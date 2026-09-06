Robinhood Chain gelir artışı, ARB’de 2025’in güçlü rallilerinden birini başlattı

ARB, ağustos sonlarında yaklaşık 0,08 dolar seviyesinden eylülde 0,20 dolara yaklaşarak 2025’in en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza attı. Son taban bölgesine göre artış yüzde 120’yi aşarken, son günlük mum da yaklaşık yüzde 10’luk ek yükselişe işaret etti.

Yükselişin merkezinde Robinhood Chain yer aldı

Fiyat hareketinin ana tetikleyicisi olarak Robinhood Chain öne çıkıyor. Arbitrum üzerinde özel amaçlı bir zincir olarak çalışan bu yapı, son dönemde 24 saatlik işlemlerden 2 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Net protokol gelirinin yüzde 10’u da Arbitrum ekosistemine geri dönüyor. Bu temponun korunması halinde Arbitrum’a düşen payın yıllık bazda yaklaşık 73 milyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Bu gelişme, ARB için son aylarda zayıflayan temel hikayeyi daha görünür hale getirdi. Ağustos sonunda Robinhood Chain’in brüt gelirinin 22 Ağustos’taki yaklaşık 54.700 dolardan 30 Ağustos’ta 1,08 milyon doların üzerine çıktığı görüldü. Aynı dönemde Arbitrum’un buna karşılık gelen payı da yaklaşık 5.400 dolardan 108.000 dolara yükseldi.

Robinhood Chain’in gelir üretimindeki ivme, Arbitrum ekosistemine düzenli nakit akışı beklentisini güçlendirdi.

Ekosistem verileri de güçlendi

Arbitrum Foundation verilerine göre ağlar, 2025’in ilk yarısında 478 milyon işlem gerçekleştirdi. Aylık ortalama stabilcoin transfer hacmi 70 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde ArbitrumDAO’nun geliri 6,19 milyon dolar oldu. Robinhood Chain’in ana ağdaki ilk ayı olan temmuzda ise Expansion Program lisans ücretleri, DAO gelirinin yüzde 35’ini oluşturdu.

Gösterge Dönem Değer Toplam işlem sayısı 2025 ilk yarı 478 milyon Aylık ortalama stabilcoin transfer hacmi 2025 ilk yarı 70 milyar doların üzeri ArbitrumDAO geliri 2025 ilk yarı 6,19 milyon dolar Expansion Program lisans ücretlerinin payı Temmuz 2025 Yüzde 35

Arbitrum Foundation, Arbitrum ağ ekosisteminin gelişimini destekleyen vakıf yapısı olarak faaliyet gösteriyor. ArbitrumDAO ise ekosistem içi kararların topluluk temelli biçimde alındığı yönetişim yapısını temsil ediyor.

Vadeli işlemler ilgisi arttı, risk de büyüdü

Yükseliş yalnızca temel verilerle sınırlı kalmadı. İlk kırılma sırasında vadeli işlemlerde açık pozisyon miktarı sert biçimde yükseldi ve yatırımcılar yeni uzun pozisyonlar açtı. ARB açık pozisyonlarının 31 Ağustos’tan bu yana yaklaşık yüzde 30 arttığı aktarılıyor. Bu durum, büyüyen spot piyasa ile birlikte kaldıraç düzeyini de yukarı taşıdı.

Rallinin arkasında güçlü temel destek bulunsa da hızlanan fiyat hareketi, düzeltme riskini belirgin biçimde artırıyor.

Teknik görünümde aşırı alım sinyali öne çıktı

Günlük grafikte fiyat 0,206 doları kısa süreli gördükten sonra 0,195 dolar civarında dengelendi. RSI göstergesinin yaklaşık 85’e çıkması, piyasanın aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor. Bu nedenle yükselişin temel dayanakları bulunsa da kısa vadede geri çekilme olasılığı masada kalıyor.

200 günlük ortalama yaklaşık 0,119 dolar seviyesinde bulunurken ARB, ana hareketli ortalamalarının belirgin biçimde üzerine çıktı. Yükseliş yapısının korunması için 0,17 ile 0,18 dolar aralığının elde tutulması kritik görülüyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde, yüzde 120’yi aşan tırmanışın ardından daha derin bir geri çekilme gündeme gelebilir.

📈 Robinhood Chain gelirindeki sıçrama, $ARB’de 2025’in güçlü rallilerinden birini tetikledi.

💰 Zincirin 24 saatlik geliri 2 milyon doları aşarken, net gelirin yüzde 10’u Arbitrum ekosistemine dönüyor.

📊 Arbitrum ağları 2025’in ilk yarısında 478 milyon işlem işlerken stabilcoin hacmi aylık 70 milyar doları geçti.

⚠️ ARB ağustos sonundaki tabanından yüzde 120’den fazla yükselirken teknik göstergeler aşırı alıma işaret ediyor.