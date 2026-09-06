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BITCOIN (BTC)

Satoshi döneminden 7 Bitcoin cüzdanı 16,5 yıl sonra hareket etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Satoshi döneminden kalan 7 Bitcoin cüzdanı 16,5 yıl sonra yeniden hareket etti.
  • 📌 Cüzdanlardan toplam 350 BTC taşınırken her bir adreste 50 BTC gönderildi.
  • 📊 Şimdilik $BTC üzerinde doğrudan satış sinyali görülmedi çünkü transferler borsalara ulaşmadı.
  • 🕰️ Asıl dikkat çeken nokta, coin'lerin Mart 2010'daki madencilik ödüllerinden gelmesi oldu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin ağının ilk dönemlerinden kalan yedi cüzdan, yaklaşık 16,5 yıllık hareketsizliğin ardından yeniden aktif hale geldi. Zincir üstü verilere göre bu cüzdanlardan toplam 350 BTC taşındı. Güncel fiyatlarla yaklaşık 28 milyon dolar değerindeki transferlerde, her bir cüzdandan 50 BTC gönderildi.

İçindekiler
1 2010’dan kalan blok ödülleri taşındı
2 Piyasa etkisi şimdilik sınırlı görünüyor
3 Asıl önem, miktardan çok coin’lerin geçmişinden kaynaklanıyor

2010’dan kalan blok ödülleri taşındı

Söz konusu Bitcoin’ler, ağın Ocak 2009’da faaliyete geçmesinden 15 aydan kısa süre sonra, Mart 2010’daki madencilik ödüllerinden oluştu. O dönemde blok ödülü 50 BTC seviyesindeydi. Bu nedenle yedi cüzdanın her biri, erken dönem madenciliğinden gelen tek bir blok ödülünü elinde tutuyordu.

Bugünkü fiyatlarla her 50 BTC’lik bakiyenin değeri yaklaşık 4 milyon dolara ulaşıyor. Buna karşın yalnızca cüzdanlar arası transfer yapılmış olması, sahiplerin doğrudan satışa yöneldiğini göstermiyor. Kısa vadeli satış baskısından söz edilebilmesi için varlıkların borsalara ya da bilinen likidite noktalarına gönderilmesi gerekiyor.

350 BTC’lik hareket, Bitcoin’in günlük işlem hacmiyle karşılaştırıldığında sınırlı kalıyor. Buna rağmen asıl dikkat çeken unsur, bu varlıkların Mart 2010’da üretilmiş ve çok nadir hareket eden erken dönem coin’lerden oluşması.

Piyasa etkisi şimdilik sınırlı görünüyor

Transferlerin zamanlaması ise piyasanın yeniden güç kazandığı bir döneme denk geldi. Bitcoin, sert toparlanmanın ardından 80 bin dolar eşiğine yakın seyrederken kısa süreliğine 81 bin doların üzerine çıktı. Son işlemlerde fiyatın yaklaşık 79.850 dolar düzeyinde bulunduğu görüldü.

Teknik görünümde Bitcoin, önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. 20 günlük ortalama 75.116 dolar, 200 günlük ortalama ise 72.637 dolar civarında bulunuyor. Daha uzun vadeli ara ortalamalar da 69 bin ile 70 bin dolar bandında yer alıyor. Hızlı yükselişin ardından ivmede bir miktar zayıflama dikkat çekiyor.

Göreceli güç endeksi olan RSI 66,9 seviyesinde ölçüldü. Bu seviye güçlü yükseliş momentumuna işaret etse de aşırı alım bölgesinin altında kalıyor. Buna karşılık 81 bin ile 82 bin dolar aralığı, son denemelerde fiyatın zorlandığı yakın teknik direnç bölgesi olmayı sürdürüyor.

Eski cüzdanlardan çıkan coin’lerin özel cüzdanlarda kalması halinde gelişme daha çok zincir üstü tarihte nadir görülen bir hareket olarak değerlendirilecek. Borsalara yönelen transferler ise kısa vadeli arz koşulları açısından daha yakından izlenecek.

Asıl önem, miktardan çok coin’lerin geçmişinden kaynaklanıyor

350 BTC’lik toplam tutar, Bitcoin’in günlük işlem hacmi yanında sınırlı bir büyüklükte kalıyor. Bu nedenle piyasa üzerindeki doğrudan etkinin şimdilik zayıf olduğu söylenebilir. Gelişmeyi öne çıkaran temel unsur, taşınan coin’lerin kökeni ve yaşı oldu.

Mart 2010’da kazılmış Bitcoin’lerin yeniden hareket etmesi, ağın erken dönem tarihine ilişkin nadir görülen bir zincir üstü olay niteliği taşıyor. Bundan sonraki süreçte transferlerin nereye yöneldiği, piyasadaki kısa vadeli arz baskısının oluşup oluşmayacağı açısından belirleyici olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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