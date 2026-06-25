Rusya, kripto para işlemlerini düzenleyecek yasayı 1 Temmuz’a kadar çıkaramayacağını açıkladı

Rusya’da kripto para işlemlerini düzenlemeyi amaçlayan yeni yasanın yürürlüğe giriş takvimi ertelendi. Rusya Maliye Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin hazırlık aşamasında büyük ölçüde tamamlandığını ancak 1 Temmuz hedefinin kaçırılacağını açıkladı. Tasarının, kripto varlıklara yasal yatırımın önünü açarken reklam faaliyetlerine de sınırlama getirmesi bekleniyor.

Yasa takvimi planlanan tarihin gerisinde kaldı

Moskova’da Maliye Bakanlığı Finansal Politika Dairesi Başkanı Aleksey Yakovlev, dijital para ve dijital haklara ilişkin yasa tasarısının değerlendirmeye hazır olduğunu, ancak sürecin sınırlı bir gecikmeyle ilerleyeceğini söyledi. Tasarı, Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması’nda ikinci okumaya sunulmadan önce ilgili komitenin onayını bekliyor.

Yakovlev, düzenlemenin genel olarak hazır olduğunu, Duma’nın finansal piyasalar komitesinden kısa süre içinde onay beklediklerini ve ardından ikinci okumanın yapılacağını aktardı.

Yetkililer, yasanın 1 Temmuz’dan önce kabul edilmesinin zor göründüğünü, ancak bu tarihe yakın bir dönemde ilerleme sağlanabileceğini belirtiyor. Tasarının son hazırlık aşamasında olduğu, önümüzdeki birkaç hafta içinde Duma gündemine gelmeden önce kapsamlı değişiklikler yapılmasının beklenmediği ifade edildi.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Duma’daki ikinci ve üçüncü okumaların tamamlanması, ardından Federasyon Konseyi’nin onayı ve son aşamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzası gerekiyor. Devlet Duması tasarıyı ilk kez nisan ayında görüşmüştü. Daha önce yapılan resmi açıklamalarda düzenlemenin en geç 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi öngörülüyordu.

Kapsamlı çerçeve yatırım ve alım satımı düzenleyecek

Yeni mevzuat, Rusya Merkez Bankası’nın Aralık 2025’te açıkladığı politika yaklaşımına dayanıyor. Düzenleme; yatırım, takas ve alım satım dahil olmak üzere dijital varlıklarla ilgili çeşitli işlemleri kapsayacak. Rusya Merkez Bankası, ülkenin para otoritesi ve finansal piyasaların temel düzenleyicisi olarak bu alandaki ikincil kuralları yaz aylarında yayımlamayı planlıyor.

Taslak çerçeve, kripto varlıklara erişimi yalnızca dar bir nitelikli yatırımcı grubuyla sınırlı tutmayan daha geniş bir model öngörüyor. Buna göre sıradan Rusya vatandaşları, lisanslı aracı kurumlar üzerinden yasal şekilde kripto varlık satın alabilecek. Ancak bu yatırımın yıllık üst sınırı 4.000 doların altında olacak.

Profesyonel olmayan yatırımcıların yalnızca Bitcoin, Ethereum ve USDT ile USDC gibi büyük stabilcoinlere erişebileceği belirtiliyor. Borsa, aracı kurum, saklama kuruluşu veya Rusya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş benzeri kurumlar olmadan gerçekleştirilen yurt içi işlemler ise yasaklanacak. Bu kısıtlama, bireysel saklama cüzdanlarına yapılan transferleri de kapsıyor.

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Kripto reklamlarına da sınırlama geliyor

Rus yetkililer, düzenlemeyle birlikte kripto varlık reklamlarını da yasaklamaya hazırlanıyor. Taslağa göre reklam, video ve benzeri tanıtım içeriklerinde Bitcoin gibi belirli kripto para adlarının kullanılması mümkün olmayacak. Bu değişikliklerin, yasa tasarısının ikinci okumasından önce metne eklenmesi planlanıyor.

Rusya Merkez Bankası Stratejik Finansal Piyasa Gelişimi Dairesi Başkanı Ekaterina Lozgaçeva, hizmetlerin tanıtılabileceğini ancak yüksek risk taşıdıkları gerekçesiyle kripto paraların doğrudan reklamlarda yer almaması gerektiğini vurguladı.

Parlamentonun Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov da bu hafta düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nda yaklaşan kısıtlamaları doğruladı. Aksakov, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kripto alanında çalıştıklarını açıklayabileceğini, ancak sundukları belirli faaliyetleri duyuramayacaklarını söyledi.