ONDO’da borsalara taşınan 7,6 milyon tokenın ardından fiyat yaklaşık %10 düştü

ONDO fiyatı salı günü yeniden satış baskısı altında kaldı. Milyonlarca tokenın borsalara aktarılması, varlığın kısa vadeli görünümüne ilişkin kaygıları artırırken gün içindeki düşüş yaklaşık %10’a ulaştı.

Borsalara yönelen transferler satış baskısını artırdı

Nazoku tarafından paylaşılan verilere göre, saklama kurumu cüzdanı olarak tanımlanan 0xBf6 adresi, yaklaşık 1,14 milyon dolar değerindeki 3,637 milyon ONDO’yu bir ara cüzdan üzerinden Coinbase’e gönderdi. Bu işlemden yaklaşık bir saat önce 0x1c0 adlı başka bir cüzdan da 4,013 milyon ONDO’yu Coinbase’e aktardı.

Aktarılan tokenların bir bölümü daha küçük parçalara ayrılarak Binance ve Bybit’e yatırıldı. İşlem hacminin, o sıradaki likidite miktarının belirgin biçimde üzerine çıktığı görüldü. Zaten zayıf seyreden ONDO’da toplam 7,6 milyondan fazla tokenın borsalara taşınması, piyasada anlık tepki yarattı ve fiyatı daha da aşağı çekti.

Borsalara yönelen yüksek hacimli ONDO transferleri, zayıflayan piyasa yapısıyla birleşince fiyat üzerinde ek baskı oluşturdu.

Nazoku, zincir üstü verileri izleyen bir platform olarak büyük cüzdan hareketlerini takip ediyor. Haberde öne çıkan ara cüzdan kullanımı, tek bir transferin farklı borsalara daha küçük parçalar halinde dağıtılmasını ifade ediyor.

0,30 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkıyor

Piyasa verileri, ONDO’nun yakın dönemde alıcılar ve satıcılar açısından önemli bir eşik olarak görülen 0,36 dolar seviyesini kaybettiğini gösteriyor. Bu bölgeden gelen ret, olumsuz havayı güçlendirirken dikkati yeniden 0,30 dolar desteğine çevirdi. Token, yılın daha erken döneminde 0,45 dolara kadar yükselmişti. Ancak sonrasında daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluştu.

0,30 doların üzerinde kalındığı sürece yatay seyir veya 0,36 dolara doğru tepki olasılığı korunuyor, bu seviyenin altı ise 0,243 doları gündeme getiriyor.

ONDO’nun 0,36 dolar seviyesini yeniden aşamaması, satış yönlü baskıyı artırdı. Haber metninde tokenın yaklaşık 0,29 dolardan işlem gördüğü aktarıldı. Bu görünüm, kısa vadede 0,30 doların piyasa açısından kritik eşik haline geldiğine işaret ediyor.

Gösterge Seviye Gün içi düşüş Yaklaşık %10 Kaybedilen seviye 0,36 dolar Kritik destek 0,30 dolar Aşağı yönlü hedef 0,243 dolar Haberde belirtilen işlem fiyatı Yaklaşık 0,29 dolar

Vadeli işlemlerde hacim sert yükseldi

Fiyattaki zayıflığa karşın Ondo’nun sürekli vadeli işlem piyasasında hareketlilik arttı. Niels’in paylaştığı verilere göre ONDO sürekli vadeli işlem hacmi 1,122 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 31 Mayıs’taki 133 milyon dolarlık toplam hacme kıyasla güçlü bir artışa işaret etti.

Bu tablo, satış baskısının artmasına rağmen kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların piyasada aktif kaldığını gösteriyor. Spot piyasadaki gerileme ile türev taraftaki hacim artışının aynı dönemde görülmesi, ONDO’da oynaklığın yüksek seyredebileceğine işaret eden başlıca gelişmeler arasında yer aldı.