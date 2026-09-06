Binance, PONS ve HAJIMI için vadeli işlemleri başlattı

Binance, türev ürün yelpazesini genişleterek PONS ve HAJIMI için sürekli vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı. İki varlık için belirlenen kaldıraç oranları ise risk profiline göre ayrıştı. Borsa, PONS işlemlerinde en fazla 20 kat kaldıraç sunarken, daha oynak görülen HAJIMI için üst sınırı 3 kat olarak belirledi.

PONS ve HAJIMI için farklı kaldıraç sınırları

PONS, Robinhood Chain ekosistemindeki Pons platformunun yerel fayda tokenı olarak öne çıkıyor. Robinhood Chain, Arbitrum tabanlı bir ikinci katman ağı olarak faaliyet gösteriyor. PONS tarafında ücret gelirleriyle finanse edilen otomatik geri alım ve yakım mekanizmasının, varlığın deflasyonist yapısının temelini oluşturduğu aktarılıyor.

Listeleme sonrası PONS fiyatı 0.93 dolar civarında yeni zirveleri test etti. Günlük işlem hacmi 20.39 milyon dolara ulaştı. Piyasa değeri de 1 milyar dolara yaklaşmış durumda.

HAJIMI ise BNB Chain üzerinde çalışan, dört.meme platformu üzerinden piyasaya sürülen bir meme coin olarak konumlanıyor. Varlığın fiyat hareketinde özellikle Asya merkezli topluluk ilgisinin etkili olduğu görülüyor. HAJIMI işlemlerinde kaldıraç sınırının 3 katla sınırlanması, yüksek oynaklık riskine karşı daha temkinli bir çerçeveye işaret etti. Token, 0.072 dolar civarında dengelenirken günlük hacmi 26.66 milyon dolar seviyesine çıktı.

Varlık Azami kaldıraç Günlük işlem hacmi PONS 20x 20.39 milyon dolar HAJIMI 3x 26.66 milyon dolar

Binance’in listeleme kararı sonrası PONS için 20 kat, HAJIMI için ise 3 kat kaldıraç sınırı uygulanması, iki varlığın risk yapısındaki farkı net biçimde ortaya koydu.

HAJIMI işlemlerinde bot yarışı öne çıktı

Binance duyurusunun yayımlanmasının hemen ardından HAJIMI tarafında dikkat çekici bir zincir üstü hareket yaşandı. Emir akışının ilk dalgası, bireysel yatırımcılardan önce otomatik sistemler tarafından yakalandı. Böylece ilk likidite girişinin önemli bölümü algoritmik işlemler üzerinden gerçekleşti.

Zincir üstü analist EmberCN, 13:55:12 UTC anında bir haber işlem botunun MEV temelli bir önden işlem gerçekleştirdiğini duyurdu. MEV, blok içine hangi işlemin önce gireceğini teknik ve ekonomik avantajla belirleyerek ek getiri elde etmeye dayanan bir yöntem olarak biliniyor.

Mini sözlük: MEV, blok üretimi sırasında işlemlerin sırasını değiştirerek ek gelir elde edilmesi anlamına gelir. Front running ise bir emrin piyasaya etkisi görülmeden hemen önce alım veya satım yaparak avantaj sağlama yöntemidir.

EmberCN verilerine göre bot, blokta en üst sırayı alabilmek için işlemini özel bir RPC kanalı üzerinden doğrudan BNB48 Club doğrulayıcı düğümüne gönderdi. Bu işlem için 35.3 BNB tutarında ek ödeme ve 5.5 BNB öncelikli gas ücreti dahil toplam yaklaşık 31 bin dolarlık maliyet üstlendi.

EmberCN, botun yaklaşık 200 bin dolarla 9.89 milyon HAJIMI’yi token başına 0.02 dolardan aldığını, birkaç dakika sonra gelen alım dalgasına ortalama 0.058 dolardan satarak 378 bin dolar net kar elde ettiğini aktardı.

Aynı veriler, botun tüm pozisyonunu kısa sürede kapattığını gösterdi. Bu süreçte erken erişim ve işlem sıralaması avantajı, fiyat oluşumunda belirleyici oldu. PONS ve HAJIMI sözleşmelerinde işlemler sürerken her iki piyasada da oynaklık yüksek seyrini koruyor.