekosistemde daha geniş yer edinmesi bekleniyor.

Haberde aktarılan çerçeveye göre Ripple’ın hedefi, stabilcoinin mümkün olan en geniş platform setinde yer almasını sağlamak. Bu nedenle Ethereum’un dış pazarlarda likidite dağıtımı için bir köprü işlevi gördüğü, XRP Ledger’ın ise kurumsal sermaye açısından ana merkez olma konumunu koruduğu görüşü öne çıkıyor.