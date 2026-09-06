Shiba Inu borsalara artan transferlerle satış baskısı sinyali verdi

Shiba Inu’da son fiyat toparlanması sürerken zincir üstü veriler borsalara yönelen token miktarında belirgin artışa işaret etti. Son 24 saatte net borsa akışı yaklaşık 75 milyar SHIB yükseldi. Bu tablo, kısa vadede satış tarafındaki likiditenin artabileceğine işaret ediyor.

Borsa akışlarında yön yukarı döndü

Verilere göre toplam borsa girişleri 193,32 milyar SHIB, çıkışlar ise 131,59 milyar SHIB seviyesinde bulundu. Aradaki fark net akışı yaklaşık 61,73 milyar SHIB’e taşıdı. Önceki ölçüme kıyasla borsalara giden net token miktarındaki yaklaşık 75 milyarlık artış, oran değişiminden çok akışın yönü açısından öne çıktı.

Borsalara girişlerin çıkışları aşması, merkezi platformlarda işlem görebilecek arzın büyüdüğünü gösteriyor. Bu durum her zaman doğrudan satış anlamına gelmese de, pozitif net akışın sürmesi genellikle kısa vadede likit arzı artırıyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve topluluk odaklı yapısıyla bilinen bir memecoin olarak geniş yatırımcı kitlesi tarafından izleniyor.

Net borsa akışındaki yükseliş, SHIB sahiplerinin mutlaka satışa yöneldiğini göstermiyor; ancak merkezi platformlarda hazır bekleyen arzın arttığına işaret ediyor.

Borsa rezervleri 87,36 trilyon SHIB’e çıktı

Borsa rezervleri de benzer yönde hareket etti. Platformların elinde tutulan SHIB miktarı son bir günde %0,07 artarak 87,36 trilyon SHIB’e ulaştı. Bu rezervlerin dolar karşılığı ise %0,44 yükselişle yaklaşık 477 milyon dolara çıktı. Rezervlerdeki bu artış, fiyatın teknik açıdan hassas bir bölgeye yaklaştığı dönemde kaydedildi.

Artan rezervler, yatırımcıların tokenlarını borsalara taşıdığını ve bunun da anlık satış kapasitesini yükseltebileceğini gösteriyor. Özellikle fiyatın önemli direnç seviyelerine yaklaştığı dönemlerde bu tür hareketler daha yakından takip ediliyor.

Direnç bölgesi öne çıktı

SHIB, ağustos ayındaki yaklaşık 0.0000044 dolar dibinden toparlanarak 0.00000543 dolar civarında işlem görüyor. Günlük grafikte yükselen trend çizgisi korunurken daha yüksek dipler oluştu. Buna karşın 0.0000056 ile 0.0000057 dolar aralığı güçlü bir teknik eşik olarak öne çıkıyor. 200 günlük hareketli ortalama da 0.00000568 dolar seviyesinde yer alıyor.

Token, ağustostaki 0.0000062 dolar atağı sırasında bu bölgede belirgin satışla karşılaşmıştı. Günlük RSI göstergesinin 58 civarında bulunması, ivmenin aşırı ısınmadığını ancak yapıcı kaldığını gösteriyor. Bu da teknik olarak direncin yeniden test edilmesi için alan bırakıyor.

SHIB, 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşırken borsalara giden arz artmayı sürdürürse satıcılar kısa vadede daha fazla likiditeye sahip olabilir.

Destek bölgesi kritik izleniyor

Piyasada dikkatler şimdi 0.0000051 ile 0.0000052 dolar aralığındaki yükselen desteğe çevrildi. SHIB bu bölgenin üzerinde kalmayı başarırsa, borsalara taşınan ek arzın mevcut talep tarafından karşılandığı düşünülebilir. Aksi halde artan net girişler, direnç denemesi sırasında fiyat üzerinde yeniden baskı kurabilir.