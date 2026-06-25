🚨 Bitcoin 59.100 doların altına inerken zarardaki arz 10,83 milyon BTC ile rekor kırdı.

Bitcoin fiyatının çarşamba günü 59.100 doların altına gerilemesiyle birlikte zararda tutulan BTC miktarı 10,83 milyona yükseldi. Glassnode verilerine göre bu seviye, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek zarar arzı olarak öne çıktı.

Zarardaki BTC miktarı önceki diplerle benzeşti

Piyasadaki en büyük kripto para, şubat ayından bu yana 60.000 dolar eşiğini birçok kez test etti ve zaman zaman bu seviyenin altına sarktı. Dört ay önce zarardaki arz 9,8 milyon BTC ile tepe yapmıştı. Haziran başında bu rakam 10,78 milyona çıkarken son düşüşle 10,83 milyon BTC’ye ulaştı.

Geçmiş döngülere bakıldığında, yaklaşık 10,5 milyon BTC’nin zararda olması 2019, 2020 ve 2022 dönemlerindeki ayı piyasası diplerine yakın seviyelerle genel olarak uyumlu görünüyor. Bu da mevcut tabloya ilişkin tarihsel bir karşılaştırma sunuyor.

Glassnode verileri, Bitcoin 59.100 doların altına inerken zararda tutulan arzın 10,83 milyon BTC ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktığını ortaya koydu.

Uzun vadeli yatırımcıların payı tarihi zirvede

Verilerin kırılımı, bunun 5,58 milyon BTC’lik bölümünün uzun vadeli yatırımcıların elinde bulunduğunu gösteriyor. Glassnode, uzun vadeli yatırımcıları en az 155 gün boyunca coinlerini elinde tutan adresler olarak tanımlıyor. Bu gruptaki zarardaki BTC miktarı, Mart 2020’de görülen 5,6 milyon BTC’nin ardından kaydedilen en yüksek ikinci seviye oldu.

Glassnode, zincir üstü veri ve piyasa analitiği sağlayan bir araştırma şirketi olarak biliniyor. Şirketin verilerine göre uzun vadeli yatırımcıların kontrol ettiği toplam Bitcoin miktarı da 14,8 milyon BTC ile rekor düzeye çıktı.

Mini sözlük: Uzun vadeli yatırımcı, zincir üstü analizlerde genellikle en az 155 gün boyunca varlığını satmadan tutan cüzdanları ifade eder. Bu sınıflandırma, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına daha az tepki veren yatırımcı davranışını izlemek için kullanılır.

Gösterge Seviye Toplam zarardaki BTC arzı 10,83 milyon BTC Uzun vadeli yatırımcıların zarardaki BTC’si 5,58 milyon BTC Uzun vadeli yatırımcıların toplam BTC’si 14,8 milyon BTC Dolaşımdaki toplam arz Yaklaşık 20 milyon BTC

Dolaşımdaki arzın yaklaşık dörtte üçü bu grupta

Yaklaşık 20 milyon BTC’nin dolaşımda olduğu dikkate alındığında, uzun vadeli yatırımcılar arzın yaklaşık yüzde 75’ini elinde tutuyor. Bu miktarın yüzde 37’lik bölümü ise zarar bölgesinde bulunuyor. Buna rağmen söz konusu grubun toplam sahipliğinin artması, piyasa zayıflığına karşın pozisyonlarını koruduklarına işaret ediyor.

Tarihsel olarak uzun vadeli yatırımcılar, ayı piyasalarında birikim yapma ve varlıklarını elde tutma eğilimi gösteriyor. Güçlü yükseliş dönemlerinde ise genellikle piyasa ivmesinden yararlanarak satış tarafına geçtikleri görülüyor.

Uzun vadeli yatırımcıların elindeki toplam Bitcoin miktarının 14,8 milyon BTC ile rekor seviyeye çıkması, fiyat baskısına rağmen bu grubun piyasadaki ağırlığını artırdığını gösterdi.